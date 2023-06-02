Nvidia RTX 4060 Ti satışları AMD RX 7600’ün gerisinde kaldı!

RTX 4060 Ti bekleneni vermedi
Her iki firmanın da bu ekran kartlarından yaklaşık 90.000 adet sevk ettiği iddia ediliyor. Nvidia’nın Avrupa'ya normalde gönderdiğinden daha fazla RTX 4060 Ti GPU gönderdiği ve AMD'nin de Kuzey Amerika pazarı için aynı şeyi yaptığı söyleniyor. Genellikle bu gibi orta sınıf ürünlerde 100.000 adedin üzerinde bir satış beklenir, yani 90.000 çok büyük bir rakam değil ve beklenenden daha az olduğu kesin.
Kaynaklar, RTX 4060 Ti’ın çıkışının 'hafızadaki en kötü çıkış’ olarak nitelendirirken esasında talebin düşük olmasının bir nedeni de rakibi ile arasındaki dev fiyat farkı. RTX 4060 Ti, 399 dolar fiyat etiketiyle çıkış yaparken RX 7600 ise 269 dolar gibi çok daha uygun bir fiyatla piyasaya giriş yaptı.
Ancak tek sorun fiyat ve satışta da değil. Belirtilenlere göre ekran kartı üreticilerinde de RTX 4060 Ti özelinde olumsuz bir hava hakim. Zira üreticiler, GPU tahsisi konusunda fazla talepte bulunmuyorlar. Bu durum, firmaların kartın satılacağına pek inanmadığını gösteriyor. Öte yandan Nvidia tarafında ana odak “Ti” modelden çok Temmuz’da çıkacak olan temel RTX 4060 olabilir. 299 dolarlık fiyat etiketiyle bu kart işleri değiştirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)