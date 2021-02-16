Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus’un eski kurucusu Essential firmasını satın aldı

    Yeni girişimiyle teknoloji dünyasına adım atan Carl Pei’nin ilk hamlesi Essential firması oldu. Android dünyasının şanssız markası yeniden faaliyetlerine başlıyor.
    16 Şubat 2021, 13:47 (1 gün)
    1,1b
    1
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    OnePlus’un eski kurucusu Essential firmasını satın aldı

    Kurucusu olduğu OnePlus firmasından ayrılarak Nothing adında bir girişim kuran ve Google gibi devlerden yatırım almayı başaran Carl Pei ilginç adımlar atmaya başladı. Karanlığa gömülen Essential firması bunlardan birisi.

    Essential yeniden doğuyor

    Android’ın babası olarak tabir edilen Andy Rubin’in Google sonrasındaki macerası olan Essential; çentikli Android telefonu ile ilgi görmüş ancak sonrası tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Yüksek fiyat etiketi ve üretim sıkıntıları üzerine Andy Rubin’in Google’daki yasak ilişkisi ortaya çıkınca Essential ileri gidemedi.

    İlginizi Çekebilir Avatar OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin destek sayfasında ortaya çıktı"

    Firma ikinci ve üçüncü nesil telefon projelerini iptal etmesine karşın dikine uzanan ilginç bir akıllı telefon konsepti ile umut tazelemişti. Ne var ki bu da başarılı olamayınca firmanın kapısına kilit vurulmuştu.

    OnePlus’un eski kurucusu Essential firmasını satın aldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçen ay İngiltere Telif Ofisine yapılan bir başvuruda Essential firmasının Nothing girişimi tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Başvuruda Essential firmasının logosunun da değiştirildiği görülüyor.

    İlk ürünü tam kablosuz kulaklık olması beklenen ve birbiri ile iletişime geçebilen bir cihaz ekosistemi kurmayı hedefleyen Carl Pei’nin Essential firmasını satın alması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Essential firmasından ayrılan deneyimli mühendisler OSOM adında bir girişim de kurmuştu. Geriye pek bir şey kaldığı söylenemez ancak Carl Pei’nin ne gibi amaçları var bilinmiyor.



    https://www.androidpolice.com/2021/02/15/carl-peis-new-company-bought-the-smoldering-wreckage-of-andy-rubins-short-lived-essential/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Google'daki yasak ilişki neydi ki
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Umarım hatalarından ders almışlarrdır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak 1 gün Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor 1 gün Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı 1 gün Star Wars: The Last Jedi yönetmeninden yeni bir Star Wars üçlemesi geliyor 1 gün Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı 1 gün Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi 1 gün Elektrikli Skoda Enyaq iV, yeni Sportline versiyonuyla daha dinamik görünüyor 1 gün Oppo, kayan selfie kamerası için patent aldı 1 gün Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 25 Şubat’a kadar oynaması ücretsiz 1 gün Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek oyunlar belli oldu! 1 gün 16 bin liraya Android telefon almak?? "Samsung Galaxy S21 Ultra 5G detaylı inceleme" 1 gün Jaguar, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası olacak 1 gün Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor 1 gün Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti 1 gün Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak 1 gün Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak 1 gün Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor 1 gün İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak 1 gün Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek 1 gün Steve Jobs'ın 1973'te doldurduğu iş başvurusu formu, açık artırmaya çıkarılıyor 1 gün GÖRÜNTÜLENEN OnePlus’un eski kurucusu Essential firmasını satın aldı Sonraki Kur düşse de otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte otomotivcilerin yanıtı 1 gün Milli İHA’larımız arttırılmış gerçeklikle telefonlarınızda 1 gün Şehirlere göre haftalık vaka sayısı açıklandı 1 gün Royal Green RO-48 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme 1 gün Android 12'ye ismini veren tatlı ve işletim sisteminin yeni bir özelliği belli oldu 1 gün Mission: Impossible 8'in çekimleri aksayacak; film ertelenebilir 1 gün Uygun fiyatlı Realme Narzo 30 serisi önümüzdeki hafta tanıtacak 1 gün Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı 1 gün Metro Exodus Enhanced Edition bu yıl yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak 2 gün İnteraktif romantik komedi oyunu Five Dates ücretsiz olarak iOS cihazlarda yayınlandı 2 gün Bu yıl Stadia'ya 100'den fazla oyun gelecek 2 gün Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor 2 gün Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor 2 gün iPhone 13 "her zaman açık ekran" özelliği ile gelebilir 2 gün Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında 2 gün Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda 2 gün Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi 2 gün The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var 2 gün 2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak? 2 gün Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız