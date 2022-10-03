Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo A96 ülkemizde satışa çıktı

    Oppo A96, 5000mAh pil kapasitesi ve TUV Sertifikalı 33W SUPERVOOC hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekerken, 6,59 inç ve 90Hz ekran, sürükleyici bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor.
    Oy Ver

    Oppo A96
    Tam Boyutta Gör

    Çizilmelere ve parmak izine karşı dayanıklı OPPO Glow Design ile birlikte gelen OPPO A96, 5000mAh pil kapasitesi ve 33W SUPERVOOC hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekerken, 6,59 inç ve 90Hz Zengin Renkli Delikli Ekran, sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

    Oppo A96 özellikleri ve Türkiye fiyatı

    • Ekran: 6.59 inç FHD 90Hz
    • İşlemci: Snapdragon 680 4G
    • Bellek : 6 GB
    • Dahili Depolama: 128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart desteği
    • Kamera: 50 MP+2 MP
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Pil: 5000 mAh, 33W SUPERVOOC
    • İşletim Sistemi: ColorOS 11.1
    • Boyutlar: 164.4 mm x 75.7 mm x 8.5 mm (Günbatımı Mavisi)
    • 164.4 mm x 75.7 mm x 8.4 mm (Yıldızlı Siyah)
    • Ağırlık: 190.9 gr
    •  Fiyatı : KDV dahil 8.499 TL

    Çizilmelere ve parmak izine karşı dayanıklı OPPO Glow Design ile birlikte gelen A96, firmanın LCD ekranlar için geliştirdiği Uyarlanabilir Yenileme Hızı Teknolojisi ile destekleniyor.  Bu çözüm, kullanım senaryosuna bağlı olarak ekran yenileme hızını otomatik olarak ayarlıyor, güç kullanımını azaltırken daha akıcı bir kullanım sunuyor. Yapay Zeka Göz Konforu özelliği ise gün içindeki ortam ışığı seviyelerine göre, parlak veya loş ortamlarda ekran görünürlüğünü iyileştiriyor.

    OPPO, bazı özelliklerle pil kullanım verimliliğini artıran önemli adımlar da attı. Bu özellikler arasında güç tasarrufu stratejileri sunan Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünü uzatmak için belirli uygulamalara atanabilen CPU frekansı ve arka ışık ayarları yer alıyor. OPPO A96'nın Optimize Edilmiş Gece Şarjı özelliği, telefonun yapay zeka yeteneklerinden güç alarak kullanıcının uyku düzenini öğreniyor ve gece boyunca bölümlere ayrılmış bir şarj planı yapılmasını sağlıyor.

    Çağrıların ve eğlencenin merkezinde harika bir ses deneyimi yer alıyor. OPPO A96'nın çift hoparlörü ve mikrofonu, ortam gürültüsünü azaltırken yüksek bir stereo ses sunuyor. Üstün kaliteli Dirac HD ses teknolojisi ise izleme deneyimini daha sürükleyici kılıyor.

    İşlevselliğinin temelindeki akıcılık, kullanım kolaylığı ve performans gücüyle ColorOS 11.1, OPPO A96'nın tüm kullanıcı deneyimini zahmetsiz hale getiriyor. Örneğin, System Booster ve Link Boost 2.0 gibi sistem optimizasyonu yapan yazılımlar, üst düzey sistem performansı ve sorunsuz bağlantı sağlıyor. Maddeli Ekran Mesajları ise kullanıcılar oyun oynarken çağrı veya bildirimlerden kaynaklanan kesintileri en aza indiriyor. Bu çözümle, mesaj bilgileri ekrandan kayan pencereler olarak görünüyor. ColorOS'ta temel olarak sunulan gizlilik özelliklerinden Özel Kasa ve Uygulama Kilidi, kullanıcılara özel bilgilerini ve uygulamalarını güvende tutma imkanı tanıyor. Bildirimlerin Gözetlenmesini Engelleme özelliği ise ön kameraya, yakındaki herkesi algılama yeteneği kazandırıyor ve bildirim içeriklerini gizleyerek kullanıcıya ait bilgileri akıllı bir yolla koruyor. Kullanıcıların ekranı yukarı ve aşağı kaydırmak gibi görevleri dokunmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyan Temassız Kontrol özelliği artık OPPO A96'da da bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız