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    Opel, Türkiye'deki satış hedefini açıkladı

    Opel, ülkemizdeki satış hedefini duyurdu. 2024 yılında elektrikli otomobil satışlarının artması ve marka sıralamasında ilk 5'e yükselmeyi hedefliyor.             
    Opel, 2024'te Türkiye'deki satış hedefini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, şirketin 2023 satış sonuçlarını ve 2024 hedeflerini açıkladı. 2023’te Opel’in elektrikli araç satışlarında büyük başarı elde edildi.

    Opel’in 2023 yılında satış adedi açısından en çok satış yaptığı üçüncü ülke Türkiye oldu. Opel, ülkemizde 2023 yılında 3 bin 745 adet elektrikli otomobil satışı ile yüzde 5,7 pazar payına ulaştı. Opel’in toplam binek satışının yüzde 6,1’ini elektrikli otomobiller oluşturdu.

    Opel’in 2024 hedefleri neler?

    Opel, 2024 yılında Türkiye’de 70 binin üzerinde satış hedefliyor. Pazar payı olarak yüzde 7’nin üzerine çıkmayı planlıyor. Elektrikli araçlarda marka sıralaması olarak 2023’ü 6’ncı kapatan Opel, 2024’te ilk 5’te yer almak istiyor.

    Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, Türkiye'de elektrikli araç pazar beklentilerinin bu yıl için 100-120 bin adet civarında olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Opel olarak toplam satışımızın yüzde 15'lik kısmını da elektrikli araçtan gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yani geçtiğimiz yılın aslında daha da üstüne koyarak neredeyse iki katı bir payı elektrikli araçlarda almak istiyoruz. Önemli bir nokta, elektrikli model sayımızı 7'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Şu an 3 modelimiz mevcut. Bu da 2024 yılında 4 model daha getireceğimiz anlamına geliyor."

    Opel'in yeni SUV'u Türkiye'de tanıtılacak

    Opel, 2024'te Türkiye'deki satış hedefini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Büyük hacme sahip yeni elektrikli SUV modeli Opel Frontera’nın lansmanı Türkiye’de yapılacak. Opel yeni logosunu kullanılacağı ilk seri üretim otomobili Frontera, 14 Mayıs’ta İstanbul’dan dünyaya tanıtılacak.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yantaç, şunları söyledi:

    “Sadece bizim için değil, Türkiye adına değil, globalde de dönüp baktığımızda Frontera modeli, Opel markası için 2024‘teki en önemli gelişmelerden bir tanesi. Tabii Opel için bu kadar önemli iken globalde Türkiye’de global lansmanının yapılıyor olması da bizim için çok kıymetli. Sunumun başında ilettiğim gibi üç ana ülkeden, ana pazardan biri olarak seçilmiş olmamız tabii ki de burada yapılacak olan etkinliğin Türkiye’de olması adına bizim için önem teşkil etti.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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