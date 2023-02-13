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    Nvidia, ChatGPT’yi yapay zekânın iPhone’u olarak görüyor

    Ekran kartı pazarının en önemli firmalarından Nvidia, yapay zekâ donanım ürünleriyle piyasada yer edinmeye devam ediyor. Öte yandan şirket, ChatGPT’yi yapay zekânın iPhone’u olarak görüyor.
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    Nvidia'ya göre ChatGPT, yapay zekânın iPhone’u Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, şu anda teknoloji dünyasının en önemli olgusu konumunda. Yayınlandığından itibaren büyük bir ilgiyle karşılaşan bu yapay zekâ sohbet robotu, pek çok firmanın bu alan daha fazla yoğunlaşmasına vesile oldu. Öte yandan yapay zekâ hızlandırıcılarıyla dikkat çeken Nvidia ise ChatGPT’yi yapay zekânın iPhone’u olarak nitelendiriyor.

    "ChatGPT, yapay zekânın iPhone’u"

    Nvidia’nın tepesindeki isim Jensen Huang, Berkeley Haas Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlikte ChatGPT'nin yapay zekanın iPhone anı olduğunu söyledi. Huang ayrıca OpenAI tarafından geliştirilen aracın kısa sürede çok ilgi gördüğünü ve bunun çok daha büyük şeylerin başlangıcı olduğunu belirtti. Ayrıca Huang’a göre ChatGPT, yapay zekâ ve bilgi işlem endüstrisi için şimdiye kadar gerçekleşen en harika şey konumunda.

    Son zamanlarda, analistler ve sektörden kişiler, ChatGPT'nin başarısının Nvidia’ya ciddi bir fayda sağlayabileceğini belirtti. ChatGPT'nin yaratıcıları OpenAI, mevcut sunucu ihtiyaçlarını karşılamak için daha şimdiden yaklaşık 25.000 Nvidia GPU kullanıyor ve gelecekteki talep artışı düşünüldüğünde bu sayının artması bekleniyor.

    Halihazırda Nvidia GPU’larının yapay zekâ içi en iyi performansa sahip olduğu biliniyor. Dolayısıyla sadece ChatGPT özelinde değil, diğer yapay zekâ modelleri için de firmalar Nvidia’nın kapısını çalabilir. Bunların ışığında Nvidia, önümüzdeki çeyrekte toplam arzın geride kalacağının sinyallerini veriyor. Aşağıdan konuşmanın tamamını izleyebilirsiniz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 9 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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