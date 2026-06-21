One UI 9.0 yaklaşıyor: Beta sürümü 4 modele daha ulaştı

Ortaya çıkan yazılım sürümlerine göre Samsung, One UI 9'u Galaxy Z Fold7, Galaxy A56, Galaxy S23 ve Galaxy S24 serisi için test etmeye başladı. Buna göre Galaxy Z Fold 7.0 için F966USQUACZF3, Galaxy A56 için A566BXXUBDZFB ve Galaxy S23 için S911BXXUAGZF9 numaralı test yazılımları görüldü.

Galaxy S24 ailesi de test listesine dahil edilmiş durumda. Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S24 FE için sırasıyla S921BXXUFEZF7, S926BXXUFEZF7, S928BXXUFEZF7 ve S721BXXUCEZF7 yapı numaraları tespit edildi. Aslında One UI 9.0 testlerinin daha önce Galaxy S25 serisi, Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A34, Galaxy A57 ve henüz duyurulmayan Galaxy S26 FE için de sürdüğü ortaya çıkmıştı. Son sızıntıyla birlikte şirketin güncelleme çalışmalarını çok daha geniş bir cihaz havuzuna yaydığı netleşmiş oldu.

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Şu an için Galaxy S26 serisinden sonra beta programına hangi modelin katılacağı bilinmiyor. Ancak One UI 9 ile kutudan çıkacak ilk Samsung telefonların yeni katlanabilir modeller olması bekleniyor. Mevcut iddialara göre Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra modelleri 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak ve yeni arayüzle birlikte gelecek.