Kandırılma olasılığı milyonda birden az! Apple'ın yeni Optic ID teknolojisi nasıl çalışıyor?

Optic ID nedir, ne işe yarıyor 👁️
iPhone ve iPad'de Face ID ve Touch ID'yi destekleyen uygulamalar, Optic ID'yi de destekliyor. Persona (dijital avatar) özelliğini kullanabilmeniz için de Optic ID zorunlu.
Apple: Optic ID, kimlik doğrulamada devrim 🥽
Apple destek sayfasına göre, Optic ID, Apple Vision Pro'nun LED’ler ve kızılötesi kameralardan oluşan yüksek performanslı göz takip sistemi sayesinde irisinizin benzersizliğini kullanan sezgisel ve güvenli kimlik doğrulama sağlıyor. Optic ID, varsayılan olarak her iki gözünüzü de tarıyor. İrislerinizin ve gözbebeklerinizin boyutlarının çeşitli aydınlatma koşullarında değiştiği göz önüne alındığında Apple, Optic ID'nin her başarılı kimlik doğrulamadan sonra kayıtlı örneğinizi güncelleyerek uyum sağladığını söylüyor. Apple, tüm biyometrik verilerin şifrelendiğini, iCloud veya başka bir yere yedeklenmediğini söylüyor. Kullanıcı dilerse Optic ID’yi kapatabiliyor ya da tek gözle kullanmak üzere erişilebilirlik menüsünden açabiliyor.
Apple, Optic ID sisteminin uluslararası güvenlik standartlarına uygun olduğunu ve göze veya cilde zarar vermediğini söylüyor. Apple’ın açıklamasına göre Optic ID’nin kandırılması olasılığı milyonda birden az. Şirket, Optic ID’nin iris pigmentasyonundan bağımsız oldukça benzersiz desenleri ortaya çıkaran yakın kızılötesi alandaki ayrıntılı iris yapısıyla eşleştiğini söylüyor. Vision Pro, beş başarısız eşleştirmenin ardından şifre istiyor. Ek koruma katmanı olarak, 10 başarısız şifre denemesinden sonra tüm veriler silinecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.