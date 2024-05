Scarlett Johansson, ChatGPT'de kendi sesinin kullanıldığını söyleyerek sitem etti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, geçtiğimiz hafta insan gibi konuşabilen ve tepki veren GPT-4o modelini tanıtmıştı. Bu modelde kullanılan ses pek çok kişiye tanıdık gelmiş ve ünlü oyuncu Scarlett Johansson'a benzetilmişti. Scarlett Johansson da açıklama yaparak OpenAI'ın kullandığı sesin kendisine ait olduğunu iddia ederek sitem etti.

Johansson, teklif aldığını ancak reddetiğini açıkladı

İşin ilginç tarafı Johansson'un ChatGPT 4.0 sistemini seslendirmek için Sam Altman'dan telif aldığını açıklaması oldu. Johansson, teklif üzerinde çok düşündükten sonra kişisel nedenlerle teklifi reddettiğini açıkladı. Johansson, OpenAI'nin en yeni demosunu gördüğünde şok olduğunu ve öfkelendiğini söyledi. Ayrıca Altman'ın, şirketin GPT-4o'yu tanıtmasında yalnızca iki gün önce temsilcisiyle iletişime geçtiğini ve ondan yeniden düşünmesini istediğini, ancak yanıt şansı bulamadan sesini kullandıklarını söyledi.

OpenAI sesi ChatGPT'den çıkardı

OpenAI bunun üzerine “Sky” adını verdiği sesi GPT-4o modelinden çıkardı. Şirket sesin gizlilik nedeniyle kimliği açıklanmayan başka bir aktristen hareketle geliştirildiğini söylese de, ısrarcı olmadı.

Her ne kadar Eylül 2023'ten bu yana ChatGPT'deki sesli asistanlardan biri "Sky" olsa da şirketin geçen hafta duyurduğu GPT-4o, işleri bir adım daha ileriye taşıyor. Şirketin yeni modeli, çok daha doğal insan-bilgisayar etkileşimi kurabiliyor ve insana benzer şekilde konuşabiliyor. Bu nedenle GPT-4o, Johansson'un 2013 yapımı Her filminde canlandırdığı, bir insanla yakın ilişki kuran yapay zeka asistanı Samantha'yı akıllara getirdi. Etkinlikten sonra Altman, "Her" gönderisini paylaşarak filme atıfta bulunmuştu.

