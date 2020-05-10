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    OPPO 40W hızlı şarj batarya sağlığına iyi gelmiyor

    Her hızlı şarj teknolojisinde olduğu gibi Oppo’nun hızlı şarj teknolojisinde de bataryanın kullanım döngüsünün daha hızlı azalması tehlikesi kullanıcıları bekliyor.
    6 gün
    3,3b
    1
    19
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OPPO 40W hızlı şarj batarya sağlığına iyi gelmiyor
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    Akıllı telefon dünyasında bataryaların çok daha uzun süreler kullanılmabilmesine yönelik teknoloji geliştiremeyen üreticiler bunun yerine çok kısa sürelerde şarj edebilen akım teknolojileri geliştirdi. Böylece 5 dakikalık bir şarj ile saatlerce giden kullanım süreleri elde edilebiliyordu.

    İyi gelmiyor

    Bununla birlikte bataryaya daha güçlü akım vermenin kullanım ömrünü kısaltacağı konusunda pek çok araştırma yapıldı. Son kullanıcı tarafında tam olarak hissedilmese de hızlı şarj teknolojisi batarya sağlığını bozuyor. Oppo’nun 40W hızlı şarj teknolojisi buna son örnek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi 100 milyon cihazda kullanılıyor

    Ayrıca Bkz. "Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı"

    Oppo’nun VOOC adında yıllardır geliştirdiği hızlı şarj teknolojisi bugüne kadar pek çok telefon modelinde yer aldı. 65W gücündeki hızlı şarj genelde amiral gemisi modellerde kullanılıyor. Daha aşağıdaki sürümler ise yine alt seviyedeki telefonlarda yer alıyor.

    Anandtech sitesi tarafından Oppo’nun 40W hızlı şarj teknolojisi masaya yatırılmış ve bataryanın ömrünü çok daha hızlı tükettiği ortaya konmuş. 15W hızlı şarj teknolojisinin batarya kapasitesini yüzde 90 seviyesine getirdiği şarj döngüsü sayısı; 40W hızlı şarj kullanan Oppo bataryalarında yüzde 70 seviyesine getirmiş.

    Tahminler 65W hızlı şarjın kapasiteyi çok daha fazla azalttığı yönünde. Bu da çok hızlı şarj teknolojisi ile pazarlanan akıllı telefonların aslında batarya ömürlerinin de kısa olması anlamına geliyor. Apple veya Samsung gibi bazı üreticiler ise telefonlarında 18W-25W gibi düşük akımlar kullanıyor ve yüksek Watt oranlarına çıkmaktan kaçınıyor.



    https://www.neowin.net/news/oppos-40w-fast-charging-degrades-battery-capacity-to-70-in-same-cycles-as-15w-would-to-90 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 6 gün en beğenilen
    Bunun en iyi çözümü yazılımla kontrol. 40W gerektiği anda kullanılacak gece şarja takan biri için hızlı şarj gerekli değil fakat acelesi olan o an kullansın diye kontrol sağlatılabilir. Alet de bunu orijinal olanında destekler tertemiz iş.
    Bunun en iyi çözümü yazılımla kontrol. 40W gerektiği anda kullanılacak gece şarja takan biri için hızlı şarj gerekli değil fakat acelesi olan o an kullansın di...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    V4LKyR 3 gün DokuzKuyrukluTilki
    Veya çıkarılabilir batarya. Ömrü bitince yenisini alır takarız, basit iş.
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    ecs_elite_group (ulas bulut) 6 gün
    Konuda bahsi geçen sebeplerden ötürü çift çıkışlı şarj aleti kullanıyorum acelem varsa hızlı şarj 24watt çıkışından şarj ediyorum. Normal zamanlar ve genelde 10 watt çıkışından şarj ediyorum. Çift çıkışlı şarj aletleri görece büyük fakat batarya sağlığı açısından katlanmak durumundayım. Son kullanıcın kendi başına batarysını değiştirmesini imkansız hale getiren firmalara da burdan selam gönderiyorum ??????
    Konuda bahsi geçen sebeplerden ötürü çift çıkışlı şarj aleti kullanıyorum acelem varsa hızlı şarj 24watt çıkışından şarj ediyorum. Normal zamanlar ve genelde 10...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    ahmetbozkurt85 5 gün
    düşük woltajlı aletler kullansalar sanki bir sorun olmayacak gibi
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    Virtual Reality 5 gün
    Mesut Çevik, Oppo'nun hızlı şarj teknolojisini ve hızlı şarj adaptörünü öve öve bitiremiyordu.
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    nightsniffer 6 gün
    Hep düşündüğüm bir şeydir. 18W hızlı şarj bile bataryaya kısmen zarar veriyor bizzat gözlemledim. En iyisi 10w vs. Gibi çözümler. Tabi bugünün 5000 mAh'lık bataryaları 10W ile nasıl dolar o ayrı konu. 1 hafta önce Mı 9T Pro'dan Galaxy S10 Plus'a geçtim, Samsung yavaş şarjı opsiyon olarak işletim sistemine eklemiş. Her üreticinin bunu yapması lazım. Hatta şarj cihazının kullanacağı maksimum Watt değerini kullanıcı belirleyebilmeli...
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    speed001 (Ramazan Çelik) 6 gün
    Atalar buna da el atmış; Hızlı koşan atın kakası seyrek olur.
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    YediGüzelAdam (. .) 6 gün
    Arkadaşlar Meizu,HTC ve Samsungta HIZLI ŞARJI KAPATMA ayarı var. 65W adaptörde taksanız bu ayarı kapatırsanız hızlı şarj olmaz.
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    lawyer25 (Hakan Kadirli) 6 gün YediGüzelAdam
    Hangi htc de var? U11 dahil birçok modelini kullandım ; öyle bi?ey görmedim!
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    khytr89 (Hakan ) 6 gün
    S9 Plus telefonumda hizli şarj var ama bataryanın ömrü hizli şarjdan dolayı tükenmesin diye hem yazılimsal olarak kapattım hemde 2A orijinal samsung adaptörü aldım onu kullanıyorum kendi fast charge adaptörü kutusunda duruyor jelatinleriyle (:







    Agustaosta 2 sene olacak henuz kapasite azalmasini hissetmedim hala 2K otomatik parlaklikta 6 saat+ ekran kullanim suresi veriyor birde surekli gear s3 bagli bluetooth ile..
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    volga tuygun (tuygun habora) 6 gün
    Samsung S10 lite almayı düşünüyordum ( 45W ) Şimdi almasam mı diye düşünüyorum...
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 6 gün volga tuygun
    Düşük wattlı şarj aleti kullnaırsan birşey olmaz.
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    ecs_elite_group (ulas bulut) 6 gün
    Konuda bahsi geçen sebeplerden ötürü çift çıkışlı şarj aleti kullanıyorum acelem varsa hızlı şarj 24watt çıkışından şarj ediyorum. Normal zamanlar ve genelde 10 watt çıkışından şarj ediyorum. Çift çıkışlı şarj aletleri görece büyük fakat batarya sağlığı açısından katlanmak durumundayım. Son kullanıcın kendi başına batarysını değiştirmesini imkansız hale getiren firmalara da burdan selam gönderiyorum ??????
    Yanıtla +8
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 6 gün en beğenilen
    Bunun en iyi çözümü yazılımla kontrol. 40W gerektiği anda kullanılacak gece şarja takan biri için hızlı şarj gerekli değil fakat acelesi olan o an kullansın diye kontrol sağlatılabilir. Alet de bunu orijinal olanında destekler tertemiz iş.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    V4LKyR 3 gün DokuzKuyrukluTilki
    Veya çıkarılabilir batarya. Ömrü bitince yenisini alır takarız, basit iş.
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