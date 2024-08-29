OpenAI'ın değeri 100 milyar doları aşabilir: Yeni fon görüşmeleri başladı

OpenAI, fon toplamak için görüşmelerde bulunuyor
Yeni finansman turunun, Microsoft'un Ocak 2023'te yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmasından bu yana OpenAI'a yapılan en büyük dış sermaye enjeksiyonu olacağı kaydedilen haberde, OpenAI'ın değerinin, geçen yılın sonunda 86 milyar dolar olarak ölçüldüğü kaydedildi.
Haberde, New York merkezli şirket Thrive Capital'ın OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ile yakın temasta olduğuna işaret edilerek, şirketin geçen yıldan bu yana OpenAI'a birkaç yüz milyon dolar yatırdığı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.