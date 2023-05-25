Yapay zeka etkisi: Nvidia ilk trilyon dolarlık çip firması olmaya çok yakın

Nvidia, ilk trilyon dolarlık çip firması olma yolunda
Nvidia, kısa süre önce ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bu açıklamalara ve detaylara hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Özetlemek gerekirse Nvidia, tüm tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi ve bu gelecek tahminleri de çok iddialı. Bu güçlü söylemler nedeniyle yıl başından bu yana Nvidia hisseleri tarihi rekor (391 dolar) seviyelerini gördü.
ABD'nin en değerli beşinci şirketi olan Nvidia, Çarşamba günü üç aylık gelirini Wall Street tahminlerinin %50 üzerinde açıkladı ve ikinci yarıda talep artışını karşılamak için daha fazla yapay zeka çipi tedarik edeceğini söyledi. CEO Jensen Huang, üretken yapay zeka her ürün ve hizmete uygulandıkça, veri merkezlerindeki 1 trilyon dolar değerindeki mevcut ekipmanın yapay zeka çipleriyle değiştirilmesi gerekeceğini belirtti.
Nvidia, değişimi yakaladı
Huang’e göre veri merkezleri ve sunucular bir değişim içerisinde. CEO bu değişimi şu sözlerle ifade ediyor: “Milyonlarca CPU yerine çok daha az CPU'nuz olacak ama bunlar milyonlarca GPU'ya bağlı olacak." Örneğin, Nvidia'nın kendi DGX sistemleri, firmanın üst düzey H100 GPU'larından sekizini ve yalnızca iki CPU'yu kullanıyor.
Analistler, Nvidia'nın yapay zeka uygulamaları için tüm GPU donanım özelliklerini kullanmayı kolaylaştıran tescilli yazılımı nedeniyle yapay zeka çipleri konusunda liderliğini koruduğunu söylüyor. Nvidia'nın veri merkezi işinin ilk çeyrekte AMD'nin veri merkezi birimindeki sabit büyüme ve Intel'in Yapay Zeka ve Veri Merkezi iş birimindeki yüzde 39'luk düşüşe karşın yüzde 14 büyümesinin bir nedeni de budur.Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/05/25/ai-pushing-nvidia-toward-1-trillion-wont-help-intel-and-amd.html https://www.reuters.com/technology/nvidia-close-becoming-first-trillion-dollar-chip-firm-after-stellar-forecast-2023-05-25/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.