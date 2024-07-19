One UI 7 güncellemesi iOS 18'e benzeyecek

Samsung’un yeni One UI sürümünde görülebilecek değişikliklerin bir listesi internete sızdırıldı. Android 15 tabanlı One UI 7, sonbaharda uyumlu iPhone modellerine gelecek iOS 18 güncellemesindeki tasarım değişikliklerini alacak. One UI 7'nin 3D efektli yeni ve daha yuvarlak simgelerle gelebileceği söyleniyor. Ayrıca kilit ekranında yer alan seçenekler oldukça sınırlı. Hızlı işlem olarak birçok yeni uygulamanın eklenmesi bekleniyor. Bildirim paneli iki parçaya bölünebilir; soldan aşağı kaydırma hareketiyle bildirimleri genişletme, sağa kaydırma ile hızlı ayarları görüntüleme gibi bir değişiklik olabilir.
Samsung’un One UI 7.0 ile kameranın arayüzünü yenilemesi, daha basit hale getirmesi bekleniyor. Menü sistemi kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirilecek. Tüm hızlı ayar simgeleri, kullanıcıların sık kullanılan seçeneklere kolayca erişebilmesi için alt tarafa yeniden konumlandırılacak.
One UI 7 ne zaman yayınlanacak?
Samsung, önümüzdeki ay One UI 7 beta programını başlatacak. Beta programına sınırlı sayıda Galaxy cihazı dahil olacak. İlk betanın yayınlanmasıyla Android 15 tabanlı güncellemenin tasarım değişiklikleri ve yeni özellikleri resmî olarak ortaya çıkmış olacak.
One UI 7’nin Ekim ayı başlarında resmî olarak tanıtılması, Ekim sonu - Kasım ayı başı gibi tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.