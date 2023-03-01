OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu doğrulandı: İşte tarihi

OnePlus ilk katlanabilir telefonunu doğruladı
Hatırlayacak olursak yakın zamanlı söylentiler şirketin OnePlus V Fold ve V Flip olmak üzere iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalıştığına işaret ediyordu. Yapılan duyuruda söylentileri doğrulayan OnePlus, ilk katlanabilir telefon modelinin 2023'ün ikinci yarısında piyasaya süreceğini resmi olarak duyurdu. Ancak resmi açıklama yalnızca bir akıllı telefonu konu alıyor. Bu nedenle ayrıntıları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.
OnePlus, kendi katlanabilir cihazını piyasaya sürerek Samsung ve Huawei gibi markalarla rekabete dahil olacak. Bilmeyenler için BBK Electronics, OnePlus da dahil olmak üzere Oppo ve Vivo’nun çatı şirketi konumunda. Bu nedenle yeni tanıtılacak telefonların, Oppo ve Vivo'dan esintiler taşıması kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.