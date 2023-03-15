Sosyal medya devi TikTok, platformayeni yetenekler kazandırmaya devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde içerik üreticileri için Series – Diziler özelliğini duyuran platform, şimdi de kullanıcılara yeni bir akış seçeneği sunmayı planlıyor. 'STEM' ismi verilen bu akış, kullanıcıların özellikle bilim konulu içerikler izlemesine olanak tanıyacak.

TikTok'a, bilim odaklı yeni bir akış seçeneği ekleniyor

Paylaşılan detaylara göre ''STEM'' adını taşıyacak akış bölümünde, kullanıcılara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında içerikler sunulacak. Böylece kullanıcılar, eğlence odaklı içerikler arasında gezinmek zorunda kalmadan yararlı bilgilere daha kolay erişim sağlayacak.

TikTok, yeni özelliğin önümüzdeki haftalardan itibaren ABD’deki kullanıcılar için erişime açılacağını söylüyor. Bununla birlikte yeni özellik, uygulamada hâlihazırda bulunan iki akış seçeneğinin yanına eklenecek. Yani ''Sizin İçin'' ve ''takip ediliyor'' akış sayfalarının yanında artık ''STEM'' bölümü de yer alacak.

TikTok Series geliyor 1 hf. önce eklendi

Ayrıca sosyal medya devi, bu bölümdeki videoların güvenlik kuruluşları tarafından sıkı bir şekilde denetleneceğini söylüyor. Bu denetimden geçemeyen videolar ise akışta yer almayacak. Bilindiği üzere TikTok, yanlış bilgi içeren içerikler ve ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bir süredir sert bir şekilde eleştiriliyor.

Öyle ki 2022 sonlarında ABD Senatosu, federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etti. Yeni özelliğin TikTok'un ABD'de hayatta kalmasına yardımcı olup olmayacağını ise zaman gösterecek diyebiliriz.

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TikTok, bilim ve teknoloji odaklı yeni akış seçeneğini duyurdu!