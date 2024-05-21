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    Anlık Bildirim

    Scarlett Johansson, ChatGPT'de kendi sesinin kullanıldığını söyleyerek sitem etti

    Scarlett Johansson, OpenAI'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı GPT-4o modelinde kullanılan "Sky" sesinin kendisine ait olduğunu iddia etti. Sesinin izinsiz kullanıldığını söyleyerek sitem etti.
    Scarlett Johansson, ChatGPT'de sesinin kullanıldığını iddia etti Tam Boyutta Gör
    OpenAI, geçtiğimiz hafta insan gibi konuşabilen ve tepki veren GPT-4o modelini tanıtmıştı. Bu modelde kullanılan ses pek çok kişiye tanıdık gelmiş ve ünlü oyuncu Scarlett Johansson'a benzetilmişti. Scarlett Johansson da açıklama yaparak OpenAI'ın kullandığı sesin kendisine ait olduğunu iddia ederek sitem etti.

    Johansson, teklif aldığını ancak reddetiğini açıkladı

    İşin ilginç tarafı Johansson'un ChatGPT 4.0 sistemini seslendirmek için Sam Altman'dan telif aldığını açıklaması oldu. Johansson, teklif üzerinde çok düşündükten sonra kişisel nedenlerle teklifi reddettiğini açıkladı. Johansson, OpenAI'nin en yeni demosunu gördüğünde şok olduğunu ve öfkelendiğini söyledi. Ayrıca Altman'ın, şirketin GPT-4o'yu tanıtmasında yalnızca iki gün önce temsilcisiyle iletişime geçtiğini ve ondan yeniden düşünmesini istediğini, ancak yanıt şansı bulamadan sesini kullandıklarını söyledi.

    OpenAI sesi ChatGPT'den çıkardı

    OpenAI bunun üzerine “Sky” adını verdiği sesi GPT-4o modelinden çıkardı. Şirket sesin gizlilik nedeniyle kimliği açıklanmayan başka bir aktristen hareketle geliştirildiğini söylese de, ısrarcı olmadı.

    Her ne kadar Eylül 2023'ten bu yana ChatGPT'deki sesli asistanlardan biri "Sky" olsa da şirketin geçen hafta duyurduğu GPT-4o, işleri bir adım daha ileriye taşıyor. Şirketin yeni modeli, çok daha doğal insan-bilgisayar etkileşimi kurabiliyor ve insana benzer şekilde konuşabiliyor. Bu nedenle GPT-4o, Johansson'un 2013 yapımı Her filminde canlandırdığı, bir insanla yakın ilişki kuran yapay zeka asistanı Samantha'yı akıllara getirdi. Etkinlikten sonra Altman, "Her" gönderisini paylaşarak filme atıfta bulunmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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