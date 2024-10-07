Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 13 hiç beklenmedik bir özelliğe sahip olabilir

    Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden biri olan OnePlus, yeni amiral gemisi üzerindeki çalışmalarında artık sona geldi. Bu cihaza ait gelen son sızıntılar ise kafalarda soru işareti bıraktı.

    OnePlus 13 hiç beklenmedik bir özelliğe sahip olabilir Tam Boyutta Gör

    Yeni OnePlus 13, yakında kullanıcılarla buluşacak ve bu modelde yer alacak bazı özellikler teknoloji dünyasında ilgiyle karşılanıyor. Öne çıkan yeniliklerden biri de, son dönemde Android ekosisteminde popüler hale gelen manyetik kablosuz şarj desteği olacak.

    Bu detay, Çin sosyal medya platformu Weibo’da yapılan bir paylaşımda ortaya çıktı. OnePlus CEO’su Liu, bir kullanıcının OnePlus 13 için ahşap kılıfların geri dönüp dönmeyeceğini sorması üzerine, ahşap kılıfların şimdilik planlar dahilinde olmadığını belirtti. Ancak, yeni model için “ahşap dokuya sahip kılıflar” sunulacağını ve bu kılıfların çok iyi hissettirdiğini söyledi.

    Daha da ilginç olanı, Liu bu kılıfların manyetik bir emme fonksiyonuna sahip olacağını ekledi. Bu açıklama, OnePlus 13’ün manyetik kablosuz şarjı destekleyeceği yönünde bir ipucu sundu. Oppo’nun da yaklaşmakta olan Find X8 serisinde benzer bir manyetik şarj sistemi geliştirdiği biliniyor ve bu, OnePlus 13 kullanıcılarının da bu ekosistemden faydalanabileceğini gösteriyor.

    Manyetik sistem, yalnızca şarj ile sınırlı kalmayarak araç tutacakları ve cüzdan kılıflar gibi farklı aksesuarlarla entegrasyonu da mümkün kılacak. Apple’ın MagSafe sistemi ile benzerlik gösteren bu özellik, kullanıcı deneyimini daha entegre ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

    OnePlus 13 ile ilgili sızan bilgilere göre, cihaz 2K çözünürlüklü hafif kavisli LTPO bir ekran, Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, 50 MP’lik üçlü arka kamera kurulumu ve 6.000 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca, cihaz 100W hızlı kablolu şarj ve 50W manyetik kablosuz şarj desteği ile gelecek.

    OnePlus, genelde önce Çin pazarında lansman yapıyor ve ardından küresel pazara açılıyor. Yeni model için de benzer bir yol izlenmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    milenyum kupası çamaşır makinesi neden köpürmez goodyear 4 mevsim lastik yorumları rölanti dalgalanması neden olur ppf kaplama ekspertiz yapılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Cep Telefonu 13C
    Redmi Cep Telefonu 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF A15 - FA506NF-HN049W
    ASUS TUF A15 - FA506NF-HN049W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız