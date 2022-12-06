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    Oppo Enco Air 3 TWS için çıkış tarihi ve renk seçenekleri sızdırıldı

    Oppo Enco Air 3 TWS için yayımlanan bir yazıda çıkış tarihi ve renk seçenekleri hakkında bilgiler verildi. Zira bu kablosuz kulaklık BIS ve SIRIM için oluşturulan veri tabanlarında tespit edildi.
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    Oppo Enco Air 3 Tam Boyutta Gör
    Bu yılın mart ayında Oppo Enco Air 2 TWS piyasaya sürülmüştü. Bu kulaklığın şarj kutusu şeffaf bir kapağa sahip. Şimdi ise Oppo Enco Air 3 TWS adına çalışmalara başlandığı bildirildi. Kendisinin muhtemel çıkış tarihi ne ve renk seçenekleri neler?

    Oppo Enco Air 3: Çıkış tarihi ve renk seçenekleri

    Mukul Sharma tarafından aktarılan bilgilere göre bu kulaklık şu anda Hindistan'da ve bazı diğer Asya ülkelerinde deneniyor. Mukul bu ürünün önümüzdeki yılın ocak veya şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunulacağını bildirdi.

    Oppo Enco Air 3 TWS'in siyah, mavi ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği eşliğinde piyasaya sürüleceği belirtildi. Mukul Sharma bu modelin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

    Oppo Enco Air 2 TWS'in şarj mekanizması 24 saatlik bir ömür sağlıyor. Kulaklıkların bünyesindeki bağımsız pilin ömrü ise yaklaşık 4 saat. Bluetooth v5.2'ye ve çeşitli ses efektlerine sahip olan bu üründe gürültü önleme ve aramalar için yüksek ses kalitesi var.

    Performans konusunda TUV Rheinland sertifikasına sahip olan Oppo Enco Air 2'de IPX4 (suya dayanıklılık) özelliği mevcut. Ayrıca bu kablosuz kulaklığa 13.4 mm'lik bir titanyum yapı eşlik ediyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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