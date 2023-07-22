Oppo Find N3'ün özellikleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Oppo'nun bu sene piyasaya sürmesi beklenen yeni katlanabilir cihazı Oppo Find N3 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdilerde ise yeni bir rapor, cihazın teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

Oppo Find N3 daha büyük, daha ince ve daha hafif kompakt bir tasarımla geliyor

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İnce ve hafif olacak şekilde tasarlanan Oppo Find N3'ün teknik özellikleri, Weibo'da yaptığı paylaşımla tipster Digital Chat Station tarafından ortaya çıktı. Cihazın, 120Hz yenileme hızına sahip yüksek çözünürlüklü 2268 x 2440 piksel 8 inç katlanabilir OLED ekrana ve 6,5 inç FHD+ 120Hz kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Kamera kurulumunun ise periskop lensli 50MP OIS ana kameranın ev sahipliği yaptığı üçlü bir arka kamera kurulumunu içerdiği söyleniyor. Periskop lens muhtemelen 3x yakınlaştırma özelliğine sahip olacak.

Oppo Find N3, 29 Ağustos'ta piyasaya sürülebilir

Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alması beklenen cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM'e ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 dahili depolamaya sahip olacak. Son olarak siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması beklenen cihazın, 29 Ağustos'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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