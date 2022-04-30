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    OnePlus Nord 3 yakında geliyor

    OnePlus’ın seilen alt markası olan Nord, yakında yeni üyesine kavuşacak. OnePlus Nord 3’ten ilk bilgiler gelmeye başladı. Cihaz, Hindistan’da test aşamasına girdi.
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    OnePlus Nord 3 Hindistan'da test edilmeye başlandı
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    2020 yılında Nord cihazını tanıtan OnePlus, üst düzey bütçe telefonları arasında oldukça beğenilmişti. Daha sonra Nord markasını gittikçe büyüten firma yakında yeni cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Nord 3 olduğu düşünülen cihazdan ilk bilgiler geldi, cihaz Hindistan’da test edilmeye başlandı.

    Nord 3, MediaTek işlemci ile gelecek

    MySmartPrice’dan gelen rapora göre OnePlus, Hindistan’da bir Nord cihazının testlerine başlamış durumda. Meili kod adlı cihazın, bu yaz tanıtılacak OnePlus Nord 3 olduğu düşünülüyor. Son yıllarda gittikçe popülerlik kazanan MediaTek, bir başarı daha kazanmışa benziyor. OnePlus Nord 3 olması beklenen cihaz, MediaTek Dimesnsity 8000 işlemci ile gelecek. 3 arka kameralı bir sistem ile gelmesi beklenen cihaz 90Hz bir ekrana sahip olacak. Ayrıca cihaz, 4500mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği ile gelecek.

    OnePlus Nord 3’ün bu yılın haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Ayrıca OnePlus, önümüzdeki aylarda Nord 2T’yi de tanıtacak. Nord 2T, Nord 2’nin geliştirilmiş versiyonu olarak gelecek ve MediaTek Dimensity 1300 işlemcisine sahip olacak. Bakalım OnePlus, Nord markası ile özellikle Asya’da büyük bir Pazar payı alabilecek mi.

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    C
    Command-01 12 saat önce

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    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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