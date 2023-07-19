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    OnePlus 12'nin teknik özellikleri sızdırıldı

    OnePlus, üst seviye telefonunu 2023 sonlarına doğru tanıtacak. OnePlus 12 modeline ait render görsellerinin ardından telefonun teknik özellikleri açığa çıktı.   
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    OnePlus 12 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 29 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte yeni katlanan telefonunu (OnePlus Open veya OnePlus Fold adıyla gelmesi bekleniyor). Bazı kullanıcıların beklediği OnePlus 12 modelinin Aralık 2023’te tanıtılması bekleniyor. Ancak telefonun teknik özellikleri şimdiden belli oldu. İşte OnePlus 12’nin özellikleri:

    OnePlus 12, beklendiği üzere sınıfının en iyisi donanımıyla gelecek. 6.7 inç, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekrana sahip olacak. LTPO ekran teknolojisine sahip olmasıyla telefon, yenileme hızını akıllıca ayarlayarak pil performansını optimize edecek. Qualcomm’un en yeni üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek telefon, 16GB LPDDR5x RAM, 256GB UFS 4.0 depolama alanı sunacak. Telefon, 100w kablolu şarj, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5400 mAh bataryadan güç alacak.

    OnePlus 12, Hasselblad kamera sistemine sahip olacak. 50MP ana kameraya 50MP ultra geniş kamera, 64MP telefoto kamera eşlik edecek. Kamera, 3X optik yakınlaştırma yapabilecek. Kameraların sensörleri, diyafram aralığı hakkında henüz bilgi yok. Telefonun öndeki kamerası 32MP olacak. Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacak telefon, Android 14 tabanlı Oxygen OS 14 ile gelecek.

    OnePlus 12 beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, Quad HD+, kavisli AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750 GPU
    • Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB (UFS 4.0)
    • Yazılım: Android 14, OxygenOS 14
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (ultra geniş) + 64MP telephoto (3x optik zoom)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5400mAh, 100W SuperVOOC hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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