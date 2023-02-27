OnePlus'dan 45W harici sıvı soğutma aksesuarı geliyor
Bilindiği üzere akıllı telefonlar, PC pazarına kıyasla çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu bağlamda yükselen performans ile beraber cihazların oluşturdukları ısılarda artıyor. Günümüzde birçok üreticinin buhar odası ve sıvı soğutma dahil olmak üzere yeni soğutma teknolojileri üzerinde çalıştığını görüyoruz. Bu isimler arasından OnePlus ise hem dahili hem de harici çözümler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
OnePlus, 45W harici sıvı soğutma çözümünün fiyatı veya çıkış tarihi hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı. Bu nedenle, bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.