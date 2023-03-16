Amerika ve AB’nin ardından İngiltere de TikTok’u yasakladı

TikTok'a yönelik yasaklar devam ediyor
TikTok uygulamasının kişiler ve konumları dahil olmak üzere yüksek miktarda kullanıcı bilgisini topladığı zaten biliniyor. Dowden, bu duruma işaret ederek devlet cihazlarındaki verilerin “hassas” olabileceğine işaret etti. TikTok yasağının derhal yürürlüğe gireceğini söyleyen Dowden, bu kararın “ihtiyati” olduğunu da sözlerine ekledi.
TikTok yasağının sadece devlet cihazları için geçerli olduğu belirtilirken popüler sosyal medyasına yönelik benzer hamlelerin ABD ve Avrupa Birliği tarafından da geldiğini görmüştük. ABD, İngiltere ile aynı yasağı uygularken AB’nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, çalışanların TikTok’u kurumsal ve kişisel cihazlarına yüklemesini yasaklamıştı.
ABD, TikTok'u tamamen yasaklayabilir
Tüm bunlara rağmen TikTok’un üstündeki baskı küresel olarak artmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), ByteDance’e TikTok’taki hisselerini satması gerektiğini, aksi takdirde uygulamanın ABD’de tamamen yasaklanacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)