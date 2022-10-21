Ünlü ekran analisti, OLED ekranlı iPad Pro için tarihi verdi

2022 iPad Pro’lar, ekran açısından bir geliştirme sunmuyor. Geçen yıl 12.9 inç iPad Pro ile mini LED ekrana geçildiğinden Apple’ın bu sene 11 inç iPad Pro’da da mini LED ekran kullanması bekleniyordu ancak bu değişiklik olmadı. 12.9 inç ekranlı iPad Pro yine mini LED ekranla, 11 inç iPad Pro yine LED Liquid Retina ekranla geldi.

Apple’ın 2024 iPad Pro’larda kullanacağı tahmin edilen OLED ekranların, daha fazla parlaklığa izin veren iki kırmızı, yeşil ve mavi emisyon katmanının bulunduğu çift yığın tandem yapı içereceği söyleniyor. OLED ekranlar güç açısından da verimli olduğundan OLED ekranlı iPad Pro’ların daha uzun pil ömrü sunması bekleniyor.

Daha hafif tasarım, rakipsiz görüntü kalitesi

Birkaç ay önce Apple’ın LG ve Samsung’dan panel tedarik ederek OLED ekranlı iPad Pro’nun prototiplerini tamamlamaya çalıştığı haberini almıştık. iPad Pro OLED modelinin daha hafif bir tasarım ve rakipsiz görüntü kalitesi sunacağı söyleniyor. Ekranın dayanıklılığı artıran özel bir kaplamayla gelebileceği de söylentiler arasında.

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OLED iPad Pro ne zaman çıkacak?