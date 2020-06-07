OnePlus Z'nin detayları ortaya çıktı

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Akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni orta segment akıllı telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Daha önceki sızıntılarda Snapdragon 765G yonga setiyle geleceği ortaya çıkan akıllı telefonun, şimdi de diğer detayları sızdırıldı.

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Temmuz ayının ikinci haftasında resmileşmesi beklenen OnePlus Z'nin 6.5 inç S-AMOLED delikli ekran, 16MP selfie kamerası ile geleceği söyleniyor. Cihazın arka panelinde ise 48MP Sony ana sensör, 12MP ulta geniş açı ve 13MP telefoto sensör olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ayrıca kamera modülünde lazer otomatik odaklama ünitesinin de olacağı belirtilmiş.

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Fiyatı henüz belli değil

Snapdragon 765G işlemcili cihazın, Android 10 tabanlı OxygenOS 10 arayüzü ile geleceği ise kuvvetle muhtemel. Tüm bunlara ek olarak akıllı telefon USB-C üzerinden 30W hızlı şarj destekleyen 4.000 mAh pil kapasitesi sunacak.

Piyasaya 8GB ve 12GB RAM ve 128GB ve 256GB depolama seçenekleri ile gelmesi beklen OnePlus Z modellerinin, hangi fiyat etiketi ile raflara çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil. Son olarak cihazın siyah, mavi, beyaz ve sınırlı sayıdaki özel bir renk seçeneğinde satışa çıkacağını da söyleyelim.

https://www.gizmochina.com/2020/06/06/oneplus-z-specifications-color-variants-leaked-may-debut-in-july-2nd-week/

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