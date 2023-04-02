OnePlus'ın ilk tableti küresel pazarda satışa çıkıyor: İşte ön sipariş tarihi

OnePlus 11 akıllı telefonun ardından OnePlus Pad de Çin dışında -resmî olarak- bulunabilir olacak. Şirket, küresel pazarda satışa sunmayı planladığı ilk tableti OnePlus Pad için ön sipariş tarihini paylaştı.
Ön sipariş 28 Nisan'da açılıyor
OnePlus Pad’in özelliklerini hatırlayacak olursak; 144Hz yenileme hızı sunan 11.6 inç ekrana sahip olan OnePlus Pad, MediaTek’in Dimensity 9000 işlemcisini taşıyor. Yalnızca 12GB RAM 256GB depolama alanı mevcut. 9510 mAh batarya, 67w hızlı şarjı destekliyor. Tabletin önünde 8MP, arkasında 13MP kamera mevcut. Güncel tüm bağlantı seçenekleri mevcut. Yazılım tarafında, OxygenOS 13 ile özelleştirilen Android 13 işletim sistemiyle geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı