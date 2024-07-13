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    Anlık Bildirim

    OnePlus Nord 4, 6 yıl güncelleme desteği alacak

    Android pazarının en büyük isimlerinden olan OnePlus, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın merakla beklenen yeni orta seviye telefonu, güncelleme desteği ile dikkat çekecek.
    OnePlus Nord 4 Tam Boyutta Gör
    Samsung ve Google dışında Android pazarının en büyük isimlerinden olan OnePlus, yeni bir akıllı telefon duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın 16 Temmuz’da düzenleyeceği OnePlus Summer Launch etkinliğinde tanıtılacak olan OnePlus Nord 4’ten önemli bir bilgi geldi.

    OnePlus Nord 4 güncelleme desteği ile dikkat çekecek

    OnePlus, lansmana günler kala Nord 4 hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre Nord 4, 4 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Böylece cihaz, firmanın en uzun süre desteklenen cihazı olacak. Firmanın geçtiğimiz yıl tanıttığı Nord 3 akıllı telefonu ise yalnızca 4 yıl güncelleme desteği ile tanıtılmıştı. Ayrıca firmanın amiral gemisi OnePlus 12 bile 4 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak. 

    Geçtiğimiz yıllarda özellikle Samsung ve Google’ın gerisinde kalan OnePlus, bu markalarla rekabet edebilmek için güncelleme politikasında bir değişiklik yapmışa benziyor. Yeni politikası ile OnePlus; Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi ünlü markaların önüne geçmiş oluyor. Snapdragon 7 Plus Gen 3 yonga setinden ve Android 14 işletim sisteminden güç alacak olan OnePlus Nord 4, önümüzdeki günlerde tanıtılacak.
     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 20 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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