Nvidia RTX 4060 Ti satışları AMD RX 7600’ün gerisinde kaldı!

Tam Boyutta Gör AMD'nin RX 7600 ekran kartı, satışlar açısından Nvidia'nın RTX 4060 Ti'ından daha iyi performans gösteriyor ve dedikodular doğruysa AMD'nin performansı azımsanacak gibi değil. Sızıntıyı yapan kişinin tedarik zincirinin 'derinlerinde' yer alan en güvenilir kaynaklarından biri olduğu belirtilirken RX 7600’ün beklenenden iyi performans sergilediğinin altı çiziliyor.

RTX 4060 Ti bekleneni vermedi

Her iki firmanın da bu ekran kartlarından yaklaşık 90.000 adet sevk ettiği iddia ediliyor. Nvidia’nın Avrupa'ya normalde gönderdiğinden daha fazla RTX 4060 Ti GPU gönderdiği ve AMD'nin de Kuzey Amerika pazarı için aynı şeyi yaptığı söyleniyor. Genellikle bu gibi orta sınıf ürünlerde 100.000 adedin üzerinde bir satış beklenir, yani 90.000 çok büyük bir rakam değil ve beklenenden daha az olduğu kesin.

Tam Boyutta Gör Ancak ekonomik durum ışığında her şey gibi ekran kartı satışlarının genel olarak düşmesi de doğal. Bununla birlikte normalde ABD pazarında ciddi bir hakimiyeti olan Nvidia’nın burada yaklaşık 33.000 RTX 4060 Ti kart sevk ettiği, AMD'nin ise 27.000 adet sevk ettiği belirtiliyor. Avrupa pazarında ise AMD’nin üstünlüğü söz konusu.

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Kaynaklar, RTX 4060 Ti’ın çıkışının 'hafızadaki en kötü çıkış’ olarak nitelendirirken esasında talebin düşük olmasının bir nedeni de rakibi ile arasındaki dev fiyat farkı. RTX 4060 Ti, 399 dolar fiyat etiketiyle çıkış yaparken RX 7600 ise 269 dolar gibi çok daha uygun bir fiyatla piyasaya giriş yaptı.

Ancak tek sorun fiyat ve satışta da değil. Belirtilenlere göre ekran kartı üreticilerinde de RTX 4060 Ti özelinde olumsuz bir hava hakim. Zira üreticiler, GPU tahsisi konusunda fazla talepte bulunmuyorlar. Bu durum, firmaların kartın satılacağına pek inanmadığını gösteriyor. Öte yandan Nvidia tarafında ana odak “Ti” modelden çok Temmuz’da çıkacak olan temel RTX 4060 olabilir. 299 dolarlık fiyat etiketiyle bu kart işleri değiştirebilir.

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Nvidia RTX 4060 Ti satışları AMD RX 7600’ün gerisinde kaldı!