Amerika ve AB’nin ardından İngiltere de TikTok’u yasakladı

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık, çok kısa bir süre önce Çin’e ait video uygulaması TikTok’un devlete ait kurumsal cihazlarda kullanılmasını yasaklamayı planladığını duyurdu. Kabine ofisi bakanı Oliver Dowden, İngiltere'nin siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan bir incelemenin ardından hassas hükümet verilerinin risk altında olduğunu söyledi.

TikTok'a yönelik yasaklar devam ediyor

TikTok uygulamasının kişiler ve konumları dahil olmak üzere yüksek miktarda kullanıcı bilgisini topladığı zaten biliniyor. Dowden, bu duruma işaret ederek devlet cihazlarındaki verilerin “hassas” olabileceğine işaret etti. TikTok yasağının derhal yürürlüğe gireceğini söyleyen Dowden, bu kararın “ihtiyati” olduğunu da sözlerine ekledi.

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TikTok yasağının sadece devlet cihazları için geçerli olduğu belirtilirken popüler sosyal medyasına yönelik benzer hamlelerin ABD ve Avrupa Birliği tarafından da geldiğini görmüştük. ABD, İngiltere ile aynı yasağı uygularken AB’nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, çalışanların TikTok’u kurumsal ve kişisel cihazlarına yüklemesini yasaklamıştı.

ABD, TikTok'u tamamen yasaklayabilir

Tam Boyutta Gör TikTok, kişisel verilerin güvenliğini önemsedikleri ve kullanıcı verilerini Çin ile paylaşmadıklarını söylüyor. TikTok hem ABD hem de AB’deki kullanıcıların verilerinin ülke içinde kalması için adımlar atmıştı. Avrupa için geçerli olan Project Clover ile kullanıcı verileri, Avrupalı bir güvenlik şirketinin gözetimi altında yine Avrupa topraklarında tutulacağı duyurulmuştu. Benzer bir hamle ABD için de geçerli.

Tüm bunlara rağmen TikTok’un üstündeki baskı küresel olarak artmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), ByteDance’e TikTok’taki hisselerini satması gerektiğini, aksi takdirde uygulamanın ABD’de tamamen yasaklanacağını söyledi.

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Önce ABD ve AB, şimdi de İngiltere: TikTok yasaklandı!