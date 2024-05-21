Scarlett Johansson, ChatGPT'de kendi sesinin kullanıldığını söyleyerek sitem etti

Johansson, teklif aldığını ancak reddetiğini açıkladı
İşin ilginç tarafı Johansson'un ChatGPT 4.0 sistemini seslendirmek için Sam Altman'dan telif aldığını açıklaması oldu. Johansson, teklif üzerinde çok düşündükten sonra kişisel nedenlerle teklifi reddettiğini açıkladı. Johansson, OpenAI'nin en yeni demosunu gördüğünde şok olduğunu ve öfkelendiğini söyledi. Ayrıca Altman'ın, şirketin GPT-4o'yu tanıtmasında yalnızca iki gün önce temsilcisiyle iletişime geçtiğini ve ondan yeniden düşünmesini istediğini, ancak yanıt şansı bulamadan sesini kullandıklarını söyledi.
OpenAI sesi ChatGPT'den çıkardı
OpenAI bunun üzerine “Sky” adını verdiği sesi GPT-4o modelinden çıkardı. Şirket sesin gizlilik nedeniyle kimliği açıklanmayan başka bir aktristen hareketle geliştirildiğini söylese de, ısrarcı olmadı.
Her ne kadar Eylül 2023'ten bu yana ChatGPT'deki sesli asistanlardan biri "Sky" olsa da şirketin geçen hafta duyurduğu GPT-4o, işleri bir adım daha ileriye taşıyor. Şirketin yeni modeli, çok daha doğal insan-bilgisayar etkileşimi kurabiliyor ve insana benzer şekilde konuşabiliyor. Bu nedenle GPT-4o, Johansson'un 2013 yapımı Her filminde canlandırdığı, bir insanla yakın ilişki kuran yapay zeka asistanı Samantha'yı akıllara getirdi. Etkinlikten sonra Altman, "Her" gönderisini paylaşarak filme atıfta bulunmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.