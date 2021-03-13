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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 9 Pro’nun kameraları netleşti

    Sony IMX789 ana sensör ve Sony IMX766 geniş açılı sensör bir araya gelerek OnePlus 9 serisinde harikalar yaratıyor. Hasselblad kalitesi fotoğrafların her pikselinde hissedilecek.
    13 Mart 2021, 13:16 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    6

    OnePlus 9 Pro’nun kameraları netleşti
    Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan OnePlus markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi fotoğrafçılık alanında yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor. Hasselblad katkısıyla son dönemin en iyi kamera teknolojisiyle karşı karşıyayız.

    OnePlus 9 Pro kamerası neler sunacak?

    OnePlus 9 Pro telefon modelinde iki adet 50MP çözünürlüğünde sensör olacağı gündeme gelmişti. Firma patronu Pete Lau bu iki kameranın sensör modelleri hakkında resmi bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

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    Telefonun ana kamerası özelleştirilmiş bir Sony IMX789 sensör barındırıyor. Sensörde çift doğal ISO, tam piksel çok yönli otomatik odaklama, 4K 120fps video kaydı, gerçek zamanlı HDR video işleme, 12-bit RAW desteği, gerçeğe en yakın renklerin yakalanması şeklinde detayları mevcut.

    Geniş açılı kamera ise Sony IMX766 sensöre sahip. İki adet sensör uzunlamasına yerleştiriliyor ve arasında ışığı 90 derece kıran iki adet prizma yer alıyor. Görüntü işlemcisi iki sensörden gelen resimleri anlık olarak birleştirerek 140 derecelik açı elde edebiliyor.

    Çok daha geniş açıların yanı sıra bu sistem bozulmaları yüzde 10-20 arasındaki tipik seviyelerden yüzde 1 seviyesine kadar çekebiliyor. Digital Overlap HDR (DOL-HDR) tekniği ise simültane olarak birden fazla pozlama yakalıyor ve hareketli nesnelerdeki bulanıklığı gideriyor.



    https://www.gsmarena.com/pete_lau_teases_the_imx766_and_imx_789_sensors_on_oneplus_9_pro-news-48176.php
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Timurlénk (Timur Lénk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    yaza kadar iyi bir fotoğraf makinesi ve telefon planlıyordum. aradığım şey bu olabilir mi?
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    F FlyingUnderpants 2 gün ( Mesaj Silindi )
    3 yılı geçti Mi Mix 2 kullanıyorum. Artık kamera odaklı bir telefon almak istiyorum. Bu iyi bir seçeneğe benziyor.
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