Nvidia ve MediaTek'ten dev iş birliği

Mobil yonga pazarının yeni yıldızı MediaTek bu hafta sürpriz bir duyuru yaptı. ARM’ın yeni sahibi Nvidia ekosistemi güçlendirmek adına ilk adımı Grace platformu ile atarken MediaTek ile de önemli bir iş birliğine gidiyor.

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Nvidia ve MediaTek bir arada

Nvidia’nın GTC 2021 etkinliğinde yapılan duyuruya göre Nvidia ve MediaTek firmaları RTX teknolojileri ile donatılmış ARM tabanlı bilgisayarlar geliştirmeyi amaçlıyor. İş birliği ARM dünyasına ciddi bir grafik hızlandırma kazandıracak.

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İş birliği kapsamında iki firmanın referans bir dizüstü platformu hazırladığı belirtiliyor. Bu platformda Chromium, Linux ve Nvidia yazılım geliştirme araçlarına destek sunulacağı ifade ediliyor.

Henüz bizi nelerin beklediği konusunda bilgimiz yok ancak RTX teknolojileri ile bir araya gelmiş MediaTek yonga setlerinin ihtimali büyük. AMD ve Samsung’un da Radeon grafikli Exynos yonga seti geliştirdiği biliniyor. Bu bakımdan sıkı bir rekabet içerisine gireceğimiz açık.

https://www.engadget.com/nvidia-mediatek-arm-pcs-gpus-170021586.html

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