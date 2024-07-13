OnePlus Nord 4, 6 yıl güncelleme desteği alacak

OnePlus Nord 4 güncelleme desteği ile dikkat çekecek
OnePlus, lansmana günler kala Nord 4 hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre Nord 4, 4 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Böylece cihaz, firmanın en uzun süre desteklenen cihazı olacak. Firmanın geçtiğimiz yıl tanıttığı Nord 3 akıllı telefonu ise yalnızca 4 yıl güncelleme desteği ile tanıtılmıştı. Ayrıca firmanın amiral gemisi OnePlus 12 bile 4 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak.
Geçtiğimiz yıllarda özellikle Samsung ve Google’ın gerisinde kalan OnePlus, bu markalarla rekabet edebilmek için güncelleme politikasında bir değişiklik yapmışa benziyor. Yeni politikası ile OnePlus; Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi ünlü markaların önüne geçmiş oluyor. Snapdragon 7 Plus Gen 3 yonga setinden ve Android 14 işletim sisteminden güç alacak olan OnePlus Nord 4, önümüzdeki günlerde tanıtılacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.