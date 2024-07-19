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    One UI 7 güncellemesi iOS 18'e benzeyecek

    Samsung'un One UI 7 güncellemesi merakla beklenirken yeni rapor, büyük ölçüde iOS 18'den ilham alan One UI 7 tasarım değişikliklerine dikkat çekiyor.            
    samsung one ui 7 ios 18 tasarım Tam Boyutta Gör
    Google, yakın zamanda Android 15’in dördüncü beta sürümünü yayınladı. Bu, Android 15’in yakında yayınlanacağı anlamına geliyor. Samsung da Android 15 tabanlı One UI 7 testlerini sürdürüyor. One UI 7.0 güncellemesinin büyük yenilikler getireceği söyleniyordu. Yeni rapor, One UI 7 sürümünün iOS 18’den ilham alınarak tasarlandığını iddia ediyor.

    Samsung’un yeni One UI sürümünde görülebilecek değişikliklerin bir listesi internete sızdırıldı. Android 15 tabanlı One UI 7, sonbaharda uyumlu iPhone modellerine gelecek iOS 18 güncellemesindeki tasarım değişikliklerini alacak. One UI 7'nin 3D efektli yeni ve daha yuvarlak simgelerle gelebileceği söyleniyor. Ayrıca kilit ekranında yer alan seçenekler oldukça sınırlı. Hızlı işlem olarak birçok yeni uygulamanın eklenmesi bekleniyor. Bildirim paneli iki parçaya bölünebilir; soldan aşağı kaydırma hareketiyle bildirimleri genişletme, sağa kaydırma ile hızlı ayarları görüntüleme gibi bir değişiklik olabilir.

    Samsung’un One UI 7.0 ile kameranın arayüzünü yenilemesi, daha basit hale getirmesi bekleniyor. Menü sistemi kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirilecek. Tüm hızlı ayar simgeleri, kullanıcıların sık kullanılan seçeneklere kolayca erişebilmesi için alt tarafa yeniden konumlandırılacak.

    One UI 7 ne zaman yayınlanacak?

    Samsung, önümüzdeki ay One UI 7 beta programını başlatacak. Beta programına sınırlı sayıda Galaxy cihazı dahil olacak. İlk betanın yayınlanmasıyla Android 15 tabanlı güncellemenin tasarım değişiklikleri ve yeni özellikleri resmî olarak ortaya çıkmış olacak.

    One UI 7’nin Ekim ayı başlarında resmî olarak tanıtılması, Ekim sonu - Kasım ayı başı gibi tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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