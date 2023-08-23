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    OnePlus 12’nin baş döndüren özellikleri ortaya çıktı

    Yaklaşmakta olan OnePlus 12 hakkında çıkan teknik özellikler söylentisi 24GB'a kadar RAM’e, kamera kurulumunun tamamında yüksek megapiksel kameralara ve daha fazlasına işaret ediyor.
    OnePlus 12’nin baş döndüren özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 12 hakkında ortaya çıkan son teknik özellikler söylentisi şirketin fiyat-performans amiral gemileri çıkardığı dönemleri hatırlatabilir. Yaklaşan telefonun Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacağı açık olsa da, dahili parçaların geri kalanı şimdiye kadar netleşmemişti ve şimdi, şirket 2024'te müşterilere en iyi Android amiral gemisi deneyimini sunmak için hiçbir masraftan kaçınmıyor gibi görünüyor.

    OnePlus 12 özellikleri netleşti

    OnePlus 12 özellikleri netleşti Tam Boyutta Gör
    Digital Chat Station tarafından Weibo'da paylaşılan teknik özellikler, OnePlus 12'nin 16GB ve 24GB olmak üzere iki bellek seçeneğiyle sunulacağını belirtiyor. Kullanılacak belleklerin LPDDR5X olacağı da belirtiliyor. 256GB ve 512GB (UFS 4.0) depolama alanına sahip olması beklenen telefonda önceki modele göre daha büyük bir buhar odasıyla birlikte Snapdragon 8 Gen 3 yongası bulunacak. Arka kamera özelliklerinin de kayda değer bir yükseltme alacağı ve birincil 50MP sensörün Sony'nin IMX900 serisine ait olacağı söyleniyor. Ultra geniş açılı ünitenin 50MP olduğu söylenirken, 3x optik yakınlaştırmalı telefoto kameranın 64MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor.

    Ekran tarafındaysa 6,7 inçlik AMOLED ekran, şaşırtıcı olmayan bir şekilde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla bizleri karşılayacak. Pil özelliklerine gelince, OnePlus 12'de 5.400mAh'lik bir bataryanın bulunacağı belirtiliyor. Bu batarya ayrıca 100W'a kadar hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı desteklediği söyleniyor. Biyometrik özellikler tarafında ise optik ekran içi parmak izi sensörünün bulunacağı söyleniyor, ancak boyutu ve diğer detaylardan bahsedilmiyor. Son olarak OnePlus 12, Aralık 2023'te tanıtılacak ve gelecek yılın başında küresel satışa sunulacak.

    Kaynakça https://wccftech.com/oneplus-12-specifications-rumor-best-in-class-internals/ https://www.phonearena.com/news/oneplus-12-spec-sheet-leaked-two-sources-24gb-ram-big-battery-great-cameras-more_id149973
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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