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Yeni OnePlus 13, yakında kullanıcılarla buluşacak ve bu modelde yer alacak bazı özellikler teknoloji dünyasında ilgiyle karşılanıyor. Öne çıkan yeniliklerden biri de, son dönemde Android ekosisteminde popüler hale gelen manyetik kablosuz şarj desteği olacak.

Bu detay, Çin sosyal medya platformu Weibo’da yapılan bir paylaşımda ortaya çıktı. OnePlus CEO’su Liu, bir kullanıcının OnePlus 13 için ahşap kılıfların geri dönüp dönmeyeceğini sorması üzerine, ahşap kılıfların şimdilik planlar dahilinde olmadığını belirtti. Ancak, yeni model için “ahşap dokuya sahip kılıflar” sunulacağını ve bu kılıfların çok iyi hissettirdiğini söyledi.

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Daha da ilginç olanı, Liu bu kılıfların manyetik bir emme fonksiyonuna sahip olacağını ekledi. Bu açıklama, OnePlus 13’ün manyetik kablosuz şarjı destekleyeceği yönünde bir ipucu sundu. Oppo’nun da yaklaşmakta olan Find X8 serisinde benzer bir manyetik şarj sistemi geliştirdiği biliniyor ve bu, OnePlus 13 kullanıcılarının da bu ekosistemden faydalanabileceğini gösteriyor.

Manyetik sistem, yalnızca şarj ile sınırlı kalmayarak araç tutacakları ve cüzdan kılıflar gibi farklı aksesuarlarla entegrasyonu da mümkün kılacak. Apple’ın MagSafe sistemi ile benzerlik gösteren bu özellik, kullanıcı deneyimini daha entegre ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

OnePlus 13 ile ilgili sızan bilgilere göre, cihaz 2K çözünürlüklü hafif kavisli LTPO bir ekran, Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, 50 MP’lik üçlü arka kamera kurulumu ve 6.000 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca, cihaz 100W hızlı kablolu şarj ve 50W manyetik kablosuz şarj desteği ile gelecek.

OnePlus, genelde önce Çin pazarında lansman yapıyor ve ardından küresel pazara açılıyor. Yeni model için de benzer bir yol izlenmesi bekleniyor.

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OnePlus 13 hiç beklenmedik bir özelliğe sahip olabilir