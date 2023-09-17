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    Nvidia tonlarca H100 hızlandırıcı sevk ediyor

    Yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir açıklayan Nvidia ile ilgili ilginç bir istatistik paylaşıldı. İkinci çeyrekte firmanın sevk ettiği H100 hızlandırıcıların ağırlığı 900 tonu geçti. 
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Global ekonomik krizin de etkisiyle yonga sektörünün düşüşe geçtiği bir dönemde adeta sihirli değnek değmiş gibi yapay zekâ fırtınası başladı ve işler tersine döndü. Bu fırtınanın en büyük kazananı ise Nvidia oldu.

    Nvidia rekora koşuyor

    Yılın ikinci çeyreğinde rekor yükseliş ile 13.51 milyar dolar gelire ulaşan ve ilk trilyon dolarlık yonga şirketi unvanını alan Nvidia, özellikle H100 yapay zekâ hızlandırıcısından çok fazla kazanıyor. İkinci çeyrekte firmanın H100 satışları 300 bin civarında oldu.

    Araştırma şirketleri, ağırlığı 3Kg civarında olan H100 hızlandırıcılarının tahmini olarak 900 ton civarında satıldığını belirtiyor. Nvidia üretim sıkıntısı yaşamasına rağmen talepler rekor düzeyde artış gösterdi.

    Yılın üçüncü çeyreğinde bu rakamların daha da artması bekleniyor. Nvidia tarihinde ilk kez 15 milyar dolar gelir barajının üzerine çıkacak. Asıl patlama ise 2024 yılında olacak zira 1.5 milyon ve 2 milyon arasında Nvidia yapay zekâ yongasının sevk edilmesi bekleniyor. Bu da çeyrek dönemde 500 bine yakın hızlandırıcı satışı demek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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