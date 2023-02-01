OpenAI, yeni yapay zeka tespit aracını yayınladı: İşe yarıyor mu?

Bu sorunu çözmek için OpenAI, metnin bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığını belirlemenize yardımcı olacak yeni bir araç yayınladı. Birkaç gün önce de Stanford'daki bir araştırma ekibi benzer bir amaç için DetectGPT’yi duyurmuştu. Öte yandan OpenAI’ın yeni aracı en az 1.000 karakter uzunluğunda metin yapıştırabileceğiniz bir metin kutusu sunuyor. Buraya ilgili metni yapıştırdığınızda ise metnin yapay zeka tarafından oluşturulmuş olma ihtimalinin çok düşük veya yapay zeka tarafından oluşturulmuş olabileceğine dair bir geribildirim uyarısı gösteriliyor.
Bu içeriği kimin yazdığını test ettik
Bu bağlamda en azından şimdilik bu aracın çok güvenilir olmadığını söyleyebilirim. Bununla birlikte OpenAI ile Microsoft arasındaki ortaklık giderek büyüyor. Microsoft, şirketin yapay zeka ürünlerini Bing, Office 365 ve Azure gibi servislerine eklemeyi planlarken yakın bir zamanda OpenAI’a 10 milyar dolarlık bir yatırım yaptığı bildirildi.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?