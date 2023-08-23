OnePlus 12’nin baş döndüren özellikleri ortaya çıktı

Ekran tarafındaysa 6,7 inçlik AMOLED ekran, şaşırtıcı olmayan bir şekilde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla bizleri karşılayacak. Pil özelliklerine gelince, OnePlus 12'de 5.400mAh'lik bir bataryanın bulunacağı belirtiliyor. Bu batarya ayrıca 100W'a kadar hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı desteklediği söyleniyor. Biyometrik özellikler tarafında ise optik ekran içi parmak izi sensörünün bulunacağı söyleniyor, ancak boyutu ve diğer detaylardan bahsedilmiyor. Son olarak OnePlus 12, Aralık 2023'te tanıtılacak ve gelecek yılın başında küresel satışa sunulacak.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.