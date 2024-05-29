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    Anlık Bildirim

    OpenAI’ın neden CEO’su Sam Altman’ı kovduğu ortaya çıktı

    Eski OpenAI yönetim kurulu üyesi Helen Toner, katıldığı bir programda geçtiğimiz kasım ayında şirketin, CEO Sam Altman’ı neden kovduğunu ilk defa ayrıntılarıyla birlikte anlattı.
    OpenAI’ın neden CEO’su Sam Altman’ı kovduğu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OpenAI yönetim kurulu, geçtiğimiz kasım ayında kurucu ortak ve CEO Sam Altman'ı aniden görevden almıştı. O dönem inanılmaz bir kaos yaşanmış, Microsoft devreye girmiş ve birkaç gün sonra Altman yeniden görevine iade edilmişti. Altman’ın gelişiyle yönetim kurulu da tasfiye edilerek yeni bir kurul seçilmişti. Şimdiye kadar Sam Altman’ın neden kovulduğu hakkında herhangi bir detaya hâkim değildik. Ancak, eski OpenAI yönetim kurulu üyesi Helen Toner, katıldığı bir programda bu süreci detaylandırdı.

    Sam Altman’ın kovulma nedenleri

    Helen Toner, katıldığı “The Ted AI Show” podcast'inde uzuna açıklamalar yapsa da genel olarak bakıldığında her iki tarafın da bazı yanlışları olduğu anlaşılıyor. Toner’ın anlattıklarına göre Altman’ın kovulmasının arkasında birkaç neden var. Öncelikle Altman, OpenAI Startup Fund'ın sahibinin kendisi olduğunu kurula söylememiş. İkinci bir faktörün ise şirketin güvenlik süreçleri hakkında “birçok kez yanlış bilgi” vermesi olduğu söyleniyor. Toner aynı zamanda Altman'ın görevden alınmasının nedenlerinden bir diğerinin de iki OpenAI yöneticisinin yönetim kuruluna “psikolojik taciz” vakalarını bildirmesi olduğunu söyledi.

    Toner’ın söylemleri burada da bitmiyor. Ona göre, Altman’ı kızdıran bir araştırma makalesi yayınlandıktan sonra kişisel hedef haline gelmiş ve kendisini yönetim kurulundan attırmak için Altman, diğer üyelere yalan söylemeye başlamış. Helen Toner’ın açıklamalarına göre Sam Altman, psikolojik taciz, yalan söyleme ve manipülatif davranma gibi nedenlerden dolayı kovuldu.

    İşin ilginç yanı OpenAI yönetim kurulunun şirket üzerindeki denetim gücünün eksik olduğunun ortaya çıkması. Şimdiki kurulun tüzük olarak ayakları yere daha sağlam basıyor olsa da anlaşıla o ki, geçmiş kurulda işler pek öyle değildi. Veya daha ilginç olan senaryoda Sam Altman, başına buyruk birisi. Zira Toner, ChatGPT Kasım 2022'de piyasaya çıktığında yönetim kurulunun bundan haberi olmadığını, ChatGPT'yi Twitter'dan öğrendiklerini söylüyor.

    Toner, Altman’ın kovuluşundan sonra 4 gün içinde tekrar rolüne nasıl döndüğünü ve buradaki sürecin detaylarına girmiyor. Ayrıca Altman’ın önceki çalıştığı yerlerde de sorunlu davranışlar sergilediğine parmak basıyor. Elbette bu açıklamalar sürecin bir tarafını bizlere sunuyor. Net bir çıkarım için madalyonun öteki tarafını da dinlemek gerekiyor ancak Altman’ın bu konuyu konuşmaya pek istekli olmadığı anlaşılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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