OnePlus’un eski kurucusu Essential firmasını satın aldı

Kurucusu olduğu OnePlus firmasından ayrılarak Nothing adında bir girişim kuran ve Google gibi devlerden yatırım almayı başaran Carl Pei ilginç adımlar atmaya başladı. Karanlığa gömülen Essential firması bunlardan birisi.

Essential yeniden doğuyor

Android’ın babası olarak tabir edilen Andy Rubin’in Google sonrasındaki macerası olan Essential; çentikli Android telefonu ile ilgi görmüş ancak sonrası tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Yüksek fiyat etiketi ve üretim sıkıntıları üzerine Andy Rubin’in Google’daki yasak ilişkisi ortaya çıkınca Essential ileri gidemedi.

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Firma ikinci ve üçüncü nesil telefon projelerini iptal etmesine karşın dikine uzanan ilginç bir akıllı telefon konsepti ile umut tazelemişti. Ne var ki bu da başarılı olamayınca firmanın kapısına kilit vurulmuştu.

Tam Boyutta Gör

Geçen ay İngiltere Telif Ofisine yapılan bir başvuruda Essential firmasının Nothing girişimi tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Başvuruda Essential firmasının logosunun da değiştirildiği görülüyor.

İlk ürünü tam kablosuz kulaklık olması beklenen ve birbiri ile iletişime geçebilen bir cihaz ekosistemi kurmayı hedefleyen Carl Pei’nin Essential firmasını satın alması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Essential firmasından ayrılan deneyimli mühendisler OSOM adında bir girişim de kurmuştu. Geriye pek bir şey kaldığı söylenemez ancak Carl Pei’nin ne gibi amaçları var bilinmiyor.

https://www.androidpolice.com/2021/02/15/carl-peis-new-company-bought-the-smoldering-wreckage-of-andy-rubins-short-lived-essential/

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