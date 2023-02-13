Nvidia, ChatGPT’yi yapay zekânın iPhone’u olarak görüyor

Tam Boyutta Gör ChatGPT, şu anda teknoloji dünyasının en önemli olgusu konumunda. Yayınlandığından itibaren büyük bir ilgiyle karşılaşan bu yapay zekâ sohbet robotu, pek çok firmanın bu alan daha fazla yoğunlaşmasına vesile oldu. Öte yandan yapay zekâ hızlandırıcılarıyla dikkat çeken Nvidia ise ChatGPT’yi yapay zekânın iPhone’u olarak nitelendiriyor.

"ChatGPT, yapay zekânın iPhone’u"

Nvidia’nın tepesindeki isim Jensen Huang, Berkeley Haas Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlikte ChatGPT'nin yapay zekanın iPhone anı olduğunu söyledi. Huang ayrıca OpenAI tarafından geliştirilen aracın kısa sürede çok ilgi gördüğünü ve bunun çok daha büyük şeylerin başlangıcı olduğunu belirtti. Ayrıca Huang’a göre ChatGPT, yapay zekâ ve bilgi işlem endüstrisi için şimdiye kadar gerçekleşen en harika şey konumunda.

Yapay zekâ teknolojileri Nvidia’ya kazandırıyor 1 hf. önce eklendi

Son zamanlarda, analistler ve sektörden kişiler, ChatGPT'nin başarısının Nvidia’ya ciddi bir fayda sağlayabileceğini belirtti. ChatGPT'nin yaratıcıları OpenAI, mevcut sunucu ihtiyaçlarını karşılamak için daha şimdiden yaklaşık 25.000 Nvidia GPU kullanıyor ve gelecekteki talep artışı düşünüldüğünde bu sayının artması bekleniyor.

Halihazırda Nvidia GPU’larının yapay zekâ içi en iyi performansa sahip olduğu biliniyor. Dolayısıyla sadece ChatGPT özelinde değil, diğer yapay zekâ modelleri için de firmalar Nvidia’nın kapısını çalabilir. Bunların ışığında Nvidia, önümüzdeki çeyrekte toplam arzın geride kalacağının sinyallerini veriyor. Aşağıdan konuşmanın tamamını izleyebilirsiniz.

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