Oppo da takip cihazı geliştiriyor

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Uzun süredir iddiaları gündemde olan Apple’ın takip cihazı AirTag henüz gün yüzü göremedi ancak rakipler şimdiden piyasaya çıktı bile. Samsung’un Galaxy SmartTag takip cihazının ardından sıra Oppo da.

Oppo takip cihazı neler sunacak?

Oppo’nun Mayıs ayında Bluetooth tabanlı akıllı bir konum belirleyici tanımlamasıyla patentini aldığı tasarımın bu hafta görselleri internete düştü. Tahmin edildiği gibi bu patent bir takip cihazına ait.

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Henüz takip cihazının adı bilinmiyor ancak 4cmx4cm şeklinde ölçülere sahip. Dış görünümü ise Oppo Watch kutusuna benziyor. Köşelerinden birinde ise anahtarlık takmak için bir delik olduğu görülüyor.

Oppo takip cihazı Galaxy SmartTag gibi Bluetooth bağlantısını temel alacak gibi görünüyor. Yeni gelişmeler sayesinde Bluetooth teknolojisi daha hassas bir şekilde konum tespiti yapabiliyor ancak UWB teknolojisi bu anlamda biraz daha ileride.

Kısa mesafede yüksek bant genişliği ile veri aktarabilen Ultra Wide Band – UWB teknolojisi konum tespitini daha hassas yapabiliyor. Apple AirTag cihazı UWB teknolojisini temel alarak daha hassas tespit yapabilecek. Samsung da yıl içerisinde UWB tabanlı bir takip cihazı daha duyuracağını belirtmişti. Oppo’nun Find X3 amiral gemisi ile yeni takip cihazını tanıtması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2021/01/26/oppo-smart-tag-that-might-arrive-with-the-find-x3/

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