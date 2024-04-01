Opel, Türkiye'deki satış hedefini açıkladı

Tam Boyutta Gör Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, şirketin 2023 satış sonuçlarını ve 2024 hedeflerini açıkladı. 2023’te Opel’in elektrikli araç satışlarında büyük başarı elde edildi.

Opel’in 2023 yılında satış adedi açısından en çok satış yaptığı üçüncü ülke Türkiye oldu. Opel, ülkemizde 2023 yılında 3 bin 745 adet elektrikli otomobil satışı ile yüzde 5,7 pazar payına ulaştı. Opel’in toplam binek satışının yüzde 6,1’ini elektrikli otomobiller oluşturdu.

Opel’in 2024 hedefleri neler?

Opel, 2024 yılında Türkiye’de 70 binin üzerinde satış hedefliyor. Pazar payı olarak yüzde 7’nin üzerine çıkmayı planlıyor. Elektrikli araçlarda marka sıralaması olarak 2023’ü 6’ncı kapatan Opel, 2024’te ilk 5’te yer almak istiyor.

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Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, Türkiye'de elektrikli araç pazar beklentilerinin bu yıl için 100-120 bin adet civarında olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Opel olarak toplam satışımızın yüzde 15'lik kısmını da elektrikli araçtan gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yani geçtiğimiz yılın aslında daha da üstüne koyarak neredeyse iki katı bir payı elektrikli araçlarda almak istiyoruz. Önemli bir nokta, elektrikli model sayımızı 7'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Şu an 3 modelimiz mevcut. Bu da 2024 yılında 4 model daha getireceğimiz anlamına geliyor."

Opel'in yeni SUV'u Türkiye'de tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Büyük hacme sahip yeni elektrikli SUV modeli Opel Frontera’nın lansmanı Türkiye’de yapılacak. Opel yeni logosunu kullanılacağı ilk seri üretim otomobili Frontera, 14 Mayıs’ta İstanbul’dan dünyaya tanıtılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yantaç, şunları söyledi:

“Sadece bizim için değil, Türkiye adına değil, globalde de dönüp baktığımızda Frontera modeli, Opel markası için 2024‘teki en önemli gelişmelerden bir tanesi. Tabii Opel için bu kadar önemli iken globalde Türkiye’de global lansmanının yapılıyor olması da bizim için çok kıymetli. Sunumun başında ilettiğim gibi üç ana ülkeden, ana pazardan biri olarak seçilmiş olmamız tabii ki de burada yapılacak olan etkinliğin Türkiye’de olması adına bizim için önem teşkil etti.”

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