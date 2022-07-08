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    Online emlak sitelerindeki aldatıcı ilanlara inceleme

    Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, online gayrimenkul satış ve kiralama platformlarında emlakçıların aldatıcı reklamlarına inceleme başlattı. Bir işletmeye 150 bin TL'nin üzerinde ceza kesildi.
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    Online emlak sitelerindeki aldatıcı ilanlara inceleme
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    Ticaret Bakanlığı, emlak şirketlerinin son dönemde online platformlar üzerinden müşterileri aldatıcı ilanlar paylaşması hakkında inceleme başlattı. Konuyla ilgili Reklam Kuruluna yapılan şikayetlerde ciddi artış yaşanmıştı.

    Emlak şirketleri; online gayrimenkul satış ve kiralama platformlarına uygun fiyatlı cazip ilanlar vererek müşterinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Müşteri daireyi görmeye gittiğinde ise dairenin satıldığı/kiralandığı, sahibinin satmaktan/kiralamaktan vazgeçtiği, ilandaki bilgilerin yanlış girildiği gibi gerekçelerle başka dairelerin satılmaya veya kiralanmaya çalışıldığı gibi çok sayıda şikayet mevcut. Ayrıca ilanlarda başka dairelerin fotoğraflarının kullanılarak tüketicinin kandırıldığı ifade ediliyor.

    Aldatıcı ilanlara 155 bin TL para cezası

    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren işletmelere idari yaptırım uygulama yetkisine sahip. Bireysel ilanlar hakkında yaptırım uygulayamıyor. Bu nedenle online gayrimenkul satış ve kiralama platformlarındaki emlak şirketlerinin ilanları incelemeye alındı. Her bir ilan hakkında 155 bin 721 TL idari para cezası uygulayabilir. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde bu ceza 10 katına yükseltilebiliyor.

    Reklam Kurulu, konu hakkında şu ana kadar 7 dosyayı inceledi. Bunlardan 6’sı hakkında durdurma cezası kesilirken bir işletmeye 155 bin 712 TL idari para cezası verildi.

    Aldatıcı ilanlar nasıl şikayet edilir?

    Siz de aldatıcı emlak ilanlarını Reklam Kurulu’na şikayet edebilirsiniz. Şikayet için e-Devlet’te Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Şikayeti servisini veya CİMER’i kullanabilirsiniz.

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    Bloodin 3 gün önce

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