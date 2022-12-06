Oppo Enco Air 3 TWS için çıkış tarihi ve renk seçenekleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Bu yılın mart ayında Oppo Enco Air 2 TWS piyasaya sürülmüştü. Bu kulaklığın şarj kutusu şeffaf bir kapağa sahip. Şimdi ise Oppo Enco Air 3 TWS adına çalışmalara başlandığı bildirildi. Kendisinin muhtemel çıkış tarihi ne ve renk seçenekleri neler?

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Oppo Enco Air 3: Çıkış tarihi ve renk seçenekleri

Mukul Sharma tarafından aktarılan bilgilere göre bu kulaklık şu anda Hindistan'da ve bazı diğer Asya ülkelerinde deneniyor. Mukul bu ürünün önümüzdeki yılın ocak veya şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunulacağını bildirdi.

Oppo Enco Air 3 TWS'in siyah, mavi ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği eşliğinde piyasaya sürüleceği belirtildi. Mukul Sharma bu modelin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Oppo Enco Air 2 TWS'in şarj mekanizması 24 saatlik bir ömür sağlıyor. Kulaklıkların bünyesindeki bağımsız pilin ömrü ise yaklaşık 4 saat. Bluetooth v5.2'ye ve çeşitli ses efektlerine sahip olan bu üründe gürültü önleme ve aramalar için yüksek ses kalitesi var.

Performans konusunda TUV Rheinland sertifikasına sahip olan Oppo Enco Air 2'de IPX4 (suya dayanıklılık) özelliği mevcut. Ayrıca bu kablosuz kulaklığa 13.4 mm'lik bir titanyum yapı eşlik ediyor.

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Oppo Enco Air 3 için çıkış tarihi ve renk seçenekleri sızdırıldı