Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT’yi piyasaya ilk sürdüğünde Google, “kırmızı kod” durumuna geçmiş ve Arama işi için riskli bir durumun oluştuğunu ifade etmişti. O tarihten, yani 2022’den bu yana Google, Gemini ve diğer yapay zeka araçlarıyla üretken yapay zekanın dev oyuncularından birisi haline geldi. Öte yandan OpenAI da Microsoft’un artan desteğiyle daha da güçlendi. Ve şimdi, ChatGPT ve yapay zekadan faydalanan bir arama motoru ile Google Arama’ya bir rakip çıkaracağı ve bunu manidar bir günde yapacağı söyleniyor.

Google’ın başı derde girebilir

Elbette OpenAI’ın bir arama motoru çıkaracağı haberleri şimdilik bir söylentiden ibaret ancak Reuters’in haberine göre bu arama motoru önümüzdeki hafta 13 Mayıs Pazartesi günü piyasaya sürülecek. Bu tarih oldukça manidar zira Google, önemli duyurular yapacağı yıllık geliştirici konferansını 14 Mayıs’ta gerçekleştirecek.

Microsoft’tan şimdiye kadar milyarlarca dolar destek alan OpenAI’ın arama motorunun Google ve eski bir OpenAI araştırmacısı tarafından kurulan rakip yapay zeka arama girişimi olan Perplexity ile rekabet edecek. Belirtilenlere göre OpenAI’ın arama motoru, ChatGPT ürününün bir uzantısı olacak. Ayrıca ChatGPT'nin Web'den doğrudan bilgi çekmesini ve alıntıları dahil etmesini sağlayacak.

OpenAI, ücretli ChatGPT kullanıcılarına bir süredir Microsoft'un Bing'i ile bir entegrasyon sağlamıştı. Yani arama işine çok yabancı değiller. Öte yandan Google ise yapay zekalı aramayı SGE ile zaten aktif bir şekilde kullanıcılar arasında test ediyor. Çıkış olarak ise çok uzakta görünmüyor. Ancak Google’ın mevcut halinden memnun olmayan çok sayıdaki kullanıcı, sağlam bir ürün olması halinde OpenAI’ın çözümüne kayabilir.

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OpenAI, Google Arama rakibini manidar bir zamanda çıkarabilir