OnePlus, 27 Haziran'da 4 yeni ürününü tanıtacak

Tam Boyutta Gör OnePlus, 27 Haziran için bir basın etkinliği duyurdu ve görünüşe göre bu etkinlik sırasında 4 yeni ürün duyuracak. Şirket, etkinliği Weibo sayfası üzerinden duyurarak etkinliğin Çin'de gerçekleşeceğini ilan etmiş oldu.

OnePlus Watch 3 tanıtımda yer alacak

Yapılacak olan etkinlikte OnePlus Ace 3 Pro, OnePlus Watch 3, OnePlus Pad Pro ve OnePlus Buds Pro 3'ün resmileşmesi bekleniyor. OnePlus Watch 3'ün etkinlikte yer alması kafaları karıştırdı. Çünkü OnePlus Watch 2 henüz Şubat ayında piyasaya sürüldü ve beğeni de toplamıştı.

OnePlus Ace 3 Pro da dikkat çeken ürünlerden birisi olacak. Bu cihaz muhtemelen küresel pazarlar için OnePlus 12T olarak yeniden piyasaya sürülecek. OnePlus 12T ince çerçeveli kavisli bir ekrana sahip. Ayrıca ortalanmış bir ekran kamera deliği ve arka tarafında sol üst köşede bir kamera oreo'su olacak.

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Fiziksel düğmeleri sağ tarafa yerleştirilirken sol tarafta ise bir uyarı kaydırıcısı yer alacak. Çevrimiçi olarak paylaşılan bilgilere göre telefon, Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak. 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç 1,5K LTPO OLED ekrana sahip olacak.

Telefon ayrıca kutudan Android 14 ile çıkacak. 100W kablolu şarj gibi büyük bir 6.100mAh pil de mevcut. 50 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksellik bir ultrawaide ünitesi ve 2 megapiksellik üçüncü bir kamera tarafından desteklenecek.

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