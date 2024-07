One UI 7 güncellemesi iOS 18'e benzeyecek

Tam Boyutta Gör Google, yakın zamanda Android 15’in dördüncü beta sürümünü yayınladı. Bu, Android 15’in yakında yayınlanacağı anlamına geliyor. Samsung da Android 15 tabanlı One UI 7 testlerini sürdürüyor. One UI 7.0 güncellemesinin büyük yenilikler getireceği söyleniyordu. Yeni rapor, One UI 7 sürümünün iOS 18’den ilham alınarak tasarlandığını iddia ediyor.

Samsung’un yeni One UI sürümünde görülebilecek değişikliklerin bir listesi internete sızdırıldı. Android 15 tabanlı One UI 7, sonbaharda uyumlu iPhone modellerine gelecek iOS 18 güncellemesindeki tasarım değişikliklerini alacak. One UI 7'nin 3D efektli yeni ve daha yuvarlak simgelerle gelebileceği söyleniyor. Ayrıca kilit ekranında yer alan seçenekler oldukça sınırlı. Hızlı işlem olarak birçok yeni uygulamanın eklenmesi bekleniyor. Bildirim paneli iki parçaya bölünebilir; soldan aşağı kaydırma hareketiyle bildirimleri genişletme, sağa kaydırma ile hızlı ayarları görüntüleme gibi bir değişiklik olabilir.

Samsung’un One UI 7.0 ile kameranın arayüzünü yenilemesi, daha basit hale getirmesi bekleniyor. Menü sistemi kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirilecek. Tüm hızlı ayar simgeleri, kullanıcıların sık kullanılan seçeneklere kolayca erişebilmesi için alt tarafa yeniden konumlandırılacak.

One UI 7 ne zaman yayınlanacak?

Samsung, önümüzdeki ay One UI 7 beta programını başlatacak. Beta programına sınırlı sayıda Galaxy cihazı dahil olacak. İlk betanın yayınlanmasıyla Android 15 tabanlı güncellemenin tasarım değişiklikleri ve yeni özellikleri resmî olarak ortaya çıkmış olacak.

One UI 7’nin Ekim ayı başlarında resmî olarak tanıtılması, Ekim sonu - Kasım ayı başı gibi tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

