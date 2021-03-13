OnePlus 9 Pro’nun kameraları netleşti

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Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan OnePlus markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi fotoğrafçılık alanında yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor. Hasselblad katkısıyla son dönemin en iyi kamera teknolojisiyle karşı karşıyayız.

OnePlus 9 Pro kamerası neler sunacak?

OnePlus 9 Pro telefon modelinde iki adet 50MP çözünürlüğünde sensör olacağı gündeme gelmişti. Firma patronu Pete Lau bu iki kameranın sensör modelleri hakkında resmi bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Telefonun ana kamerası özelleştirilmiş bir Sony IMX789 sensör barındırıyor. Sensörde çift doğal ISO, tam piksel çok yönli otomatik odaklama, 4K 120fps video kaydı, gerçek zamanlı HDR video işleme, 12-bit RAW desteği, gerçeğe en yakın renklerin yakalanması şeklinde detayları mevcut.

Geniş açılı kamera ise Sony IMX766 sensöre sahip. İki adet sensör uzunlamasına yerleştiriliyor ve arasında ışığı 90 derece kıran iki adet prizma yer alıyor. Görüntü işlemcisi iki sensörden gelen resimleri anlık olarak birleştirerek 140 derecelik açı elde edebiliyor.

Çok daha geniş açıların yanı sıra bu sistem bozulmaları yüzde 10-20 arasındaki tipik seviyelerden yüzde 1 seviyesine kadar çekebiliyor. Digital Overlap HDR (DOL-HDR) tekniği ise simültane olarak birden fazla pozlama yakalıyor ve hareketli nesnelerdeki bulanıklığı gideriyor.

https://www.gsmarena.com/pete_lau_teases_the_imx766_and_imx_789_sensors_on_oneplus_9_pro-news-48176.php

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