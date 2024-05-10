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    OpenAI, Google Arama rakibini manidar bir zamanda çıkarabilir

    Bir süredir ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ın Google Arama ile rekabet edecek bir arama motoru üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Aktarılanlara göre firma, kendi arama motorunu çok yakında tanıtacak.
    OpenAI, Google Arama rakibini manidar bir zamanda çıkarabilir Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT’yi piyasaya ilk sürdüğünde Google, “kırmızı kod” durumuna geçmiş ve Arama işi için riskli bir durumun oluştuğunu ifade etmişti. O tarihten, yani 2022’den bu yana Google, Gemini ve diğer yapay zeka araçlarıyla üretken yapay zekanın dev oyuncularından birisi haline geldi. Öte yandan OpenAI da Microsoft’un artan desteğiyle daha da güçlendi. Ve şimdi, ChatGPT ve yapay zekadan faydalanan bir arama motoru ile Google Arama’ya bir rakip çıkaracağı ve bunu manidar bir günde yapacağı söyleniyor.

    Google’ın başı derde girebilir

    Elbette OpenAI’ın bir arama motoru çıkaracağı haberleri şimdilik bir söylentiden ibaret ancak Reuters’in haberine göre bu arama motoru önümüzdeki hafta 13 Mayıs Pazartesi günü piyasaya sürülecek. Bu tarih oldukça manidar zira Google, önemli duyurular yapacağı yıllık geliştirici konferansını 14 Mayıs’ta gerçekleştirecek.

    Microsoft’tan şimdiye kadar milyarlarca dolar destek alan OpenAI’ın arama motorunun Google ve eski bir OpenAI araştırmacısı tarafından kurulan rakip yapay zeka arama girişimi olan Perplexity ile rekabet edecek. Belirtilenlere göre OpenAI’ın arama motoru, ChatGPT ürününün bir uzantısı olacak. Ayrıca ChatGPT'nin Web'den doğrudan bilgi çekmesini ve alıntıları dahil etmesini sağlayacak.

    OpenAI, ücretli ChatGPT kullanıcılarına bir süredir Microsoft'un Bing'i ile bir entegrasyon sağlamıştı. Yani arama işine çok yabancı değiller. Öte yandan Google ise yapay zekalı aramayı SGE ile zaten aktif bir şekilde kullanıcılar arasında test ediyor. Çıkış olarak ise çok uzakta görünmüyor. Ancak Google’ın mevcut halinden memnun olmayan çok sayıdaki kullanıcı, sağlam bir ürün olması halinde OpenAI’ın çözümüne kayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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