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    OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu doğrulandı: İşte tarihi

    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, ilk katlanabilir telefonunun yolda olduğunu doğruladı. Yaklaşan cihaz yılın ikinci yarısında vitrine çıkacak.
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    OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu doğrulandı: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Yeni markaların dahil olması ile katlanabilir telefon pazarındaki rekabet her geçen gün artıyor. Şimdi OnePlus, MWC 2023 kapsamında katlanabilir akıllı telefon üreteceği haberlerini doğruladı. Halihazırda fiyat ve performans odaklı modellere imza atan Çinli üretici pazara iddialı bir giriş yapabilir. İşte detaylar

    OnePlus ilk katlanabilir telefonunu doğruladı

    Hatırlayacak olursak yakın zamanlı söylentiler şirketin OnePlus V Fold ve V Flip olmak üzere iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalıştığına işaret ediyordu. Yapılan duyuruda söylentileri doğrulayan OnePlus, ilk katlanabilir telefon modelinin 2023'ün ikinci yarısında piyasaya süreceğini resmi olarak duyurdu. Ancak resmi açıklama yalnızca bir akıllı telefonu konu alıyor. Bu nedenle ayrıntıları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    OnePlus, kendi katlanabilir cihazını piyasaya sürerek Samsung ve Huawei gibi markalarla rekabete dahil olacak. Bilmeyenler için BBK Electronics, OnePlus da dahil olmak üzere Oppo ve Vivo’nun çatı şirketi konumunda. Bu nedenle yeni tanıtılacak telefonların, Oppo ve Vivo'dan esintiler taşıması kuvvetle muhtemel.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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