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    One UI 9.0 yaklaşıyor: Beta sürümü 4 modele daha ulaştı

    Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 testlerini yeni modellere genişletti. Galaxy S23, S24 serisi, Galaxy Z Fold7 ve Galaxy A56 için dahili test yapıları ortaya çıktı. 

    One UI 9.0 yaklaşıyor: Beta sürümü 4 modele daha ulaştı
    Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesi için hazırlıklarını hızlandırıyor. Şirket kısa süre önce Galaxy S26 serisi için üçüncü One UI 9 beta sürümünü yayınlamıştı. Şimdi ise yeni bilgiler, test sürecinin çok daha fazla Galaxy modele yayıldığını gösteriyor. 

    Galaxy S23, S24, Z Fold7 ve A56 sırada

    Ortaya çıkan yazılım sürümlerine göre Samsung, One UI 9'u Galaxy Z Fold7, Galaxy A56, Galaxy S23 ve Galaxy S24 serisi için test etmeye başladı. Buna göre Galaxy Z Fold 7.0 için F966USQUACZF3, Galaxy A56 için A566BXXUBDZFB ve Galaxy S23 için S911BXXUAGZF9 numaralı test yazılımları görüldü.

    Galaxy S24 ailesi de test listesine dahil edilmiş durumda. Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S24 FE için sırasıyla S921BXXUFEZF7, S926BXXUFEZF7, S928BXXUFEZF7 ve S721BXXUCEZF7 yapı numaraları tespit edildi.  Aslında One UI 9.0 testlerinin daha önce Galaxy S25 serisi, Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A34, Galaxy A57 ve henüz duyurulmayan Galaxy S26 FE için de sürdüğü ortaya çıkmıştı. Son sızıntıyla birlikte şirketin güncelleme çalışmalarını çok daha geniş bir cihaz havuzuna yaydığı netleşmiş oldu.

    Şu an için Galaxy S26 serisinden sonra beta programına hangi modelin katılacağı bilinmiyor. Ancak One UI 9 ile kutudan çıkacak ilk Samsung telefonların yeni katlanabilir modeller olması bekleniyor. Mevcut iddialara göre Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra modelleri 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak ve yeni arayüzle birlikte gelecek.

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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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