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    OnePlus 12'nin iddialı kamera örnekleri paylaşıldı: İşte görüntüler

    2024'ün başlarında tanıtılacağı söylenen OnePlus 12 için geri sayım başladı. Bugün OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, akıllı telefonun iddialı kamera örneklerini paylaştı. İşte görüntüler...
    OnePlus 12'nin iddialı kamera örnekleri paylaşıldı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12 modelinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Bildiğiniz gibi kısa süre önce tasarımı ortaya çıkan akıllı telefonun, tüm özellikleri de neredeyse netleşti. Bugünse markanın Çin Başkanı Li Jie Louis, OnePlus 12'nin iddialı kamera örneklerini paylaştı. 

    OnePlus 12'nin kamera örnekleri

    Kaçıranlar için OnePlus 12'nin yepyeni özelliklerin yanı sıra Sony Lytia ailesinden üst sınıf bir kamera sensörüyle tanıtılması bekleniyor. Üstelik bu bilgi OnePlus tarafından doğrulandı. Bu kameranın detayları açıklanmamış olsa da, mevcut söylentiler OnePlus Open'da da bulunan LYT-T808 sensörünün kullanılacağı yönünde.

    Ayrıca ana kameraya, muhtemelen 48 megapiksel IMX581 ultra geniş ve 5x'e kadar optik yakınlaştırma desteği sunan 64 megapiksel OmniVision OV64B periskop telefoto kamera sensörleri eşlik edecek  .

    OnePlus 12'nin iddialı kamera örnekleri paylaşıldı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Weibo tarafından paylaşılan görüntülerde OnePlus, yeni amiral gemisi telefonunu Xiaomi 14 Pro ile karşılaştırdı. Bu noktada soldaki görüntülerin OnePlus 12, sağdaki görüntülerin ise Xiaomi 14 Pro'ya ait olduğunu belirtelim. 

    OnePlus 12'nin iddialı kamera örnekleri paylaşıldı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Buna göre yaklaşmakta olan telefon, hem gündüz hem de gece çekimlerinde rakibinden daha üstün.Dinamik aralık oldukça yüksek ve örnek görsellerdeki detaylar daha net bir biçimde karşımıza çıkıyor. 

    OnePlus 12 beklenen özellikler

    OnePlus 12'nin  Snapdragon 8 Gen 3  yonga setine sahip olduğu halihazırda doğrulandı. Bu kuruluma ise 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.400mAh pil paketi eşlik edecek. Ön yüzünde ise 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan BOE X1 kavisli OLED ekran bulunacak. Ayrıca bu panelin 3.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşacağını belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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