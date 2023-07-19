OnePlus 12'nin teknik özellikleri sızdırıldı

OnePlus 12, beklendiği üzere sınıfının en iyisi donanımıyla gelecek. 6.7 inç, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekrana sahip olacak. LTPO ekran teknolojisine sahip olmasıyla telefon, yenileme hızını akıllıca ayarlayarak pil performansını optimize edecek. Qualcomm’un en yeni üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek telefon, 16GB LPDDR5x RAM, 256GB UFS 4.0 depolama alanı sunacak. Telefon, 100w kablolu şarj, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5400 mAh bataryadan güç alacak.
OnePlus 12, Hasselblad kamera sistemine sahip olacak. 50MP ana kameraya 50MP ultra geniş kamera, 64MP telefoto kamera eşlik edecek. Kamera, 3X optik yakınlaştırma yapabilecek. Kameraların sensörleri, diyafram aralığı hakkında henüz bilgi yok. Telefonun öndeki kamerası 32MP olacak. Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacak telefon, Android 14 tabanlı Oxygen OS 14 ile gelecek.
OnePlus 12 beklenen özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, Quad HD+, kavisli AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750 GPU
- Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 256GB / 512GB (UFS 4.0)
- Yazılım: Android 14, OxygenOS 14
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (ultra geniş) + 64MP telephoto (3x optik zoom)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5400mAh, 100W SuperVOOC hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)