Nvidia tonlarca H100 hızlandırıcı sevk ediyor

Tam Boyutta Gör Global ekonomik krizin de etkisiyle yonga sektörünün düşüşe geçtiği bir dönemde adeta sihirli değnek değmiş gibi yapay zekâ fırtınası başladı ve işler tersine döndü. Bu fırtınanın en büyük kazananı ise Nvidia oldu.

Nvidia rekora koşuyor

Yılın ikinci çeyreğinde rekor yükseliş ile 13.51 milyar dolar gelire ulaşan ve ilk trilyon dolarlık yonga şirketi unvanını alan Nvidia, özellikle H100 yapay zekâ hızlandırıcısından çok fazla kazanıyor. İkinci çeyrekte firmanın H100 satışları 300 bin civarında oldu.

Nvidia yine rekor gelir açıkladı 3 hf. önce eklendi

Araştırma şirketleri, ağırlığı 3Kg civarında olan H100 hızlandırıcılarının tahmini olarak 900 ton civarında satıldığını belirtiyor. Nvidia üretim sıkıntısı yaşamasına rağmen talepler rekor düzeyde artış gösterdi.

Yılın üçüncü çeyreğinde bu rakamların daha da artması bekleniyor. Nvidia tarihinde ilk kez 15 milyar dolar gelir barajının üzerine çıkacak. Asıl patlama ise 2024 yılında olacak zira 1.5 milyon ve 2 milyon arasında Nvidia yapay zekâ yongasının sevk edilmesi bekleniyor. Bu da çeyrek dönemde 500 bine yakın hızlandırıcı satışı demek.

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Nvidia yapay zekâ yarışında önde