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    Oppo Find N3'ün özellikleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N3'ün özellikleri sızdırıldı. 29 Ağustos'ta tanıtılması tahmin edilen cihazın Snapdragon 8 Gen 2'den güç alması bekleniyor.
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    Oppo Find N3'ün özellikleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Oppo'nun bu sene piyasaya sürmesi beklenen yeni katlanabilir cihazı Oppo Find N3 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdilerde ise yeni bir rapor, cihazın teknik özelliklerini ortaya çıkardı. 

    Oppo Find N3 daha büyük, daha ince ve daha hafif kompakt bir tasarımla geliyor

    İnce ve hafif olacak şekilde tasarlanan Oppo Find N3'ün teknik özellikleri, Weibo'da yaptığı paylaşımla tipster Digital Chat Station tarafından ortaya çıktı. Cihazın, 120Hz yenileme hızına sahip yüksek çözünürlüklü 2268 x 2440 piksel 8 inç katlanabilir OLED ekrana ve 6,5 inç FHD+ 120Hz kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Kamera kurulumunun ise periskop lensli 50MP OIS ana kameranın ev sahipliği yaptığı üçlü bir arka kamera kurulumunu içerdiği söyleniyor. Periskop lens muhtemelen 3x yakınlaştırma özelliğine sahip olacak.

    Oppo Find N3, 29 Ağustos'ta piyasaya sürülebilir

    Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alması beklenen cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM'e ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 dahili depolamaya sahip olacak. Son olarak siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması beklenen cihazın, 29 Ağustos'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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    chopstick nerede satılır tvs wego yorumları webos mu android mı ekşi kilitlenen uydu nasıl açılır kenetlenmişsin kalbime

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