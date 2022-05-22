Star Wars hayranlarına müjde: Obi Wan Fortnite'a geliyor

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Star Wars’un efsanelerinden Obi-Wan Kenobi, uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönecek. 27 Mayıs’ta Disney+ platformunda yayınlanacak dizi, birçok Star Wars hayranını mutlu etmiş durumda. Fortnite’ın yaratıcısı Epic Games, Obi-Wan’ı Fortnite’a getirerek diziyi kutluyor.

Obi-Wan dizisinin çıkışından 1 gün önce Obi-Wan karakteri, Fortnite mağazasında satışa çıkacak. Ancak satıştan önce turnuva ile bu karakteri kazanmak mümkğn olacak. Obi-Wan, tek başına satılmak dışında bir paket ile de satın alınabilecek. Bu paket ise Jedi Intercaptor planörü gibi ürünlerle beraber gelecek. Epic Games, daha önce Star Wars ile birçok iş yapmıştı. Fortnite içinde mayıs ayının başında da bir Star Wars ekinliği yapılmıştı. Görünüşe göre Epic Games, bizim kadar Star-Wars hayranı.

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