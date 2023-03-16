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    Anlık Bildirim

    Amerika ve AB’nin ardından İngiltere de TikTok’u yasakladı

    TikTok tartışması sürüyor. Avrupa Birliği ve Amerika, kamu personellerinin kullandığı cihazlarda TikTok’u yasaklamıştı. Şimdi benzer bir hamleyi İngiltere’nin de yapacağı açıklandı.
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    Önce ABD ve AB, şimdi de İngiltere: TikTok yasaklandı! Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık, çok kısa bir süre önce Çin’e ait video uygulaması TikTok’un devlete ait kurumsal cihazlarda kullanılmasını yasaklamayı planladığını duyurdu. Kabine ofisi bakanı Oliver Dowden, İngiltere'nin siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan bir incelemenin ardından hassas hükümet verilerinin risk altında olduğunu söyledi.

    TikTok'a yönelik yasaklar devam ediyor

    TikTok uygulamasının kişiler ve konumları dahil olmak üzere yüksek miktarda kullanıcı bilgisini topladığı zaten biliniyor. Dowden, bu duruma işaret ederek devlet cihazlarındaki verilerin “hassas” olabileceğine işaret etti. TikTok yasağının derhal yürürlüğe gireceğini söyleyen Dowden, bu kararın “ihtiyati” olduğunu da sözlerine ekledi.

    TikTok yasağının sadece devlet cihazları için geçerli olduğu belirtilirken popüler sosyal medyasına yönelik benzer hamlelerin ABD ve Avrupa Birliği tarafından da geldiğini görmüştük. ABD, İngiltere ile aynı yasağı uygularken AB’nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, çalışanların TikTok’u kurumsal ve kişisel cihazlarına yüklemesini yasaklamıştı.

    ABD, TikTok'u tamamen yasaklayabilir

    Önce ABD ve AB, şimdi de İngiltere: TikTok yasaklandı! Tam Boyutta Gör
    TikTok, kişisel verilerin güvenliğini önemsedikleri ve kullanıcı verilerini Çin ile paylaşmadıklarını söylüyor. TikTok hem ABD hem de AB’deki kullanıcıların verilerinin ülke içinde kalması için adımlar atmıştı. Avrupa için geçerli olan Project Clover ile kullanıcı verileri, Avrupalı bir güvenlik şirketinin gözetimi altında yine Avrupa topraklarında tutulacağı duyurulmuştu. Benzer bir hamle ABD için de geçerli.

    Tüm bunlara rağmen TikTok’un üstündeki baskı küresel olarak artmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), ByteDance’e TikTok’taki hisselerini satması gerektiğini, aksi takdirde uygulamanın ABD’de tamamen yasaklanacağını söyledi.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 6 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 8 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 8 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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