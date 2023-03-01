OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu doğrulandı: İşte tarihi

Tam Boyutta Gör Yeni markaların dahil olması ile katlanabilir telefon pazarındaki rekabet her geçen gün artıyor. Şimdi OnePlus, MWC 2023 kapsamında katlanabilir akıllı telefon üreteceği haberlerini doğruladı. Halihazırda fiyat ve performans odaklı modellere imza atan Çinli üretici pazara iddialı bir giriş yapabilir. İşte detaylar

OnePlus ilk katlanabilir telefonunu doğruladı

Hatırlayacak olursak yakın zamanlı söylentiler şirketin OnePlus V Fold ve V Flip olmak üzere iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalıştığına işaret ediyordu. Yapılan duyuruda söylentileri doğrulayan OnePlus, ilk katlanabilir telefon modelinin 2023'ün ikinci yarısında piyasaya süreceğini resmi olarak duyurdu. Ancak resmi açıklama yalnızca bir akıllı telefonu konu alıyor. Bu nedenle ayrıntıları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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OnePlus, kendi katlanabilir cihazını piyasaya sürerek Samsung ve Huawei gibi markalarla rekabete dahil olacak. Bilmeyenler için BBK Electronics, OnePlus da dahil olmak üzere Oppo ve Vivo’nun çatı şirketi konumunda. Bu nedenle yeni tanıtılacak telefonların, Oppo ve Vivo'dan esintiler taşıması kuvvetle muhtemel.

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