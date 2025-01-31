OpenAI, nükleer bombayı geliştiren “Los Alamos” ile ortaklık kurdu

OpenAI, Microsoft iş birliğiyle, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nın yeni Nvidia Grace Hopper destekli süper bilgisayarı Venado üzerinde o1 modeli veya benzeri bir yapay zeka sistemini çalıştıracak. Bu sistem, enerji altyapısının siber saldırılara karşı korunması, yeni hastalık tedavilerinin geliştirilmesi ve temel fizik yasalarının incelenmesi gibi kritik araştırmalarda kullanılacak.
OpenAI yaptığı açıklamada “Bu, yapay zekanın bilimi ilerleteceği, ulusal güvenliği güçlendireceği ve ABD hükümetinin girişimlerini destekleyeceği yeni bir dönemin başlangıcıdır” dedi.
Nükleer güvenlikte yapay zeka dönemi
OpenAI, geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti için özel olarak geliştirilen ChatGPT Gov’u tanıtmıştı. Ve şimdi de ABD hükümetiyle ilişkilerini daha da güçlendirmeye devam ediyor gibi görünüyor.
Öte yandan, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nın zaten GPT-4o gibi modelleri biyobilimsel araştırmalarda kullanmaya başladığı biliniyor. Eğer Los Alamos bir yerlerden tanıdık geliyorsa bu, Manhattan Projesi kapsamında dünyanın ilk nükleer bombasını geliştiren bilim insanlarına ev sahipliği yapmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. O dönemde Robert Oppenheimer liderliğindeki ekip, "Little Boy" ve "Fat Man" adlı bombaların tasarımını burada gerçekleştirdi ve bu çalışmalar 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlenen saldırılarla sonuçlanmıştı.Kaynakça https://www.engadget.com/ai/openai-partners-with-us-national-laboratories-on-research-and-nuclear-weapon-safety-192934593.html https://openai.com/index/strengthening-americas-ai-leadership-with-the-us-national-laboratories/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P