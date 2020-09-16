Nvidia işlemci pazarına giriyor

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Teknoloji tarihinin en önemli satın alımlarından birisine imza atarak mobil yonga devi ARM’ı 40 milyar dolar karşılığında bünyesine katan Nvidia; geleceğe dair planlarını anlattı. Yapay zeka yanında sunuculara yönelik işlemciler de masada.

Nvidia işlemciler mi geliyor?

Nvidia patronu Huang ilk açıklamalarında yapay zeka teknolojilerine yönelik olarak sunuculardan akıllı telefonlara kadar her ölçeğe hitap eden mimariler planladıklarını belirtmişti. ARM’ın normal mimari geliştirme ve lisans faaliyetlerine devam etmesi beklenirken diğer taraftan işlemci ihtimali de devreye girdi.

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Qualcomm ve Huawei gibi firmalar bugüne kadar ARM mimarilerini optimize ederek sunucularda kullanılacak işlemciler tasarlanmıştı. Sonrasında ise ARM sunuculara yönelik olarak daha güçlü Neoverse çekirdek mimarisini erişime açmıştı.

Sorulan bir soru üzerine Huang, eğer ARM ekosisteminde işlemci ihtiyacına yönelik olarak talep oluşursa Nvidia markası altında işlemci tasarlayabileceklerini dile getirdi. Huang ekosistemin ilgisine göre teknolojileri daha da zenginleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Huang’ın üstü kapalı olarak işlemci üretme niyetini açık ettiği ifade ediliyor. Aslında Nvidia geçmiş Tegra dönemlerinde 64-bitlik özelleştirilmiş ARM çekirdekleri kullanmıştı. Bu bakımdan yabancı sayılmaz. Sunucu tarafında da düşük yoğunlukta işlemler için ARM çözümlerini tercih eden firmalar oldukça fazla. Nvidia’nın yakın bir dönemde işlemci sektörüne gireceğini söylemek yanlış olmaz.

https://www.techpowerup.com/272201/nvidia-ceo-jensen-huang-says-nvidia-branded-cpus-could-be-coming

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