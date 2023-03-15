TikTok, bilim ve teknoloji odaklı yeni akış seçeneğini duyurdu!

TikTok'a, bilim odaklı yeni bir akış seçeneği ekleniyor
Paylaşılan detaylara göre ''STEM'' adını taşıyacak akış bölümünde, kullanıcılara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında içerikler sunulacak. Böylece kullanıcılar, eğlence odaklı içerikler arasında gezinmek zorunda kalmadan yararlı bilgilere daha kolay erişim sağlayacak.
TikTok, yeni özelliğin önümüzdeki haftalardan itibaren ABD’deki kullanıcılar için erişime açılacağını söylüyor. Bununla birlikte yeni özellik, uygulamada hâlihazırda bulunan iki akış seçeneğinin yanına eklenecek. Yani ''Sizin İçin'' ve ''takip ediliyor'' akış sayfalarının yanında artık ''STEM'' bölümü de yer alacak.
Ayrıca sosyal medya devi, bu bölümdeki videoların güvenlik kuruluşları tarafından sıkı bir şekilde denetleneceğini söylüyor. Bu denetimden geçemeyen videolar ise akışta yer almayacak. Bilindiği üzere TikTok, yanlış bilgi içeren içerikler ve ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bir süredir sert bir şekilde eleştiriliyor.
Öyle ki 2022 sonlarında ABD Senatosu, federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etti. Yeni özelliğin TikTok'un ABD'de hayatta kalmasına yardımcı olup olmayacağını ise zaman gösterecek diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
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