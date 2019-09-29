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    Obi-Wan dizisinin yönetmeni belli oldu

    Netflix'in güçlü rakiplerinden Disney+ platformunda yayınlanacak Obi-Wan dizisi hakkında ilk detaylar gelmeye başladı. Star Wars evreninde geçecek dizinin yönetmeni belli oldu.
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Obi-Wan dizisinin yönetmeni belli oldu
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    Disney+'ın duyurulmasıyla birlikte Disney, Star Wars ile ilgili birçok içeriğin Disney+'a geleceğini duyurmuştu. Hayranların en çok istediği yapım ise Ewan McGregor'ın oynadığı bir Obi-Wan dizisi. Geçtiğimiz ay yapılan D23 Expo etkinliğinde, Obi-Wan'ın dizisinin geldiğini ve Ewan McGregor'ın oynayacağını öğrenip mutlu olmuştuk.

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    Şu ana kadar diziye ait başka bir detay yoktu ancak bugün itibariyle dizinin yönetmeni belli oldu. Obi-Wan dizisinin yönetmeni, The Mandalorian dizisinde de yönetmenlik yapacak olan Deborah Chow olarak açıklandı. Yönetmen daha önce; Better Call Saul, American Gods, Mr. Robot gibi dizilerde yönetmenlik yapmıştı.

    Daha önce başarılı yapımlarda yönetmenlik yapmış olsa da, Obi-Wan gelmeden önce The Mandalorian dizisinde yapacağı iş sayesinde Obi-Wan'ı nasıl yapacağı konusunda fikir yürütebiliriz. The Mandalorian 12 Kasım'da yayınlanacak. Obi-Wan için bir tarih henüz bilinmiyor.  



    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-ObiWan_Dizisinin_Yonetmeni_Belli_Oldu-96433.htm Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mu5tafa 2 sa.
    Ewan varsa her türlü izlenir zaten. Umarım ilerde film de gelir. Sabırsızlıkla bekliyorum. Şu star wars evreninde en sevdiğim karakter.
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