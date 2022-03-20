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    OnePlus Nord 3'ün tüm özellikleri ortaya çıktı

    OnePlus'ın yeni yüksek özelliklere sahip modeli OnePlus Nord 3 bugün tüm özellikleriyle ortaya çıktı. İşte 150W hızlı şarjlı OnePlus Nord 3'ün muhtemel tüm özellikleri.
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    OnePlus Nord 3'ün tüm özellikleri ortaya çıktı
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    OnePlus'ın yeni yüksek özelliklere sahip modeli OnePlus Nord 3 yakında satışta olacak. Ancak cihaz şimdiden bütün özellikleri ile ortaya çıktı. İşte OnePlus Nord 3'ün tüm muhtemel özellikleri.

    OnePlus Nord 3 150W hızlı şarj ile geliyor

    OnePlus'un yeni yüksek özellikli modeli OnePlus Nord 3 DigitalChatStation tarafından paylaşıldı. Sızıntılara göre 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla gelecek olan OnePlus Nord 3, ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası barındırıyor. Arka tarafta ise 50MP + 8MP + 2MP olmak üzere üç adet kamera yer alacak.

    OnePlus Nord 3'ün tüm özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Performansını Dimensity 8100'den alacak olan cihaz, 12GB LPDDR5 RAM belleğe sahip olacak. 256GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacak olan OnePlus Nord 3, elektriksel anlamda gücünü 4500mAh'lik bataryasından alacak. Bu batarya ise 150W hızlı şarj desteği sunacak. Yani cihaz her anlamda üst segmente hitap edecek. Fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 3 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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