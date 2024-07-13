OnePlus Nord 4, 6 yıl güncelleme desteği alacak

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Tam Boyutta Gör Samsung ve Google dışında Android pazarının en büyük isimlerinden olan OnePlus, yeni bir akıllı telefon duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın 16 Temmuz’da düzenleyeceği OnePlus Summer Launch etkinliğinde tanıtılacak olan OnePlus Nord 4’ten önemli bir bilgi geldi.

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OnePlus Nord 4 güncelleme desteği ile dikkat çekecek

OnePlus, lansmana günler kala Nord 4 hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre Nord 4, 4 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Böylece cihaz, firmanın en uzun süre desteklenen cihazı olacak. Firmanın geçtiğimiz yıl tanıttığı Nord 3 akıllı telefonu ise yalnızca 4 yıl güncelleme desteği ile tanıtılmıştı. Ayrıca firmanın amiral gemisi OnePlus 12 bile 4 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Geçtiğimiz yıllarda özellikle Samsung ve Google’ın gerisinde kalan OnePlus, bu markalarla rekabet edebilmek için güncelleme politikasında bir değişiklik yapmışa benziyor. Yeni politikası ile OnePlus; Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi ünlü markaların önüne geçmiş oluyor. Snapdragon 7 Plus Gen 3 yonga setinden ve Android 14 işletim sisteminden güç alacak olan OnePlus Nord 4, önümüzdeki günlerde tanıtılacak.



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