OnePlus şık ve manyetik powerbank modelini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Oppo çatısı altında faaliyet gösteren OnePlus markası, yeni akıllı telefonların ardından şık bir şarj istasyonu duyurdu. İnceliği ile dikkat çeken powerbank modeli iPhone kullanıcılarına da hitap ediyor.

OnePlus Magnetic Power Bank özellikleri ve fiyatı

OnePlus Magnetic Power Bank modeli oldukça şık ve ince bir tasarıma sahip. Havacılık sektöründe kullanılan 5 serisi alüminyum materyalden yapılan kasa 0.88cm kalınlığa sahip. Manyetik bölge OnePlus telefonlar için aktif sıcaklık kontrolü sunarken iPhone modellerini de kablosuz şarj edebiliyor.

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5000mAh bataryaya sahip olan cihazın alt kısmında 4 küçük LED aydınlatma kalan gücü gösteriyor. Enerjiyi sağlamak için yan kısımdaki tuşa basmak gerekiyor. OnePlus Magnetic Power Bank modeli 21$ fiyat etiketine sahip.

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OnePlus Magnetic Power Bank özellikleri ve fiyatı belli oldu