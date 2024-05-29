OpenAI’ın neden CEO’su Sam Altman’ı kovduğu ortaya çıktı

Sam Altman’ın kovulma nedenleri
Helen Toner, katıldığı “The Ted AI Show” podcast'inde uzuna açıklamalar yapsa da genel olarak bakıldığında her iki tarafın da bazı yanlışları olduğu anlaşılıyor. Toner’ın anlattıklarına göre Altman’ın kovulmasının arkasında birkaç neden var. Öncelikle Altman, OpenAI Startup Fund'ın sahibinin kendisi olduğunu kurula söylememiş. İkinci bir faktörün ise şirketin güvenlik süreçleri hakkında “birçok kez yanlış bilgi” vermesi olduğu söyleniyor. Toner aynı zamanda Altman'ın görevden alınmasının nedenlerinden bir diğerinin de iki OpenAI yöneticisinin yönetim kuruluna “psikolojik taciz” vakalarını bildirmesi olduğunu söyledi.
Toner’ın söylemleri burada da bitmiyor. Ona göre, Altman’ı kızdıran bir araştırma makalesi yayınlandıktan sonra kişisel hedef haline gelmiş ve kendisini yönetim kurulundan attırmak için Altman, diğer üyelere yalan söylemeye başlamış. Helen Toner’ın açıklamalarına göre Sam Altman, psikolojik taciz, yalan söyleme ve manipülatif davranma gibi nedenlerden dolayı kovuldu.
İşin ilginç yanı OpenAI yönetim kurulunun şirket üzerindeki denetim gücünün eksik olduğunun ortaya çıkması. Şimdiki kurulun tüzük olarak ayakları yere daha sağlam basıyor olsa da anlaşıla o ki, geçmiş kurulda işler pek öyle değildi. Veya daha ilginç olan senaryoda Sam Altman, başına buyruk birisi. Zira Toner, ChatGPT Kasım 2022'de piyasaya çıktığında yönetim kurulunun bundan haberi olmadığını, ChatGPT'yi Twitter'dan öğrendiklerini söylüyor.
Toner, Altman’ın kovuluşundan sonra 4 gün içinde tekrar rolüne nasıl döndüğünü ve buradaki sürecin detaylarına girmiyor. Ayrıca Altman’ın önceki çalıştığı yerlerde de sorunlu davranışlar sergilediğine parmak basıyor. Elbette bu açıklamalar sürecin bir tarafını bizlere sunuyor. Net bir çıkarım için madalyonun öteki tarafını da dinlemek gerekiyor ancak Altman’ın bu konuyu konuşmaya pek istekli olmadığı anlaşılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.