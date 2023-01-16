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    Nvidia RTX 4090 ve RTX 4080'li laptoplar geliyor: İşte ön sipariş tarihi

    Nvidia'nın yakın zamanda tanıttığı üst seviye ekran kartları RTX 4090 ve RTX 4080'i taşıyan laptoplar için tarih belli oldu: Bir hafta önce ön siparişe açılacak.
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    nvidia rtx 4090 & 4080 gpu laptop ön sipariş tarihi Tam Boyutta Gör
    NVIDIA’nın en yeni üst seviye ekran kartları GeForce RTX 4090 ve RTX 4080’i taşıyan laptoplar çok yakında geliyor. Ekran kartları satışa çıkmadan önce laptop modelleri ön siparişe açılacak.

    1 Şubat'ta ön siparişe açılıyor

    NVIDIA, üst seviye RTX 4090 ve RTX 4080’i de içeren GeForce RTX 40 laptop serisini CES 2023’te tanıtmıştı. Teknoloji tutkunlarına hitap eden GPU’lar, en üst düzey oyun deneyimini sunmak için tasarlandı ve 8 Şubat’ta 2000 dolardan başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. ITHome, ekran kartları çıkmadan bir hafta öncesinden dizüstü bilgisayarların ön siparişe açılacağını söylüyor.

    Erken kıyaslamalar, RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartlarının iyi performans rakamalarına sahip olduğunu göstermişti. RTX 4090’lı laptoplar RTX 3090 (masaüstü) kadar hızlı, RTX 4080 de RTX 3080 12GB (masaüstü) ekran kartı kadar hızlı ancak asıl kıyaslamayı 1 Şubat - 8 Şubat tarihleri arasında göreceğiz.

    NVIDIA’nın Ada Lovelace GPU mimarisi, masaüstü serisinde verimlilik açısından harika sonuçlar verdi; mobilite serisinde de benzer sonuçlar göreceğiz. Dizüstü bilgisayarların GeForce RTX 40 laptop ekran kartlarının nihai grafik performansını önemli ölçüde etkileyebilecek kendi ısı bloğu ve soğutma çözümüne ek olarak güç/ısıl limit ile geliyor.

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