OPPO 40W hızlı şarj batarya sağlığına iyi gelmiyor

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Akıllı telefon dünyasında bataryaların çok daha uzun süreler kullanılmabilmesine yönelik teknoloji geliştiremeyen üreticiler bunun yerine çok kısa sürelerde şarj edebilen akım teknolojileri geliştirdi. Böylece 5 dakikalık bir şarj ile saatlerce giden kullanım süreleri elde edilebiliyordu.

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Bununla birlikte bataryaya daha güçlü akım vermenin kullanım ömrünü kısaltacağı konusunda pek çok araştırma yapıldı. Son kullanıcı tarafında tam olarak hissedilmese de hızlı şarj teknolojisi batarya sağlığını bozuyor. Oppo’nun 40W hızlı şarj teknolojisi buna son örnek.

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Oppo’nun VOOC adında yıllardır geliştirdiği hızlı şarj teknolojisi bugüne kadar pek çok telefon modelinde yer aldı. 65W gücündeki hızlı şarj genelde amiral gemisi modellerde kullanılıyor. Daha aşağıdaki sürümler ise yine alt seviyedeki telefonlarda yer alıyor.

Anandtech sitesi tarafından Oppo’nun 40W hızlı şarj teknolojisi masaya yatırılmış ve bataryanın ömrünü çok daha hızlı tükettiği ortaya konmuş. 15W hızlı şarj teknolojisinin batarya kapasitesini yüzde 90 seviyesine getirdiği şarj döngüsü sayısı; 40W hızlı şarj kullanan Oppo bataryalarında yüzde 70 seviyesine getirmiş.

Tahminler 65W hızlı şarjın kapasiteyi çok daha fazla azalttığı yönünde. Bu da çok hızlı şarj teknolojisi ile pazarlanan akıllı telefonların aslında batarya ömürlerinin de kısa olması anlamına geliyor. Apple veya Samsung gibi bazı üreticiler ise telefonlarında 18W-25W gibi düşük akımlar kullanıyor ve yüksek Watt oranlarına çıkmaktan kaçınıyor.

https://www.neowin.net/news/oppos-40w-fast-charging-degrades-battery-capacity-to-70-in-same-cycles-as-15w-would-to-90

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