OpenAI çalışanlarından yönetime ültimatom: “Microsoft’a geçeriz”

Tam Boyutta Gör ChatGPT’nin arkasında OpenAI ve yönetim kurulunun şirketin CEO’su Sam Altman’ı cuma günü kovmalarının ardından büyük bir kriz patlak verdi. Ardır ardına patlak veren krizlerden sonra bugün Microsoft, Sam Altman ve şirketin eski Başkanı Greg Brockman’ı kurduğu yeni yapay zeka ekibi için işe aldığını duyurdu. OpenAI yeni CEO olarak ise eski Twitch CEO’su Emmett Shear'i işe aldı. Ancak kriz bitmedi. Şimdi de OpenAI çalışanlarının yönetim kuruluna gönderdiği mektup ortaya çıktı. Mektubun tonu ağır ve açık tehdit içeriyor.

OpenAI çalışanları: İstifa edin yoksa Microsoft’a geçeriz

Gazeteci Kara Swisher, şirket içi dahili bir belgeye ulaşarak OpenAI'ın 700 çalışanının 505'inin yönetim kurulunu istifaya çağırdığı mektubu paylaştı. Mektup genel hatlarıyla yönetimin hatalarına vurgu yaparken son paragraf ise açıkça bir ültimatom. Mektubu imzalayanların ortak bilgisi olan bu mektupta, 505 kişinin istifa ederek Microsoft'a katılabilecekleri belirtiliyor. Microsoft'un bu geçiş için tüm OpenAI çalışanlarına "güvence" verdiğinin altı çiziliyor.

OpenAI, Sam Altman’ı neden kovdu, Microsoft neden aldı? 7 sa. önce eklendi

Mektupta ayrıca yönetim kurulunun tamamı istifa etmedikçe, Bret Taylor ve Will Hurd gibi iki yeni bağımsız yönetici atanmadıkça ve Sam Altman ile Greg Brockman'ı yeniden göreve getirmedikçe istifaların hemen yapılacağı belirtiliyor. Ancak Altman ve Brockman Microsoft'un başına geçerken, yönetim kurulunun yerinde kalmaya ve yeni bir CEO atamaya karar vererek seçimini çoktan yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu mektup muhtemelen cumartesi günü ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenle Microsoft, isteyen tüm OpenAI çalışanlarını işe almak üzere olabilir. OpenAI ve ChatGPT, onları yapan tüm çalışanlarının kaybıyla karşı karşıya.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.