Nvidia tonlarca H100 hızlandırıcı sevk ediyor

Nvidia rekora koşuyor
Yılın ikinci çeyreğinde rekor yükseliş ile 13.51 milyar dolar gelire ulaşan ve ilk trilyon dolarlık yonga şirketi unvanını alan Nvidia, özellikle H100 yapay zekâ hızlandırıcısından çok fazla kazanıyor. İkinci çeyrekte firmanın H100 satışları 300 bin civarında oldu.
Araştırma şirketleri, ağırlığı 3Kg civarında olan H100 hızlandırıcılarının tahmini olarak 900 ton civarında satıldığını belirtiyor. Nvidia üretim sıkıntısı yaşamasına rağmen talepler rekor düzeyde artış gösterdi.
Yılın üçüncü çeyreğinde bu rakamların daha da artması bekleniyor. Nvidia tarihinde ilk kez 15 milyar dolar gelir barajının üzerine çıkacak. Asıl patlama ise 2024 yılında olacak zira 1.5 milyon ve 2 milyon arasında Nvidia yapay zekâ yongasının sevk edilmesi bekleniyor. Bu da çeyrek dönemde 500 bine yakın hızlandırıcı satışı demek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.