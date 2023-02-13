Nvidia, ChatGPT’yi yapay zekânın iPhone’u olarak görüyor

"ChatGPT, yapay zekânın iPhone’u"
Nvidia’nın tepesindeki isim Jensen Huang, Berkeley Haas Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlikte ChatGPT'nin yapay zekanın iPhone anı olduğunu söyledi. Huang ayrıca OpenAI tarafından geliştirilen aracın kısa sürede çok ilgi gördüğünü ve bunun çok daha büyük şeylerin başlangıcı olduğunu belirtti. Ayrıca Huang’a göre ChatGPT, yapay zekâ ve bilgi işlem endüstrisi için şimdiye kadar gerçekleşen en harika şey konumunda.
Son zamanlarda, analistler ve sektörden kişiler, ChatGPT'nin başarısının Nvidia’ya ciddi bir fayda sağlayabileceğini belirtti. ChatGPT'nin yaratıcıları OpenAI, mevcut sunucu ihtiyaçlarını karşılamak için daha şimdiden yaklaşık 25.000 Nvidia GPU kullanıyor ve gelecekteki talep artışı düşünüldüğünde bu sayının artması bekleniyor.
Halihazırda Nvidia GPU’larının yapay zekâ içi en iyi performansa sahip olduğu biliniyor. Dolayısıyla sadece ChatGPT özelinde değil, diğer yapay zekâ modelleri için de firmalar Nvidia’nın kapısını çalabilir. Bunların ışığında Nvidia, önümüzdeki çeyrekte toplam arzın geride kalacağının sinyallerini veriyor. Aşağıdan konuşmanın tamamını izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah