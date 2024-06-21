OnePlus, 27 Haziran'da 4 yeni ürününü tanıtacak

OnePlus Watch 3 tanıtımda yer alacak
Yapılacak olan etkinlikte OnePlus Ace 3 Pro, OnePlus Watch 3, OnePlus Pad Pro ve OnePlus Buds Pro 3'ün resmileşmesi bekleniyor. OnePlus Watch 3'ün etkinlikte yer alması kafaları karıştırdı. Çünkü OnePlus Watch 2 henüz Şubat ayında piyasaya sürüldü ve beğeni de toplamıştı.
OnePlus Ace 3 Pro da dikkat çeken ürünlerden birisi olacak. Bu cihaz muhtemelen küresel pazarlar için OnePlus 12T olarak yeniden piyasaya sürülecek. OnePlus 12T ince çerçeveli kavisli bir ekrana sahip. Ayrıca ortalanmış bir ekran kamera deliği ve arka tarafında sol üst köşede bir kamera oreo'su olacak.
Fiziksel düğmeleri sağ tarafa yerleştirilirken sol tarafta ise bir uyarı kaydırıcısı yer alacak. Çevrimiçi olarak paylaşılan bilgilere göre telefon, Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak. 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç 1,5K LTPO OLED ekrana sahip olacak.
Telefon ayrıca kutudan Android 14 ile çıkacak. 100W kablolu şarj gibi büyük bir 6.100mAh pil de mevcut. 50 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksellik bir ultrawaide ünitesi ve 2 megapiksellik üçüncü bir kamera tarafından desteklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.