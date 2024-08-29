OpenAI'ın değeri 100 milyar doları aşabilir: Yeni fon görüşmeleri başladı

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Wall Street Journal'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, girişim sermayesi şirketi Thrive Capital'ın bu tura liderlik ettiği ve yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacağı, Microsoft'un da para yatırmasının beklendiği aktarıldı.

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Yeni finansman turunun, Microsoft'un Ocak 2023'te yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmasından bu yana OpenAI'a yapılan en büyük dış sermaye enjeksiyonu olacağı kaydedilen haberde, OpenAI'ın değerinin, geçen yılın sonunda 86 milyar dolar olarak ölçüldüğü kaydedildi.

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Haberde, New York merkezli şirket Thrive Capital'ın OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ile yakın temasta olduğuna işaret edilerek, şirketin geçen yıldan bu yana OpenAI'a birkaç yüz milyon dolar yatırdığı belirtildi.

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OpenAI, fon toplamak için görüşmelerde bulunuyor