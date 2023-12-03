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    OnePlus 12'nin canlı görselleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    5 Aralık'ta piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 12'nin canlı görselleri ve depolama seçenekleri ortaya çıktı. İşte Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak cihazın detayları:
    OnePlus 12'nin canlı görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki Salı günü piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus'ın yeni cihazı OnePlus 12'nin tasarımı ve temel özellikleri, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise cihazın canlı görüntüleri ve bazı teknik özellikleri daha ortaya çıktı.

    İşte OnePlus 12'nin beklenen özellikleri:

    OnePlus 12'nin canlı görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Weibo'da yapılan yeni bir paylaşım OnePlus 12'nin yeni görüntülerini ve depolama seçeneklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göre cihaz, 16 GB RAM + 512 GB depolama, 16 GB RAM + 1 TB depolama ve 24 GB RAM + 1 TB depolama olmak üzere üç farklı depolama yapılandırmasına sahip olacak.
    OnePlus 12'nin canlı görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak ve 6,82 inç ekran ile 32 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Cihazın arka kamera kurulumu ise 50 megapiksel + 48 megapiksel + 64 megapiksellik üçlü kamera ünitesinden oluşacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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