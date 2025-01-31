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    OpenAI, nükleer bombayı geliştiren “Los Alamos” ile ortaklık kurdu

    OpenAI, araştırma ve nükleer silah güvenliği konusunda ABD Ulusal Laboratuvarları ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu laboratuvarlar arasında nükleer bombayı geliştiren Los Alamos da bulunuyor.
    OpenAI, nükleer bombayı geliştiren Los Alamos ile ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI, ABD Ulusal Laboratuvarları ile iş birliği yaparak bilimsel araştırmalara ve nükleer güvenliğe yönelik projelerde rol alacağını duyurdu. Şirket, yaklaşık 15.000 bilim insanına en yeni yapay zeka modellerine erişim sağlayarak, çeşitli alanlarda inovasyonu desteklemeyi amaçlıyor.

    OpenAI, Microsoft iş birliğiyle, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nın yeni Nvidia Grace Hopper destekli süper bilgisayarı Venado üzerinde o1 modeli veya benzeri bir yapay zeka sistemini çalıştıracak. Bu sistem, enerji altyapısının siber saldırılara karşı korunması, yeni hastalık tedavilerinin geliştirilmesi ve temel fizik yasalarının incelenmesi gibi kritik araştırmalarda kullanılacak.

    OpenAI yaptığı açıklamada “Bu, yapay zekanın bilimi ilerleteceği, ulusal güvenliği güçlendireceği ve ABD hükümetinin girişimlerini destekleyeceği yeni bir dönemin başlangıcıdır” dedi.

    Nükleer güvenlikte yapay zeka dönemi

    OpenAI, nükleer bombayı geliştiren Los Alamos ile ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Belki de en dikkat çekici nokta, OpenAI'ın bu iş birliğiyle nükleer silahlarla ilgili projelerde de rol alacak olması. Şirket, nükleer savaş riskini azaltma, nükleer materyallerin ve silahların güvenliğini sağlama gibi konularda ABD hükümetine destek sağlayacağını belirtti. OpenAI, bu sürecin ulusal güvenlik açısından kritik olduğuna vurgu yaparken, yetkilendirilmiş araştırmacıların yapay zeka kullanımını sıkı denetim altında tutacağını ifade etti.

    OpenAI, geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti için özel olarak geliştirilen ChatGPT Gov’u tanıtmıştı. Ve şimdi de ABD hükümetiyle ilişkilerini daha da güçlendirmeye devam ediyor gibi görünüyor.

    Öte yandan, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nın zaten GPT-4o gibi modelleri biyobilimsel araştırmalarda kullanmaya başladığı biliniyor. Eğer Los Alamos bir yerlerden tanıdık geliyorsa bu, Manhattan Projesi kapsamında dünyanın ilk nükleer bombasını geliştiren bilim insanlarına ev sahipliği yapmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. O dönemde Robert Oppenheimer liderliğindeki ekip, "Little Boy" ve "Fat Man" adlı bombaların tasarımını burada gerçekleştirdi ve bu çalışmalar 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlenen saldırılarla sonuçlanmıştı.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/openai-partners-with-us-national-laboratories-on-research-and-nuclear-weapon-safety-192934593.html https://openai.com/index/strengthening-americas-ai-leadership-with-the-us-national-laboratories/
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