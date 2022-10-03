Oppo A96 ülkemizde satışa çıktı

Tam Boyutta Gör

Çizilmelere ve parmak izine karşı dayanıklı OPPO Glow Design ile birlikte gelen OPPO A96, 5000mAh pil kapasitesi ve 33W SUPERVOOC hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekerken, 6,59 inç ve 90Hz Zengin Renkli Delikli Ekran, sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Oppo A96 özellikleri ve Türkiye fiyatı

Ekran: 6.59 inç FHD 90Hz

İşlemci: Snapdragon 680 4G

Bellek : 6 GB

Dahili Depolama: 128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart desteği

Kamera: 50 MP+2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh, 33W SUPERVOOC

İşletim Sistemi: ColorOS 11.1

Boyutlar: 164.4 mm x 75.7 mm x 8.5 mm (Günbatımı Mavisi)

164.4 mm x 75.7 mm x 8.4 mm (Yıldızlı Siyah)

Ağırlık: 190.9 gr

Fiyatı : KDV dahil 8.499 TL

Oppo A77S tasarımı ve özellikleri açıklandı 1 gün önce eklendi

Çizilmelere ve parmak izine karşı dayanıklı OPPO Glow Design ile birlikte gelen A96, firmanın LCD ekranlar için geliştirdiği Uyarlanabilir Yenileme Hızı Teknolojisi ile destekleniyor. Bu çözüm, kullanım senaryosuna bağlı olarak ekran yenileme hızını otomatik olarak ayarlıyor, güç kullanımını azaltırken daha akıcı bir kullanım sunuyor. Yapay Zeka Göz Konforu özelliği ise gün içindeki ortam ışığı seviyelerine göre, parlak veya loş ortamlarda ekran görünürlüğünü iyileştiriyor.

OPPO, bazı özelliklerle pil kullanım verimliliğini artıran önemli adımlar da attı. Bu özellikler arasında güç tasarrufu stratejileri sunan Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünü uzatmak için belirli uygulamalara atanabilen CPU frekansı ve arka ışık ayarları yer alıyor. OPPO A96'nın Optimize Edilmiş Gece Şarjı özelliği, telefonun yapay zeka yeteneklerinden güç alarak kullanıcının uyku düzenini öğreniyor ve gece boyunca bölümlere ayrılmış bir şarj planı yapılmasını sağlıyor.

Çağrıların ve eğlencenin merkezinde harika bir ses deneyimi yer alıyor. OPPO A96'nın çift hoparlörü ve mikrofonu, ortam gürültüsünü azaltırken yüksek bir stereo ses sunuyor. Üstün kaliteli Dirac HD ses teknolojisi ise izleme deneyimini daha sürükleyici kılıyor.

İşlevselliğinin temelindeki akıcılık, kullanım kolaylığı ve performans gücüyle ColorOS 11.1, OPPO A96'nın tüm kullanıcı deneyimini zahmetsiz hale getiriyor. Örneğin, System Booster ve Link Boost 2.0 gibi sistem optimizasyonu yapan yazılımlar, üst düzey sistem performansı ve sorunsuz bağlantı sağlıyor. Maddeli Ekran Mesajları ise kullanıcılar oyun oynarken çağrı veya bildirimlerden kaynaklanan kesintileri en aza indiriyor. Bu çözümle, mesaj bilgileri ekrandan kayan pencereler olarak görünüyor. ColorOS'ta temel olarak sunulan gizlilik özelliklerinden Özel Kasa ve Uygulama Kilidi, kullanıcılara özel bilgilerini ve uygulamalarını güvende tutma imkanı tanıyor. Bildirimlerin Gözetlenmesini Engelleme özelliği ise ön kameraya, yakındaki herkesi algılama yeteneği kazandırıyor ve bildirim içeriklerini gizleyerek kullanıcıya ait bilgileri akıllı bir yolla koruyor. Kullanıcıların ekranı yukarı ve aşağı kaydırmak gibi görevleri dokunmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyan Temassız Kontrol özelliği artık OPPO A96'da da bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.