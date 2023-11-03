OnePlus 12'nin iddialı kamera örnekleri paylaşıldı: İşte görüntüler

OnePlus 12'nin kamera örnekleri
Kaçıranlar için OnePlus 12'nin yepyeni özelliklerin yanı sıra Sony Lytia ailesinden üst sınıf bir kamera sensörüyle tanıtılması bekleniyor. Üstelik bu bilgi OnePlus tarafından doğrulandı. Bu kameranın detayları açıklanmamış olsa da, mevcut söylentiler OnePlus Open'da da bulunan LYT-T808 sensörünün kullanılacağı yönünde.
Ayrıca ana kameraya, muhtemelen 48 megapiksel IMX581 ultra geniş ve 5x'e kadar optik yakınlaştırma desteği sunan 64 megapiksel OmniVision OV64B periskop telefoto kamera sensörleri eşlik edecek .
OnePlus 12 beklenen özellikler
OnePlus 12'nin Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olduğu halihazırda doğrulandı. Bu kuruluma ise 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.400mAh pil paketi eşlik edecek. Ön yüzünde ise 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan BOE X1 kavisli OLED ekran bulunacak. Ayrıca bu panelin 3.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşacağını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.