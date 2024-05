OpenAI, medya devi News Corp ile lisans anlaşması imzaladı

Tam Boyutta Gör OpenAI, The Wall Street Journal, New York Post ve The Daily Telegraph gibi gazetelerin sahibi medya şirketi News Corp ile anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile OpenAI, yapay zeka eğitimi ve kullanıcı sorularını yanıtlamak için News Corp yayınlarındaki güncel ve arşivlenmiş makalelere erişim hakkı kazanıyor.

5 yıl için 250 milyon dolar

OpenAI'nin News Corp ile yaptığı anlaşma önümüzdeki beş yıl için nakit ve OpenAI'ın teknolojisinin kullanımını da içerecek şekilde 250 milyon doların üzerinde bir değere sahip olabilir.

OpenAI daha önce de, The Associated Press ve Financial Times gibi büyük yayın kuruluşlarıyla benzer lisans anlaşmaları yapmıştı. The New York Times, New York Daily News, Chicago Tribune ve The Intercept gibi bazı yayın organları ise OpenAI'ye dava açmıştı. Haberlerinin ChatGPT'nin eğitimi için kullanıldığını belirterek hem OpenAI hem de Microsoft'u telif hakkı ihlaliyle suçladılar.

