OpenAI çalışanlarından yönetime ültimatom: “Microsoft’a geçeriz”

OpenAI çalışanları: İstifa edin yoksa Microsoft’a geçeriz
Gazeteci Kara Swisher, şirket içi dahili bir belgeye ulaşarak OpenAI'ın 700 çalışanının 505'inin yönetim kurulunu istifaya çağırdığı mektubu paylaştı. Mektup genel hatlarıyla yönetimin hatalarına vurgu yaparken son paragraf ise açıkça bir ültimatom. Mektubu imzalayanların ortak bilgisi olan bu mektupta, 505 kişinin istifa ederek Microsoft'a katılabilecekleri belirtiliyor. Microsoft'un bu geçiş için tüm OpenAI çalışanlarına "güvence" verdiğinin altı çiziliyor.
Mektupta ayrıca yönetim kurulunun tamamı istifa etmedikçe, Bret Taylor ve Will Hurd gibi iki yeni bağımsız yönetici atanmadıkça ve Sam Altman ile Greg Brockman'ı yeniden göreve getirmedikçe istifaların hemen yapılacağı belirtiliyor. Ancak Altman ve Brockman Microsoft'un başına geçerken, yönetim kurulunun yerinde kalmaya ve yeni bir CEO atamaya karar vererek seçimini çoktan yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu mektup muhtemelen cumartesi günü ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenle Microsoft, isteyen tüm OpenAI çalışanlarını işe almak üzere olabilir. OpenAI ve ChatGPT, onları yapan tüm çalışanlarının kaybıyla karşı karşıya.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.