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    Yapay zeka etkisi: Nvidia ilk trilyon dolarlık çip firması olmaya çok yakın

    Nvidia'nın hisseleri firmanın güçlü finansal görünümünü açıklaması ve CEO Jensen Huang'ın şirketin "dev bir rekor yıl" geçireceğini söylemesinin ardından 1 trilyon dolar piyasa değerine yaklaştı.
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    Nvidia ilk trilyon dolarlık çip firması olmaya çok yakın Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın ürettiği ve Google, Microsoft ve OpenAI gibi yapay zeka uygulamalarına güç veren grafik işlemcilere (GPU'lar) yönelik artan talep çok ciddi oranda yükseldi. Nvidia, yapay zeka yongalarına yönelik talebi karşılayamaz hale gelirken yeni üretim siparişleri verdiğini bildirdi. Firma, bu yılı bir “rekor” dönemi olarak hedefliyor. Bu güçlü finansal öngörüler ışığında firmanın hisseleri 1 trilyon dolar piyasa değerine yaklaştı.

    Nvidia, ilk trilyon dolarlık çip firması olma yolunda

    Nvidia ilk trilyon dolarlık çip firması olmaya çok yakın Tam Boyutta Gör
    Nvidia ve üretken yapay zekadaki (AI) patlama için söylenecek tek şey şu: Her şey, her yerde, aynı anda.

    Nvidia, kısa süre önce ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bu açıklamalara ve detaylara hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Özetlemek gerekirse Nvidia, tüm tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi ve bu gelecek tahminleri de çok iddialı. Bu güçlü söylemler nedeniyle yıl başından bu yana Nvidia hisseleri tarihi rekor (391 dolar) seviyelerini gördü.

    Nvidia ilk trilyon dolarlık çip firması olmaya çok yakın Tam Boyutta Gör
    Bu etki ile Nvidia piyasa değerini yaklaşık 210 milyar dolar artırarak yaklaşık 970 milyar dolara çıkarma yolunda ilerledi. Bu yükseliş de bir rekor. Bir günde değerini bu kadar artıran başka bir firma yok, önceki rekor ise 190 milyar dolar ile Apple'a aitti. Dolayısıyla Nvidia, ilk trilyon dolarlık çip firması olmaya artık çok yakın.

    ABD'nin en değerli beşinci şirketi olan Nvidia, Çarşamba günü üç aylık gelirini Wall Street tahminlerinin %50 üzerinde açıkladı ve ikinci yarıda talep artışını karşılamak için daha fazla yapay zeka çipi tedarik edeceğini söyledi. CEO Jensen Huang, üretken yapay zeka her ürün ve hizmete uygulandıkça, veri merkezlerindeki 1 trilyon dolar değerindeki mevcut ekipmanın yapay zeka çipleriyle değiştirilmesi gerekeceğini belirtti.

    Nvidia, değişimi yakaladı

    Nvidia ilk trilyon dolarlık çip firması olmaya çok yakın
    Geçmişte, bir bilgisayar ya da sunucudaki en önemli parça merkezi işlemci ya da CPU idi ve bu pazar Intel'in hakimiyetindeydi, AMD ise başlıca rakibiydi. Çok fazla bilgi işlem gücü gerektiren yapay zeka uygulamalarının ortaya çıkmasıyla birlikte grafik işlemci (GPU) ön plana çıkıyor ve en gelişmiş sistemlerde bir CPU'ya sekiz GPU düşüyor. Nvidia şu anda yapay zeka GPU'ları pazarına hakim durumda.

    Huang’e göre veri merkezleri ve sunucular bir değişim içerisinde. CEO bu değişimi şu sözlerle ifade ediyor: “Milyonlarca CPU yerine çok daha az CPU'nuz olacak ama bunlar milyonlarca GPU'ya bağlı olacak." Örneğin, Nvidia'nın kendi DGX sistemleri, firmanın üst düzey H100 GPU'larından sekizini ve yalnızca iki CPU'yu kullanıyor.

    Analistler, Nvidia'nın yapay zeka uygulamaları için tüm GPU donanım özelliklerini kullanmayı kolaylaştıran tescilli yazılımı nedeniyle yapay zeka çipleri konusunda liderliğini koruduğunu söylüyor. Nvidia'nın veri merkezi işinin ilk çeyrekte AMD'nin veri merkezi birimindeki sabit büyüme ve Intel'in Yapay Zeka ve Veri Merkezi iş birimindeki yüzde 39'luk düşüşe karşın yüzde 14 büyümesinin bir nedeni de budur.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/05/25/ai-pushing-nvidia-toward-1-trillion-wont-help-intel-and-amd.html https://www.reuters.com/technology/nvidia-close-becoming-first-trillion-dollar-chip-firm-after-stellar-forecast-2023-05-25/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 gün önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 3 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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