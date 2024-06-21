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    Anlık Bildirim

    OnePlus, 27 Haziran'da 4 yeni ürününü tanıtacak

    OnePlus, 27 Haziran'da yapacağı etkinliği duyurdu. Aralarında OnePlus Watch 3'ün de bulunduğu 4 yeni ürününün bu etkinlikle birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.
    OnePlus, 27 Haziran'da 4 yeni ürününü tanıtacak Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 27 Haziran için bir basın etkinliği duyurdu ve görünüşe göre bu etkinlik sırasında 4 yeni ürün duyuracak. Şirket, etkinliği Weibo sayfası üzerinden duyurarak etkinliğin Çin'de gerçekleşeceğini ilan etmiş oldu.

    OnePlus Watch 3 tanıtımda yer alacak

    Yapılacak olan etkinlikte OnePlus Ace 3 Pro, OnePlus Watch 3, OnePlus Pad Pro ve OnePlus Buds Pro 3'ün resmileşmesi bekleniyor. OnePlus Watch 3'ün etkinlikte yer alması kafaları karıştırdı. Çünkü OnePlus Watch 2 henüz Şubat ayında piyasaya sürüldü ve beğeni de toplamıştı.

    OnePlus Ace 3 Pro da dikkat çeken ürünlerden birisi olacak. Bu cihaz muhtemelen küresel pazarlar için OnePlus 12T olarak yeniden piyasaya sürülecek. OnePlus 12T ince çerçeveli kavisli bir ekrana sahip. Ayrıca ortalanmış bir ekran kamera deliği ve arka tarafında sol üst köşede bir kamera oreo'su olacak.

    Fiziksel düğmeleri sağ tarafa yerleştirilirken sol tarafta ise bir uyarı kaydırıcısı yer alacak. Çevrimiçi olarak paylaşılan bilgilere göre telefon, Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak. 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç 1,5K LTPO OLED ekrana sahip olacak.

    Telefon ayrıca kutudan Android 14 ile çıkacak. 100W kablolu şarj gibi büyük bir 6.100mAh pil de mevcut. 50 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksellik bir ultrawaide ünitesi ve 2 megapiksellik üçüncü bir kamera tarafından desteklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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