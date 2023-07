One UI 6.0 ile Samsung telefonların kilit ekranı değişiyor

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 5.1.1 beta güncellemesini dağıtırken, bir sonraki büyük güncelleme olacak One UI 6.0 yenilikleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. One UI 6 güncellemesi ile Samsung telefonların kilit ekranına widget’ların eklenmesi gibi değişiklikler göreceğimiz söyleniyor.

Ana ekran widgetları kilit ekranına geliyor

Samsung, One UI 6.0 ile kilit ekranında birkaç dikkat çekici değişiklik yapacak. Kullanıcıların her zaman açık ekran için tam ekran fotoğraflar ayarlamasına izin verecek bir seçenek olacak. Ayrıca ana ekrandaki widgetlar (araç takımlarının) artık kilit ekranında da kullanılabilecek. Kilit ekranı widgetları mevcut One UI sürümünde zaten var ancak bu widgetlar ana ekran için kullanılan widgetlarla aynı değil. Kilit ekranı widgetları kilit ekranına özel ve özelleştirme seçenekleri sınırlı.

Samsung One UI 6.0 ne zaman çıkacak?

Google’ın Android 14 final sürümünü Ağustos veya Eylül 2023'te sunması bekleniyor. One UI 6.0'ın ilk betası en geç Ekim ayında yayınlanacaktır. One UI 6.0 güncellemesini ilk olarak tabii ki Galaxy S23 serisi alacak. Güncelleme daha sonra diğer üst seviye Galaxy S ve Galaxy Z akıllı telefon modellerine gelecek. 2014 ilk çeyrek bitmeden desteklenen tüm telefonlar One UI 6.0 güncellemesini alacaktır.

