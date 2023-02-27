Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, MWC 2023 kapsamında yenilikçi ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Bugün erken saatlerde marka, OnePlus 11'e dahil edilen Active CryoFlux kapalı devre sıvı soğutma sistemini tanıtmıştı. Şimdi de Çinli dev, mobil oyuncular için 45W'lık harici sıvı soğutma aksuarını vitrine çıkardı.

OnePlus'dan 45W harici sıvı soğutma aksesuarı geliyor

Bilindiği üzere akıllı telefonlar, PC pazarına kıyasla çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu bağlamda yükselen performans ile beraber cihazların oluşturdukları ısılarda artıyor. Günümüzde birçok üreticinin buhar odası ve sıvı soğutma dahil olmak üzere yeni soğutma teknolojileri üzerinde çalıştığını görüyoruz. Bu isimler arasından OnePlus ise hem dahili hem de harici çözümler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın yeni soğutma aksesuarı, aktif şebeke bağlantısına ihtiyaç duyan büyük bir ünite ve telefonu kavrayan özel bir tutacak dahil olmak üzere toplam iki parçadan oluşuyor. Böylece yoğun oyun görevleri sırasında ısıyı kontrol altında tutmayı hedefleyen OnePlus, yeni aksesuarın sıcaklıkları 20 dereceye kadar düşürebileceğini belirtiyor.

OnePlus, PC sıvı soğutma sistemini telefona dahil etti 10 sa. önce eklendi

OnePlus, 45W harici sıvı soğutma çözümünün fiyatı veya çıkış tarihi hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı. Bu nedenle, bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.