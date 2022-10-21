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    Ünlü ekran analisti, OLED ekranlı iPad Pro için tarihi verdi

    2022 iPad Pro, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. 12.9 inç iPad Pro, mini LED ekranla gelirken, 11 inç iPad Pro, LED Liquid Retina ekranla bizleri karşıladı. OLED iPad Pro için tarih verildi.
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    oled ipad pro Tam Boyutta Gör
    Apple, kısa süre önce M2 çipli iPad Pro ve iPad 10. nesil tanıttı. Yeni iPad’ler henüz satışa çıkmadan gelecek modellerle ilgili haberler şimdiden gelmeye başladı. Ekran analisti Ross Young’a göre, 2023 iPad Pro’lar da OLED ekranla gelmeyecek. Başka bir deyişle OLED iPad Pro modeli, 2024’ün ilk yarısında tanıtılacak.

    2022 iPad Pro’lar, ekran açısından bir geliştirme sunmuyor. Geçen yıl 12.9 inç iPad Pro ile mini LED ekrana geçildiğinden Apple’ın bu sene 11 inç iPad Pro’da da mini LED ekran kullanması bekleniyordu ancak bu değişiklik olmadı. 12.9 inç ekranlı iPad Pro yine mini LED ekranla, 11 inç iPad Pro yine LED Liquid Retina ekranla geldi.

    Apple’ın 2024 iPad Pro’larda kullanacağı tahmin edilen OLED ekranların, daha fazla parlaklığa izin veren iki kırmızı, yeşil ve mavi emisyon katmanının bulunduğu çift yığın tandem yapı içereceği söyleniyor. OLED ekranlar güç açısından da verimli olduğundan OLED ekranlı iPad Pro’ların daha uzun pil ömrü sunması bekleniyor.

    Daha hafif tasarım, rakipsiz görüntü kalitesi

    Birkaç ay önce Apple’ın LG ve Samsung’dan panel tedarik ederek OLED ekranlı iPad Pro’nun prototiplerini tamamlamaya çalıştığı haberini almıştık. iPad Pro OLED modelinin daha hafif bir tasarım ve rakipsiz görüntü kalitesi sunacağı söyleniyor. Ekranın dayanıklılığı artıran özel bir kaplamayla gelebileceği de söylentiler arasında.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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