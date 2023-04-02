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    OnePlus'ın ilk tableti küresel pazarda satışa çıkıyor: İşte ön sipariş tarihi

    OnePlus 11 akıllı telefonla birlikte tanıtılan OnePlus Pad, global pazarda da satışa çıkacak. İşte OnePlus'ın ilk tabletinin ön sipariş tarihi:                  
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    OnePlus 11 akıllı telefonun ardından OnePlus Pad de Çin dışında -resmî olarak- bulunabilir olacak. Şirket, küresel pazarda satışa sunmayı planladığı ilk tableti OnePlus Pad için ön sipariş tarihini paylaştı.

    Ön sipariş 28 Nisan'da açılıyor

    oneplus pad ön sipariş tarihi Tam Boyutta Gör
    OnePlus Pad, 28 Nisan’dan itibaren Hindistan ve diğer küresel pazarlarda ön sipariş verilebilecek. Şu anda OnePlus sitesinden ön sipariş durumuyla e-posta bildirimine kaydolunabiliyor. Tablet, Hindistan’da yalnızca Flipkart üzerinden satılacak. OnePlus Pad’in 500 dolara bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor.

    OnePlus Pad’in özelliklerini hatırlayacak olursak; 144Hz yenileme hızı sunan 11.6 inç ekrana sahip olan OnePlus Pad, MediaTek’in Dimensity 9000 işlemcisini taşıyor. Yalnızca 12GB RAM 256GB depolama alanı mevcut. 9510 mAh batarya, 67w hızlı şarjı destekliyor. Tabletin önünde 8MP, arkasında 13MP kamera mevcut. Güncel tüm bağlantı seçenekleri mevcut. Yazılım tarafında, OxygenOS 13 ile özelleştirilen Android 13 işletim sistemiyle geliyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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