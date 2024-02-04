Kandırılma olasılığı milyonda birden az! Apple'ın yeni Optic ID teknolojisi nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Apple, Touch ID ve Face ID’nin ardından Optic ID’ye geçti. 3500 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan Apple Vision Pro, Optic ID iris kimlik doğrulama sistemini kullanıyor. Peki, bu teknoloji nasıl çalışıyor? Apple, tüm detayları paylaştı.

Optic ID nedir, ne işe yarıyor 👁️ Tam Boyutta Gör Optic ID, iris tanımayı kullanan biyometrik güvenlik sistemidir. Optic ID, gözlerinizin renkli kısmı olan irislerinizi tanıyarak Vision Pro’nun kilidini hızlı bir şekilde açmanıza, Apple Pay satın alma işlemlerini onaylamanıza, birçok üçüncü parti uygulamaya giriş yapmanıza, hassas kişisel verilere erişmenize ve fazlasına olanak tanıyor. iPhone ve iPad'de Face ID ve Touch ID'yi destekleyen uygulamalar, Optic ID'yi de destekliyor. Persona (dijital avatar) özelliğini kullanabilmeniz için de Optic ID zorunlu.

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Apple: Optic ID, kimlik doğrulamada devrim 🥽 Apple destek sayfasına göre, Optic ID, Apple Vision Pro'nun LED’ler ve kızılötesi kameralardan oluşan yüksek performanslı göz takip sistemi sayesinde irisinizin benzersizliğini kullanan sezgisel ve güvenli kimlik doğrulama sağlıyor. Optic ID, varsayılan olarak her iki gözünüzü de tarıyor. İrislerinizin ve gözbebeklerinizin boyutlarının çeşitli aydınlatma koşullarında değiştiği göz önüne alındığında Apple, Optic ID'nin her başarılı kimlik doğrulamadan sonra kayıtlı örneğinizi güncelleyerek uyum sağladığını söylüyor. Apple, tüm biyometrik verilerin şifrelendiğini, iCloud veya başka bir yere yedeklenmediğini söylüyor. Kullanıcı dilerse Optic ID’yi kapatabiliyor ya da tek gözle kullanmak üzere erişilebilirlik menüsünden açabiliyor. Tam Boyutta Gör Apple, Optic ID'nin iris tanıma için gelişmiş donanım ve yazılım kullandığını söylüyor. Optic ID'yi ayarladığınızda zaman-uzamsal olarak modüle edilmiş, göze zarar vermeyen yakın kızılötesi ışık gözü aydınlatıyor; böylece Apple Vision Pro’nun göz kameraları irisinizin görüntülerini yakalayabiliyor. Bu iris görüntü verileri, Secure Enclave içinde korunan Apple M2 çipinin sinir motorunun bir kısmına gönderiliyor ve işleniyor. Optic ID ile kimlik doğrulaması yaptığınızda, kimlik doğrulama girişimi, eşleşme olup olmadığını belirlemek amacıyla aynı işlemi kullanarak irisinizi kayıtlı biyometrik verilerle karşılaştırıyor.

Apple, Optic ID sisteminin uluslararası güvenlik standartlarına uygun olduğunu ve göze veya cilde zarar vermediğini söylüyor. Apple’ın açıklamasına göre Optic ID’nin kandırılması olasılığı milyonda birden az. Şirket, Optic ID’nin iris pigmentasyonundan bağımsız oldukça benzersiz desenleri ortaya çıkaran yakın kızılötesi alandaki ayrıntılı iris yapısıyla eşleştiğini söylüyor. Vision Pro, beş başarısız eşleştirmenin ardından şifre istiyor. Ek koruma katmanı olarak, 10 başarısız şifre denemesinden sonra tüm veriler silinecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

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