Tam Boyutta Gör

OnePlus devasa kamera düzenine sahip yeni modeli OnePlus Nord 2T için hazırlıkları tamamlamış gibi gözüküyor. Şirketin yeni akıllı telefon modeli OnePlus Nord 2T, bugün tasarımı ve özellikleriyle karşımıza çıktı. İşte Nord 2T'nin muhtemel tüm özellikleri.

OnePlus Nord 3'ün tüm özellikleri ortaya çıktı 3 hf. önce eklendi

OnePlus Nord 2T, Dimensity 1300 ile gelebilir

OnePlus Nord 2T yakında piyasaya sürülecek. Ancak cihaz şimdiden özellikleri ve tasarımı ile karşımızda. İlk olarak kısaca tasarıma bakarsak cihaz ön tarafında sade ve ince çerçeveli bir ekranla geliyor. Bu ekranın sol üst köşesinde bir selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise dikkat çekici kocaman bir kamera grubu yer alıyor. Tabi kasanın ortasında da şirketin logosu bizleri karşılıyor.

Cihazın ortaya çıkan özelliklerine baktığımızda ise sızıntılar cihazın 6,43 inç büyüklüğünde bir ekran ile geleceğini söylüyor. Full HD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olması beklenilen bu AMOLED ekran muhtemelen 90Hz yenileme hızı sunacak.

Performansını MediaTek Dimensity 1300 yonga setinden alması beklenilen OnePlus Nord 2T'nin 12GB RAM bellek ve 256GB depolama ile satışa sunulacağı biliniyor. Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh'lik bir pilden alacak olan cihaz, 80W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip olacak. Kutusundan Android 12 tabanlı OxygenOS 12 ile çıkacak olan cihaz siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip olacak.

Son olarak kameralara baktığımızda ise bizleri muhtemelen ön tarafta 32MP'lik bir selfie kamerası karşılayacak. Arka tarafta ise ana kamera olarak 50MP'lik OIS'li bir sensör karşılarken, bu kameranın yanında 8MP'lik bir ultra geniş açılı kamera ve 2MP'lik bir derinlik sensörü yer alacak. Fiyat ise beklentilere göre 400-500 Dolar civarında olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus Nord 2T'nin görselleri ve özellikleri ortaya çıktı