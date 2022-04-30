OnePlus Nord 3 yakında geliyor

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2020 yılında Nord cihazını tanıtan OnePlus, üst düzey bütçe telefonları arasında oldukça beğenilmişti. Daha sonra Nord markasını gittikçe büyüten firma yakında yeni cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Nord 3 olduğu düşünülen cihazdan ilk bilgiler geldi, cihaz Hindistan’da test edilmeye başlandı.

Nord 3, MediaTek işlemci ile gelecek

MySmartPrice’dan gelen rapora göre OnePlus, Hindistan’da bir Nord cihazının testlerine başlamış durumda. Meili kod adlı cihazın, bu yaz tanıtılacak OnePlus Nord 3 olduğu düşünülüyor. Son yıllarda gittikçe popülerlik kazanan MediaTek, bir başarı daha kazanmışa benziyor. OnePlus Nord 3 olması beklenen cihaz, MediaTek Dimesnsity 8000 işlemci ile gelecek. 3 arka kameralı bir sistem ile gelmesi beklenen cihaz 90Hz bir ekrana sahip olacak. Ayrıca cihaz, 4500mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği ile gelecek.

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OnePlus Nord 3’ün bu yılın haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Ayrıca OnePlus, önümüzdeki aylarda Nord 2T’yi de tanıtacak. Nord 2T, Nord 2’nin geliştirilmiş versiyonu olarak gelecek ve MediaTek Dimensity 1300 işlemcisine sahip olacak. Bakalım OnePlus, Nord markası ile özellikle Asya’da büyük bir Pazar payı alabilecek mi.

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