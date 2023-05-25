Yapay zeka etkisi: Nvidia ilk trilyon dolarlık çip firması olmaya çok yakın

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın ürettiği ve Google, Microsoft ve OpenAI gibi yapay zeka uygulamalarına güç veren grafik işlemcilere (GPU'lar) yönelik artan talep çok ciddi oranda yükseldi. Nvidia, yapay zeka yongalarına yönelik talebi karşılayamaz hale gelirken yeni üretim siparişleri verdiğini bildirdi. Firma, bu yılı bir “rekor” dönemi olarak hedefliyor. Bu güçlü finansal öngörüler ışığında firmanın hisseleri 1 trilyon dolar piyasa değerine yaklaştı.

Nvidia, ilk trilyon dolarlık çip firması olma yolunda

Tam Boyutta Gör Nvidia ve üretken yapay zekadaki (AI) patlama için söylenecek tek şey şu: Her şey, her yerde, aynı anda.

Yapay zeka Nvidia’yı coşturdu! AMD ve Intel üçe katlandı 5 sa. önce eklendi

Nvidia, kısa süre önce ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bu açıklamalara ve detaylara hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Özetlemek gerekirse Nvidia, tüm tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi ve bu gelecek tahminleri de çok iddialı. Bu güçlü söylemler nedeniyle yıl başından bu yana Nvidia hisseleri tarihi rekor (391 dolar) seviyelerini gördü.

Tam Boyutta Gör Bu etki ile Nvidia piyasa değerini yaklaşık 210 milyar dolar artırarak yaklaşık 970 milyar dolara çıkarma yolunda ilerledi. Bu yükseliş de bir rekor. Bir günde değerini bu kadar artıran başka bir firma yok, önceki rekor ise 190 milyar dolar ile Apple'a aitti. Dolayısıyla Nvidia, ilk trilyon dolarlık çip firması olmaya artık çok yakın.

ABD'nin en değerli beşinci şirketi olan Nvidia, Çarşamba günü üç aylık gelirini Wall Street tahminlerinin %50 üzerinde açıkladı ve ikinci yarıda talep artışını karşılamak için daha fazla yapay zeka çipi tedarik edeceğini söyledi. CEO Jensen Huang, üretken yapay zeka her ürün ve hizmete uygulandıkça, veri merkezlerindeki 1 trilyon dolar değerindeki mevcut ekipmanın yapay zeka çipleriyle değiştirilmesi gerekeceğini belirtti.

Nvidia, değişimi yakaladı

Geçmişte, bir bilgisayar ya da sunucudaki en önemli parça merkezi işlemci ya da CPU idi ve bu pazar Intel'in hakimiyetindeydi, AMD ise başlıca rakibiydi. Çok fazla bilgi işlem gücü gerektiren yapay zeka uygulamalarının ortaya çıkmasıyla birlikte grafik işlemci (GPU) ön plana çıkıyor ve en gelişmiş sistemlerde bir CPU'ya sekiz GPU düşüyor. Nvidia şu anda yapay zeka GPU'ları pazarına hakim durumda.

Huang’e göre veri merkezleri ve sunucular bir değişim içerisinde. CEO bu değişimi şu sözlerle ifade ediyor: “Milyonlarca CPU yerine çok daha az CPU'nuz olacak ama bunlar milyonlarca GPU'ya bağlı olacak." Örneğin, Nvidia'nın kendi DGX sistemleri, firmanın üst düzey H100 GPU'larından sekizini ve yalnızca iki CPU'yu kullanıyor.

Analistler, Nvidia'nın yapay zeka uygulamaları için tüm GPU donanım özelliklerini kullanmayı kolaylaştıran tescilli yazılımı nedeniyle yapay zeka çipleri konusunda liderliğini koruduğunu söylüyor. Nvidia'nın veri merkezi işinin ilk çeyrekte AMD'nin veri merkezi birimindeki sabit büyüme ve Intel'in Yapay Zeka ve Veri Merkezi iş birimindeki yüzde 39'luk düşüşe karşın yüzde 14 büyümesinin bir nedeni de budur.

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Nvidia ilk trilyon dolarlık çip firması olmaya çok yakın