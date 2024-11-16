OnePlus şık ve manyetik powerbank modelini duyurdu

OnePlus Magnetic Power Bank özellikleri ve fiyatı
OnePlus Magnetic Power Bank modeli oldukça şık ve ince bir tasarıma sahip. Havacılık sektöründe kullanılan 5 serisi alüminyum materyalden yapılan kasa 0.88cm kalınlığa sahip. Manyetik bölge OnePlus telefonlar için aktif sıcaklık kontrolü sunarken iPhone modellerini de kablosuz şarj edebiliyor.
5000mAh bataryaya sahip olan cihazın alt kısmında 4 küçük LED aydınlatma kalan gücü gösteriyor. Enerjiyi sağlamak için yan kısımdaki tuşa basmak gerekiyor. OnePlus Magnetic Power Bank modeli 21$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir