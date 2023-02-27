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    OnePlus'dan 45W harici sıvı soğutma aksesuarı geliyor

    Çin merkezli teknoloji devi OnePlus, akıllı telefonlar için 45W harici sıvı soğutma aksesuarını tanıttı. Yoğun oyun görevleri için tasarlanan soğutucu, ısıyı 20 dereceye kadar düşürecek.
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    OnePlus'dan 45W harici sıvı soğutma aksesuarı geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, MWC 2023 kapsamında yenilikçi ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Bugün erken saatlerde marka, OnePlus 11'e dahil edilen Active CryoFlux kapalı devre sıvı soğutma sistemini tanıtmıştı. Şimdi de Çinli dev, mobil oyuncular için 45W'lık harici sıvı soğutma aksuarını vitrine çıkardı. 

    OnePlus'dan 45W harici sıvı soğutma aksesuarı geliyor

    Bilindiği üzere akıllı telefonlar, PC pazarına kıyasla çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu bağlamda yükselen performans ile beraber cihazların oluşturdukları ısılarda artıyor. Günümüzde birçok üreticinin buhar odası ve sıvı soğutma dahil olmak üzere yeni soğutma teknolojileri üzerinde çalıştığını görüyoruz. Bu isimler arasından OnePlus ise hem dahili hem de harici çözümler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

    OnePlus'dan 45W harici sıvı soğutma aksesuarı geliyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın yeni soğutma aksesuarı, aktif şebeke bağlantısına ihtiyaç duyan büyük bir ünite ve telefonu kavrayan özel bir tutacak dahil olmak üzere toplam iki parçadan oluşuyor. Böylece yoğun oyun görevleri sırasında ısıyı kontrol altında tutmayı hedefleyen OnePlus, yeni aksesuarın sıcaklıkları 20 dereceye kadar düşürebileceğini belirtiyor.

    OnePlus, 45W harici sıvı soğutma çözümünün fiyatı veya çıkış tarihi hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı. Bu nedenle, bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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