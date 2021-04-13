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    Nvidia ve MediaTek'ten dev iş birliği

    Birisi masa üstü birisi de mobil yonga sektörünün dev isimlerinden olan Nvidia ve MediaTek güçlerini birleştiriyor. Yakın dönemde RTX grafikli ARM bligisayar görebileceğiz.
    13 Nisan 2021, 05:30 (1 gün)
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia ve MediaTek'ten dev iş birliği

    Mobil yonga pazarının yeni yıldızı MediaTek bu hafta sürpriz bir duyuru yaptı. ARM’ın yeni sahibi Nvidia ekosistemi güçlendirmek adına ilk adımı Grace platformu ile atarken MediaTek ile de önemli bir iş birliğine gidiyor.

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    Nvidia ve MediaTek bir arada

    Nvidia’nın GTC 2021 etkinliğinde yapılan duyuruya göre Nvidia ve MediaTek firmaları RTX teknolojileri ile donatılmış ARM tabanlı bilgisayarlar geliştirmeyi amaçlıyor. İş birliği ARM dünyasına ciddi bir grafik hızlandırma kazandıracak.

    Ayrıca Bkz. "Vura vura yönü söylüyor “HyperX Cloud II Wireless incelemesi“"

    İş birliği kapsamında iki firmanın referans bir dizüstü platformu hazırladığı belirtiliyor. Bu platformda Chromium, Linux ve Nvidia yazılım geliştirme araçlarına destek sunulacağı ifade ediliyor.

    Henüz bizi nelerin beklediği konusunda bilgimiz yok ancak RTX teknolojileri ile bir araya gelmiş MediaTek yonga setlerinin ihtimali büyük. AMD ve Samsung’un da Radeon grafikli Exynos yonga seti geliştirdiği biliniyor. Bu bakımdan sıkı bir rekabet içerisine gireceğimiz açık.



    https://www.engadget.com/nvidia-mediatek-arm-pcs-gpus-170021586.html
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    arion (Onur Torun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir birleşme umarız chip sıkıntısı olduğu bu dönemde fiyatları arttırmak için yapılan bir hamle olarak kalmaz.



    Nvidia henüz normal kartlarının stoğunu yetiştiremiyorken bir de mobil tarafta farklı ürünler çıkartmaya kalkarak stokları dağıtmaz umarım.
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    MetalWave (serdar günaydın) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel bir haber, taşınabilir cihazlarda batarya canavarı işlemcilerden kurtulalım artık.
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu tür işbirliklerinden iyi ürünler çıkabiliyor. bütün insanların teknolojiye ulaşabilmeleri için büyük fonların bu tür girişimlerin ürünlerini arduino fiyatlarına halka sunmaları konusunda desteklemesi gerekir. insanlığa yapılacaknolan en önemli iyilik, internetin bedava olması ve teknolojinin herkes tarafından ulaşılabiliyor olmasını sağlamak olacaktır.
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