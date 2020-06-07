Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Z'nin detayları ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticisi OnePlus yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanırken, OnePlus Z olarak adlandırılan cihazın teknik detayları da sızmaya başladı.
    3 sa.
    599
    17
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    OnePlus Z'nin detayları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni orta segment akıllı telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Daha önceki sızıntılarda Snapdragon 765G yonga setiyle geleceği ortaya çıkan akıllı telefonun, şimdi de diğer detayları sızdırıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Enjoy Z, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonu olacak

    Ayrıca Bkz. "iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte iPhone 11'lerde yeşil ekran sorunu başladı"

    Temmuz ayının ikinci haftasında resmileşmesi beklenen OnePlus Z'nin 6.5 inç S-AMOLED delikli ekran, 16MP selfie kamerası ile geleceği söyleniyor. Cihazın arka panelinde ise 48MP Sony ana sensör, 12MP ulta geniş açı ve 13MP telefoto sensör olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ayrıca kamera modülünde lazer otomatik odaklama ünitesinin de olacağı belirtilmiş.

    OnePlus Z'nin detayları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı henüz belli değil

    Snapdragon 765G işlemcili cihazın, Android 10 tabanlı OxygenOS 10 arayüzü ile geleceği ise kuvvetle muhtemel. Tüm bunlara ek olarak akıllı telefon USB-C üzerinden 30W hızlı şarj destekleyen 4.000 mAh pil kapasitesi sunacak.

    Piyasaya 8GB ve 12GB RAM ve 128GB ve 256GB depolama seçenekleri ile gelmesi beklen OnePlus Z modellerinin, hangi fiyat etiketi ile raflara çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil. Son olarak cihazın siyah, mavi, beyaz ve sınırlı sayıdaki özel bir renk seçeneğinde satışa çıkacağını da söyleyelim.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/06/oneplus-z-specifications-color-variants-leaked-may-debut-in-july-2nd-week/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Motorola'nın yeni telefonu Moto E LE'nin görüntüsü ortaya çıktı 36 dk. ColorOS 7.2 duyuruldu: İşte yeni özellikler 1 sa. Tesla'nın başı Model 3'teki boya sorunlarıyla dertte 1 sa. Waze navigasyon uygulaması pandemi güncellemesini aldı 2 sa. Apple, ABD'deki eylemlerde yağmalanan iPhone'ları devre dışı bıraktı 2 sa. Koronavirüs, Türkiye'deki hangi teknolojik ürünlerin satışını artırdı? 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus Z'nin detayları ortaya çıktı Sonraki Google Mesajlar'a üst arama çubuğu geliyor 5 sa. Rapora göre Apple Card sahipleri aylık ödemeyle iPad ve Mac alabilecek 6 sa. Dropbox bir şifre yöneticisini test ediyor 7 sa. Samsung'un yeni nesil akıllı saatinin adı belli oldu 8 sa. LG profesyoneller için yeni Ergo IPS monitörünü duyurdu 8 sa. MSI Immerse GH30 V2 oyuncu kulaklığı duyuruldu 9 sa. Razer Ornata V2 oyuncu klavyesi medya kısayolları ile geliyor 9 sa. Xbox Game Pass aboneliği Samsung televizyonlarına da sunulacak 10 sa. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Samsung kablosuz kulaklıklar, ŞOK marketlerde Xiaomi ürünleri var 10 sa. Cut the Rope geliştiricisinden kuş bakışı battle royale oyunu 18 sa. Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi 19 sa. Alman Sig Sauer, iflas etti! Şirket, Almanya’daki fabrikasını kapatacağını duyurdu 20 sa. Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihi sızdırıldı 20 sa. Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu 21 sa. ASRock’ın A520 yongasetli 8 anakartı EEC’de listelendi 21 sa. Apple MacBook Air 2020 incelemesi | En ucuz MacBook hakkında her şey 21 sa. Beynin tamamını monitörize edebilen MEG kaskı geliştirildi 21 sa. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 6 Haziran 22 sa. Android 11 güncellemesi alacak telefonların listesi yayınlandı 22 sa. Diyet ve egzersiz diyabet başlangıcındaki kişileri tamamıyla iyileştirebilir Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi