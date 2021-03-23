OnePlus ilk akıllı saatini gururla sunar

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HasselBlad ile iş birliği içerisinde geliştirdiği OnePlus 9 amiral gemisi serisini tanıtan OnePlus ayrıca ilk akıllı saatini de görücüye çıkardı. OnePlus Watch hızlı şarj özelliği ile rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.

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OnePlus Watch özellikleri ve fiyatı

OnePlus Watch modelinde 1.39 inçlik AMOLED ekran bizi karşılıyor. Ekran Mohs 9 seviyesinde safir cam ile kaplanmış. Tek bir 46mm paslanmaz çelik kasa seçeneği olan saat IP67 ile su altında da kullanılabiliyor.

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Saatin dikkat çekici tarafı 5W Warp Charge hızlı şarj desteği. Batarya standart kullanımda 14 güne kadar, yoğun kullanımda da 7 güne kadar tek şarj ile idare edebiliyor. 5 dakikalık hızlı şarj ile bir günlük, 20 dakikalık hızlı şarj ile 1 haftalık ekstra süre kazanabilmesi. Pazarda bu hıza yetişebilen nadir akıllı saat var.

110 farklı spor modu olan akıllı saat dahili GPS ile bağımsız bir şekilde mesafe ölçebiliyor. Anormal nabız değerlerini algılayabilen akıllı saat 50 farklı ekran teması sunuyor. OnePlus Watch akıllı saat modeli 159$ fiyat etiketi ile Nisan ortasında satışa sunulacak.

https://www.engadget.com/oneplus-watch-price-availability-specs-145535251.html

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