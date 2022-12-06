Oppo Enco Air 3 TWS için çıkış tarihi ve renk seçenekleri sızdırıldı

Oppo Enco Air 3: Çıkış tarihi ve renk seçenekleri
Mukul Sharma tarafından aktarılan bilgilere göre bu kulaklık şu anda Hindistan'da ve bazı diğer Asya ülkelerinde deneniyor. Mukul bu ürünün önümüzdeki yılın ocak veya şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunulacağını bildirdi.
Oppo Enco Air 3 TWS'in siyah, mavi ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği eşliğinde piyasaya sürüleceği belirtildi. Mukul Sharma bu modelin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
Oppo Enco Air 2 TWS'in şarj mekanizması 24 saatlik bir ömür sağlıyor. Kulaklıkların bünyesindeki bağımsız pilin ömrü ise yaklaşık 4 saat. Bluetooth v5.2'ye ve çeşitli ses efektlerine sahip olan bu üründe gürültü önleme ve aramalar için yüksek ses kalitesi var.
Performans konusunda TUV Rheinland sertifikasına sahip olan Oppo Enco Air 2'de IPX4 (suya dayanıklılık) özelliği mevcut. Ayrıca bu kablosuz kulaklığa 13.4 mm'lik bir titanyum yapı eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım