Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo da takip cihazı geliştiriyor

    Değerli eşyalarınıza tutturarak telefondan sürekli takip etmenizi sağlayan mini takip cihazları trendine Oppo da katılıyor. Firma yakın zamanda kendi takip cihazını duyuracak.
    2 sa.
    435
    11
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Oppo da takip cihazı geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Uzun süredir iddiaları gündemde olan Apple’ın takip cihazı AirTag henüz gün yüzü göremedi ancak rakipler şimdiden piyasaya çıktı bile. Samsung’un Galaxy SmartTag takip cihazının ardından sıra Oppo da.

    Oppo takip cihazı neler sunacak?

    Oppo’nun Mayıs ayında Bluetooth tabanlı akıllı bir konum belirleyici tanımlamasıyla patentini aldığı tasarımın bu hafta görselleri internete düştü. Tahmin edildiği gibi bu patent bir takip cihazına ait.

    İlginizi Çekebilir Avatar Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti

    Ayrıca Bkz. "Xbox Live Gold üyelerine Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu"

    Henüz takip cihazının adı bilinmiyor ancak 4cmx4cm şeklinde ölçülere sahip. Dış görünümü ise Oppo Watch kutusuna benziyor. Köşelerinden birinde ise anahtarlık takmak için bir delik olduğu görülüyor.

    Oppo takip cihazı Galaxy SmartTag gibi Bluetooth bağlantısını temel alacak gibi görünüyor. Yeni gelişmeler sayesinde Bluetooth teknolojisi daha hassas bir şekilde konum tespiti yapabiliyor ancak UWB teknolojisi bu anlamda biraz daha ileride.

    Kısa mesafede yüksek bant genişliği ile veri aktarabilen Ultra Wide Band – UWB teknolojisi konum tespitini daha hassas yapabiliyor. Apple AirTag cihazı UWB teknolojisini temel alarak daha hassas tespit yapabilecek. Samsung da yıl içerisinde UWB tabanlı bir takip cihazı daha duyuracağını belirtmişti. Oppo’nun Find X3 amiral gemisi ile yeni takip cihazını tanıtması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/26/oppo-smart-tag-that-might-arrive-with-the-find-x3/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. AB'de yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik, fosil yakıt kaynaklı üretimi ilk kez geride bıraktı 59 dk. Galaxy S21 Ultra’da ilk kez düşük güç OLED ekran kullanılacak 1 sa. Sonunda oldu! SONY 8K kamerası A1'i duyurdu (Sohbet tadında video) 1 sa. Vikings dizisinin devamı olan yeni Netflix dizisi Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu belli oldu 1 sa. AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı 2 sa. Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Oppo da takip cihazı geliştiriyor Sonraki The Last of Us Part 2, The Witcher 3'ü geçerek dünyanın en çok ödül alan oyunu oldu 3 sa. Koç Holding 35 bin çalışanı ile uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor 3 sa. HBO hâlâ Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor 4 sa. Yeni Skoda Kushaq'ın kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 4 sa. Avrupa pazarında bilgisayar satışları arttı 5 sa. M.2 slotundan RTX 3090 çalıştırmak 5 sa. Apple gizemli bir proje için yönetimde önemli bir değişiklik yaptı 6 sa. Twitter doğru haberleri topluluk ile tespit edecek 6 sa. BluTV'nin yeni yerli yapım bilim kurgu dizisi: BÖRÜ 2039 6 sa. Türkiye'de telefon üretimine yeni teşvik düzenlemesi 7 sa. ABD Başkanı Joe Biden: "Devletin araç filosu elektrikli modellerle değiştirilecek" 7 sa. iPhone 12 satışları beklentileri aştı, bu yıl rekor gelebilir 7 sa. Karşınızda 13.700 TL'lik Resident Evil Village Koleksiyoncu Sürümü 8 sa. Tomb Raider 2'nin yeni yönetmeni ve senaristi belli oldu 8 sa. Samsung ve Apple, yeni akıllı saatlerine kan şekeri ölçüm özelliği eklemeye çalışıyor 9 sa. Cumhurbaşkanlığından bakanlıklara uyarı: "Volkswagen ve Audi'leri değiştirin" 9 sa. Epic Games'ten ücretsiz olarak Star Wars Battlefront 2 alan kullanıcı sayısı belli oldu 10 sa. Windows 10X hırsızlığa karşı koruma özelliği sunacak 11 sa. Yeni Nissan Juke Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 11 sa. Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız