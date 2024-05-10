OpenAI, Google Arama rakibini manidar bir zamanda çıkarabilir

Google’ın başı derde girebilir
Elbette OpenAI’ın bir arama motoru çıkaracağı haberleri şimdilik bir söylentiden ibaret ancak Reuters’in haberine göre bu arama motoru önümüzdeki hafta 13 Mayıs Pazartesi günü piyasaya sürülecek. Bu tarih oldukça manidar zira Google, önemli duyurular yapacağı yıllık geliştirici konferansını 14 Mayıs’ta gerçekleştirecek.
Microsoft’tan şimdiye kadar milyarlarca dolar destek alan OpenAI’ın arama motorunun Google ve eski bir OpenAI araştırmacısı tarafından kurulan rakip yapay zeka arama girişimi olan Perplexity ile rekabet edecek. Belirtilenlere göre OpenAI’ın arama motoru, ChatGPT ürününün bir uzantısı olacak. Ayrıca ChatGPT'nin Web'den doğrudan bilgi çekmesini ve alıntıları dahil etmesini sağlayacak.
OpenAI, ücretli ChatGPT kullanıcılarına bir süredir Microsoft'un Bing'i ile bir entegrasyon sağlamıştı. Yani arama işine çok yabancı değiller. Öte yandan Google ise yapay zekalı aramayı SGE ile zaten aktif bir şekilde kullanıcılar arasında test ediyor. Çıkış olarak ise çok uzakta görünmüyor. Ancak Google’ın mevcut halinden memnun olmayan çok sayıdaki kullanıcı, sağlam bir ürün olması halinde OpenAI’ın çözümüne kayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.