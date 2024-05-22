Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, “tehlikeli yapay zeka” ile mücadelede sözünü tutmadı

    Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI, "süper zeki" yapay zekaları doğru bir şekilde yönetmek ve tehlikeleriyle mücadele etmek için verdiği sözleri yerine getirmiyor.
    OpenAI, “tehlikeli yapay zeka” ile mücadelede sözünü tutmadı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, geçtiğimiz "süper zeki" yapay zeka sistemlerini yönetmek ve yönlendirmekten sorumlu Superalignment ekibini kurmuştu. Firma, bu hedef doğrultusunda ekibin, şirketin bilgi işlem kaynaklarının yüzde 20’si gibi ciddi bir bölümünü kullanabileceği sözünü vermişti. Ancak aradan 1 yıl geçmeden Superalignment ekibinin başındaki Jan Leike dahil olmak üzere bir dizi istifa yaşandı ve ekip dağıtıldı. Fortune tarafından yayınlanan yeni rapor ise OpenAI’ın hiçbir zaman sözünü tutmadığını ortaya koyuyor.

    OpenAI sözünü tutmadı

    Çok sayıda kaynağa dayandırılan bilgilere göre OpenAI, ekibe bilgi işlem gücünün yüzde 20'sini sağlama taahhüdünü hiçbir zaman yerine getirmedi. Hatta ekibin elindeki işlem gücü, bu eşiğe yaklaşmadı bile. Aktarılanlara göre OpenAI liderleri, ekibin taleplerini de defalarca geri çevirdi.

    Detaylarına geçtiğimiz günlerde yer verdiğimiz Jan Leike istifasında, çalışanların güvenlik nedeniyle istifa ettiklerini aktarmıştık. Leike, Superalignment ekibinin liderlerindendi. Bu ekibi ise şirketin kurucu oraklarından Ilya Sutskever kurmuştu; Sutskever da şirketten geçtiğimiz hafta ayrıldı.

    OpenAI, “tehlikeli yapay zeka” ile mücadelede sözünü tutmadı Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla OpenAI için kafalarda soru işaretleri oluşuyor. Şirket, kamuya yapay zekanın güvenliği konusunda ciddi olduğunu söylüyor ancak şirket içinde bunlara uymuyor. Bu da şirketin verdiği diğer taahhütlerin sorgulanmasına neden oluyor.

    Hatırlanacağı üzere OpenAI an itibariyle Scarlett Johansson ve ChatGPT’deki “Sky” sesi üzerinde bir tartışmanın içinde. Özetlemek gerekirse; OpenAI, Johansson’ın sesini Sky’da kullanmak için ünlü aktristen izin istemiş ancak Johansson bunu geçtiğimiz Eylül ayında reddetmiş. Ardından geçtiğimiz günlerde yapılan OpenAI etkinliği öncesinde CEO Sam Altman, Johansson’dan bir kez daha izin istemiş. Johansson, şimdi OpenAI’ın kendi sesini izni olmadan kullandıklarını söylüyor. OpenAI ise Sky’ın sesinin Johansson’a ait olmadığını, bu sesin, adını açıklamadıkları profesyonel bir aktrise ait olduğunu söylüyor.

    OpenAI, istifa edenleri susturuyor mu?

    OpenAI, geçtiğimiz yıl Superalignment ekibini tanıtırken “Süper Zeka” eşiğine ulaşan yapay zekanın insanlar için varoluşsal bir risk oluşturabileceğini söylemişti. Süperzeka, gelecekte tüm insanların toplamından daha akıllı olacak varsayımsal bir yapay zeka sistemi fikrini ifade ediyor. Yapay Genel Zeka veya AGI’den daha üst bir zeka anlamına geliyor. Superalignment, bu sistemin riskleriyle mücadele edecek veya önleyecek çözümleri araştırıyordu veya araştırması gerekiyordu.

    Yeni rapor gösteriyor ki Superalignment ekibi, bunun için gerekli olan o bahsedilen yüzde 20’lik kaynağı alamamış. Esasında bu “yüzde 20 bilgi işlem gücü” söyleminin bile çok havada olduğu, tam olarak neyi ifade ettiği de bilinmiyor. Her halükarda kaynaklar, bu bilgi işlem gücüne erişememiş, ek GPU kapasitesi istemleri de düzenli olarak yöneticiler tarafından reddedilmiş. Aslında şirket hakkında bu iddialar Jan Leike’nin istifası sonrası X’te yazdığı gönderide doğrulanıyor: Leike, "güvenlik kültürü ve süreçlerinin parlak ürünler karşısında arka planda kaldığını" söylemişti.

    İlginç bir şekilde Fortune'a konuşan kişiler işlerini veya şirketteki kazanılmış sermayelerini kaybetmekten korktukları için bilgileri anonim olarak verdi. Belirtilenlere göre OpenAI'dan ayrılan çalışanlar, şirketi kamuoyu önünde eleştirmeleri halinde şirketin kazanılmış öz sermayelerini geri alabileceğini söyleyen katı bir kuralı içeren ayrılık sözleşmesini imzalamaya zorlandılar. CEO Altman ise bu hükümden haberi olmadığını ve bu durumdan "gerçekten utanç duyduğunu" belirtti. Ayrıca OpenAI'ın hiçbir zaman bu maddeyi uygulamaya ve kimsenin kazanılmış sermayesini geri almaya çalışmadığını söyledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone 15 imei atma eksper parça tedarik süresi kifoz ameliyatı olanların yorumları polonya"da üniversite okumak ekşi alfa romeo giulietta yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C55
    Realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4 IAH
    Lenovo V15 G4 IAH
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız